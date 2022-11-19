埃及COP27气候峰会 会出了什么结果？

（德国之声中文网）刚刚结束的联合国COP27气候峰会上，不仅召集了全球各国领导人参加，商界领袖也提出了各种建议。全球近200个国家就全球气候变化行动的未来，进行了谈判。此次在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行的为期两周的COP27峰会，究竟达成了哪些实质性结果呢？我们来一一总结。

为“气候正义”提供资金

经过富有国家政府多年的抵制，各国首次同意设立一个基金，向因气候导致的风暴、洪水、干旱和野火，而遭受“损失和损害”的发展中国家提供赔付。

尽管这是会谈中最突出的成功，但可能需要几年的时间来敲定基金运作的细节，包括如何分配资金，以及哪些国家可能有资格获得赔付。

化石燃料流

COP27的最终协议招致了某些方面的批评，因为它没有采取更多措施来控制破坏气候的排放，包括制定更雄心勃勃的国家目标和减少煤炭、石油和天然气等化石燃料的使用。

虽然协议文本要求努力，並逐步减少使用有增无减的煤电和淘汰低效的化石燃料补贴，但一些国家已经推动淘汰，或至少逐步减少各类化石燃料的使用。

然而，从开幕式的演讲到最后协议的签署，近期使用化石燃料的做法依然得到了肯定。

阿拉伯联合酋长国总统阿勒纳哈扬，是明年COP28气候峰会的东道主。他表示他的国家将继续提供石油和天然气，“只要世界有需要”。

石油公司的首席执行官们在今年的峰会上出席了会议，而在COP26会议上他们被推到了边缘。天然气公司的负责人仍将自己标榜为气候保护的冠军，尽管它們在美国曾因这种说法而面临诉讼。

同时，非洲一些电力匮乏的国家主张，他们有权开发其天然气储备，即使他们面临干旱等日益严重的气候影响。

而围绕去年格拉斯哥峰会发起的化石燃料淘汰俱乐部，在今年乌克兰战争导致的能源危机中，正在努力招募新成员。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 古斯塔夫·克里姆特 – “生与死” 维也纳的利奥波德博物馆（Leopold-Museum）现在也成了袭击目标：“最后一代”团体的积极分子将一种油状液体泼在了画家克里姆特（Gustav Klimt）的名作“生与死”上，一名积极分子还将一只手用胶水粘在了这幅画的玻璃护板上。这些环保积极分子表示，同画家笔下的人物一样，我们也不愿意接受死亡的威胁。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 安迪·沃霍尔 - 金宝汤罐头 2022年11约9日，“停止补贴化石能源”团体的积极分子在安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的作品“金宝汤罐头”（ Campbell's Soup Cans）上喷涂了字母，好在这部作品也装设了玻璃护板。沃霍尔的系列作品当时正在堪培拉澳大利亚国立画廊展出，一名积极分子将手粘到玻璃板上之前高声喊道“我们正处在气候紧急状态中”。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 弗朗西斯科·戈雅 - 裸体和着衣的马哈 11月5日，马德里普拉多博物馆（Prado-Museum）内戈雅（Francisco Goya）的两幅名作《裸体的马哈》和《着衣的马哈》前，气候保护积极分子将手粘在了画框上，并在墙上涂写了“+1,5°C”字样，这是巴黎气候协定中为限制全球气温上升而制定的目标。“植物未来”组织 （Futuro Vegetal）宣称，他们为本次事件承担责任。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 克劳德·莫奈-干草堆 在波茨坦巴贝里尼博物馆 （Museum Barberini）里，“最后一代”组织德国分部的两名积极分子将土豆泥喷洒在莫奈（Claude Monet）的画作“干草堆”上。这副莫奈作品也安装了玻璃护板。一名积极分子是这样为他的行动辩护的：“人们在挨饿，人们在受冻，人们在死亡。我们正处在一场气候灾难中。”

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 文森特·梵高-向日葵 伦敦国立画廊里，两名女性将番茄汤洒在梵高（Vincent van Gogh）名作《向日葵》上，随后将手粘在画框上。由于安装了玻璃护板，画作本身没有受损。但两名示威者随即遭到逮捕，并被提起诉讼。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 约翰·康斯特勃 – 干草车 “立即停止开采原油”组织的积极分子将招贴画贴在了英国画家康斯特勃（John Constable）的画作《干草车》上。原画上的田园风光，被招贴画上的柏油马路、干枯树木、工厂烟囱和车辆所遮掩。一名古画修复师事前曾对示威者表示，涂抹少许胶水不至于让画面受损。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 列奥纳多·达·芬奇 – 最后的晚餐 伦敦皇家艺术研究院展出的达芬奇（Leonardo da Vinci）名作“最后的晚餐”只是一件复制品。但今年七月还是成了积极分子的袭击对象。“只为原油”组织的布拉姆维尔（ Simon Bramwell）对德国之声表示，之所以选择这幅画作，是因为该作品的主题同气候变化密切相关。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 古典雕像拉奥多 “最后一代”意大利分部的两名积极分子将双手粘在梵蒂冈博物馆内的古典祭祀拉奥多上。雕塑表现的是祭司拉奥多警告特洛伊民众，不要将希腊人留在城门外的木马拉回来。这些积极分子对德国之声表示，气象研究者发出的警告也同样得不到倾听。

土豆泥与番茄汁：以艺术品为目标的气候抗议活动 扬·维米尔-戴珍珠耳环的少女 “停止开采原油”组织比利时成员今年十月底将荷兰画家扬·维米尔（ Johannes Vermeer）选作袭击目标。一人将手粘在了画作“戴珍珠耳环的少女”的玻璃护板上，一人则将手粘在画作旁的墙壁上，还有一人将汤糊状液体喷洒在画作上。两名积极分子已经被判处两个月监禁。 作者: Stuart Braun



“巴西回来了”

刚刚重新上任巴西总统的卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在COP27峰会期间宣布“巴西回来了”，并发誓将于2025年在亚马逊地区举办COP30会议，受到了群众的热烈欢迎。

此次是这位左派总统上个月在巴西总统选举中，战胜了右翼总统博尔索纳罗后首次出国访问。法新社在报道中指出，后者导致了对巴西热带雨林日益严重的破坏，并拒绝举行原计划在该国举行的2019年气候峰会。

周一，巴西还与印度尼西亚和刚果民主共和国一起，发起了一个在森林保护方面进行合作的伙伴关系。这个三边联盟的谈判经过了十年的断断续续的谈判，甚至在这些国家的国家森林政策和领导层发生变化的情况下仍在继续，预计他们将迫使富有国家为森林保护付费。

美国和中国关系重燃

气候会谈成功的一个关键先兆，发生在远离红海的地方。

在COP27缔约方会议进入第二周时，中国国家主席习近平和美国总统拜登，在印度尼西亚举行了20国集团（G20）会议，世界上两个最大的温室气体排放国的首脑同意，在由于几个月的中断后重新开始气候变化方面的合作。北京在8月暂停了会谈，以示对美国众议院议长南希-佩洛西访台的愤怒。

中国最高气候谈判代表解振华此前曾告诉记者，与美国同行和“25年的亲密朋友”约翰-克里（John Kerry）的非正式对话仍在继续。

漫长的气候保护之路

超级大国之间的合作是应对全球变暖的关键，并在过去的联合国气候会议上取得了突破，特别是具有里程碑意义的2015年《巴黎协定》。

“气候危机从根本上说是一个全球问题，而不是一个双边问题”，克里在一份声明中说。“美国和中国应该能够共同加快进展，不仅是为了我们，也是为了子孙后代”。

“所有国家都与中国在这关键的十年中做出的选择有关系......。我们都希望，中国将履行其全球责任”，这位前美国国务卿表示。解振华则将他与克里的会谈描述为：“非常坦诚、友好、积极、正面、很有建设性的。”

解振华向中国官媒中央电视台表示，已经和美方商定在这次大会结束之后，继续开展正式的磋商，甚至还要进行面对面的磋商。但针对此次磋商的结果，解振华表示“现在只能说很有建设性，但是最后的结果，待我们正式磋商之后会向各方公布。”

法新社报道称，解振华也强调了与西方国家之间挥之不去的分歧，拒绝了中国不应再被视为发展中国家的观点，尽管它现在是世界第二大经济体。

这种地位上的区别是关键。根据1992年联合国气候条约的基本条款，发达国家应该在财政上帮助发展中国家进行能源转型，并努力建立抵御气候影响的能力。

这个问题同时也是COP27会议上，关于建立“损失和损害”(loss and damage)基金，以补偿已经受到全球变暖影响的贫穷国家的争议性辩论核心。

数十亿的私人资金（但不是数万亿......）

金融界未能提供足够的资金，来帮助各国减少碳排放、并使其经济适应全球变暖所带来的变化，然而COP27会谈表明变化即将到来。

在可能释放更多现金的步骤中，有一项计划是改革主要的公共贷款机构，如世界银行，以便它们能够承担更多的风险和发放更多贷款。通过这样，各国希望更多的私人投资者能够加入进来。

会谈中达成的协议也给人们带来了加快行动的希望，其中最主要的是美国和日本等国家与私人投资者之间达成的里程碑式的协议，以帮助印度尼西亚更快地从燃煤发电中转移出来。

克里称，关于帮助脆弱国家应对全球变暖的破坏性影响的里程碑式资金协议，是会议的“主要成果之一”。他在峰会期间被检测出对Covid-19呈阳性反应，并在周日谈判结束时进行了自我隔离。

全球气候回顾2021 一月：年末岁尾安静很多 和众多其它国家一样，德国也禁止销售施放鞭炮和烟花，以为疫情期间的医院减负。仅此措施就意味着塑料垃圾减少 3500 吨。在阿姆斯特丹，私人烟花未来也将被禁——这个荷兰首都计划用中央烟花表演代替之。

全球气候回顾2021 二月：中欧冰天雪地 尤其是德国中部地区气温异常低下。经由北极漩涡凹陷，强冷空气直抵欧洲中部地区。究其原因是原本作为极地漩涡对手的微弱高速气流突然变得极强，在北极上空锁定了极地漩涡，但北极暖化削弱了该气流，从而使极地漩涡出现凹陷。

全球气候回顾2021 三月：澳大利亚东海岸水漫金山 连续数天豪雨导致发大水，使澳大利亚东部众多城镇成为泽国，成千上万人被迫离开家园。新南威尔士州受创尤重。这个澳大利亚人口最大州的时任州长贝雷吉克利安 (Gladys Berejiklian) 以“百年不遇”一词形容此次大灾。

全球气候回顾2021 四月：具里程碑意义的宪法法院判决 德国联邦宪法法院裁定《联邦德国气候保护法》部分违宪，理由是，它未设定 2030 年以后的气候目标，从而将给后代留下过重负担。环保人士欢欣鼓舞。联邦议院据此收紧了《气候保护法》：作为世界第四大经济体的德国确定最晚到 2045 年实现气候中和。

全球气候回顾2021 五月：对石油巨头的不利判决 另一项具有里程碑意义的裁决是：荷兰海牙地方法院责令石油和天然气大亨——壳牌公司至 2030 年将其二氧化碳排放量减少近一半。该项裁决还将影响到供应商和终端用户。在荷兰，企业可能将必须承担责任，阻止未来的损害。

全球气候回顾2021 六月：烈焰之夏 在加拿大的利顿（ Lytton ），热浪滚滚，最高温测结果近 50°C。加拿大全国有 230多人丧命高温。利顿被一场森林大火夷为平地。地中海、加利福尼亚、西伯利亚和亚马逊地区亦遭遇极端火灾。

全球气候回顾2021 七月：毁灭性洪水 中欧西部，极端强降雨导致大面积洪水。小溪成为汹险湍流。在北莱茵-威斯特法伦州和莱茵兰-普法尔茨州， 180 多人丧生。巴登-符腾堡州，以及比利时、荷兰两国也受到影响。仅德国，财产损失估计就达数十亿欧元。

全球气候回顾2021 八月：气候变化 - 人为因素 联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 明确表示：气候变化进度超过此前预期，且肯定是人为造成。这是联合国机构在其最新状况报告开首就提出的核心信息。该报告基于 1.4万多项经同行评审的研究。 IPCC 报告乃是最详尽的气候变化清单。

全球气候回顾2021 九月：停止海外煤电 中国主席习近平在联合国一般性辩论中承诺，中国将不再在国外建设燃煤电厂。这一宣布被认为是气候保护跨出的一大步。到目前为止，中国在其他国家建造了数百座煤电厂。不过，在做出这一宣布的同时，不顾环保人士批评，北京仍继续在本国兴建煤电。

全球气候回顾2021 十月：温室气体创记录 世界气象组织 (WMO) 称，尽管新冠大流行导致经济表现下滑，但2020 年，大气中温室气体浓度仍创新纪录，与上一年相比，增幅甚至高于过去10年平均增幅。该组织指出，巴黎气候保护目标的实现岌岌可危。

全球气候回顾2021 十一月：告别煤炭而非半途而废 因疫情而一度中断后，世界气候大会再度举行。在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次峰会（ COP26 ）的最终文件——《格拉斯哥气候公约》呼吁“告别煤炭”。中国和印度双双阻止了“退出”煤炭目标。环保组织和联合国秘书长古特雷斯均感失望：气候灾难仍随时可能发生，危险尚未能得到控制。

全球气候回顾2021 十二月：致命的龙卷风 36 场龙卷风席卷美国6州，造成巨大破坏； 肯塔基州受创尤重，至少88 人死亡，其中多人数天后仍下落不明。总统拜登要求调查全球暖化在一系列龙卷风产生中可能扮演的角色。同月，在菲律宾，至少有 375 人死于台风“雷伊”（"Rai". ）。



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