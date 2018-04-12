埃及75名伊斯兰极端分子获死刑

（德国之声中文网）开罗一法院在一起大规模审判案中判决75名伊斯兰极端分子死刑。被告均为遭禁的穆斯林兄弟会成员，参加了2013年伊斯兰主义总统穆尔西被推翻后埃及国内的流血抗议运动，并因此受惩。法官周六把裁决呈交大穆夫提审批。大穆夫提的意见没有约束力，但一般都会认可判决。

2013年7月，在发生了反对其威权统治的大规模民众抗议浪潮后，时任总统穆尔西被现任总统西西领导的军队推翻。之后发生的穆兄会大规模示威抗议运动延续数周，导致出现埃及当代史上最血腥的一天：据"人权观察"组织称，在安全力量武力冲击抗议者营地的过程中，至少有817人丧生。西西领导的威权型后继政府将穆斯林兄弟会成员作为恐怖分子予以打击。

在周六被判死刑者中包括穆兄会两名领导人伊里安（Issam al-Irian）和贝尔塔圭（Mohammed al-Beltagui）。他们受到指控，犯有谋杀罪、武装集会罪。在听取大穆夫提的意见后，法庭将于9月8日再度开庭，做最终宣判。对这一判决可提出上诉。

相关判决是大规模审判案的一部分。该审判案涉及739名被告。上月，大赦国际称它是"司法的荒诞表演"。周六，法官们没有对大多数被告作出判决，而是也将其延至9月8日。在这些被告中还有其他伊斯兰极端分子，包括穆兄会主席巴迪（Mohammed Badie），但也有摄影记者扎伊德（Mahmud Abu Seid）等其他人物。

以沙甘（Schaukan）之名更为人所知的扎伊德从2013年起系狱。当时，他报道了安全力量在埃及的大屠杀。联合国称他的被捕说明了埃及当局的肆意妄为，他所受到的对待违反人权。今年4月，他被授予联合国教科文组织颁发的记者奖。

凝炼／文山（德新社）