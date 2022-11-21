埃及位于非洲大陆东北部，面积100.1万平方公里，人口9345万。伊斯兰教为国教，大部分民众信仰逊尼派。

古埃及是世界文明古国之一，不过其文明在古埃及灭国后并没有得到传承，直到现代才被考古学发现后重新被世人认知。现代埃及是阿拉伯文明的一支，在经历了奥斯曼土耳其、英国的统治后，埃及在20世纪重获独立。"阿拉伯之春"也对埃及的政局造成重大影响，统治埃及数十年的穆巴拉克被迫辞职。