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埃及

埃及位于非洲大陆东北部，面积100.1万平方公里，人口9345万。伊斯兰教为国教，大部分民众信仰逊尼派。

古埃及是世界文明古国之一，不过其文明在古埃及灭国后并没有得到传承，直到现代才被考古学发现后重新被世人认知。现代埃及是阿拉伯文明的一支，在经历了奥斯曼土耳其、英国的统治后，埃及在20世纪重获独立。"阿拉伯之春"也对埃及的政局造成重大影响，统治埃及数十年的穆巴拉克被迫辞职。

“你不应该为自己的女儿感到羞耻” 12.10.2021

Hala Ghoneim出生在埃及，是一名孤儿，她如今在德国读博。她致力于和社会上的厌女文化相抗争。

2021-07-29 05:12:53 ROTTERDAM - Das Containerschiff Ever Given kommt am ECT Delta Terminal im Rotterdamer Hafen an. Das Schiff, das den Suezkanal blockiert hat, bleibt in Rotterdam, um Container zu löschen und zu laden. REMKO DE WAAL W

“长赐”号终抵鹿特丹  29.07.2021

“长赐”号（Ever Given）旅途多舛。船主花了大价钱，该船也因此闻名全球。现在，这条超级集装箱船终于安抵荷兰鹿特丹港卸货。   
This satellite image from Maxar Technologies shows the cargo ship MV Ever Given stuck in the Suez Canal near Suez, Egypt, Sunday, March 28, 2021. Two additional tugboats sped Sunday to Egypt's Suez Canal to aid efforts to free the skyscraper-sized container ship wedged for days across the crucial waterway, even as major shippers increasingly divert their boats out of fear the vessel may take even longer to free. (©Maxar Technologies via AP)

遭扣三个月後 「长赐号」终将驶离苏伊士运河 05.07.2021

造成数百艘船只无法通行、全球贸易中断的巨型货轮长赐号，经过约3个月的扣押后，终于能离开苏伊士运河了。
Front view of the Taj Mahal in Agra, India.

新世界七大奇迹 21.06.2021

罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
Ever Given, a Panama-flagged cargo ship, is seen in Egypt's Great Bitter Lake Tuesday, March 30, 2021. Experts have boarded Ever Given container ship that had blocked the Suez Canal for nearly a week before it was dislodged. A canal pilot says engineers are inspecting the Ever Given for damage and trying to determine why it ran aground. (AP Photo/Mohamed Elshahed)

长赐号仍被扣，日本公司寻苏伊士运河替代线路 20.05.2021

长赐号货船3月在苏伊士运河遇阻，至今还因为赔偿问题被埃及扣留。日本公司已开始考虑苏伊士运河的替代运输线路，俄罗斯和中国或成最大赢家。
Ever Given, a Panama-flagged cargo ship, is seen in Egypt's Great Bitter Lake Tuesday, March 30, 2021. Experts have boarded Ever Given container ship that had blocked the Suez Canal for nearly a week before it was dislodged. A canal pilot says engineers are inspecting the Ever Given for damage and trying to determine why it ran aground. (AP Photo/Mohamed Elshahed)

埃及扣押“长赐” 号 索赔9亿美元 14.04.2021

埃及法院判决，扣押上个月堵塞苏伊士运河近一周的长赐号（Ever Given）货轮，直到船主全部赔偿损失之后方可放行。
A convoy of vehicles transporting royal mummies is seen in Cairo, Egypt, Saturday, April 3, 2021. Egypt held a parade celebrating the transport of 22 of its prized royal mummies from Egyptian Museum to he newly opened National Museum of Egyptian Civilization. (AP Photo)

埃及木乃伊大游行 05.04.2021

22具古埃及皇家木乃伊4月3日搬离埃及博物馆。浩荡的车队以盛大游行的方式护送他们到东南方约5公里的富斯塔克的埃及国家文明博物馆。埃及考古学家扎希·哈瓦斯（Zahi Hawass）说，每个木乃伊都放在一个装有氮气的特殊棺木中保护，并被放在设计用来支撑棺木并稳定的车辆上。

Ship Ever Given, one of the world's largest container ships, is seen after it was fully floated in Suez Canal, Egypt March 29, 2021. Suez Canal Authority/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

“长赐号”脱困了，谁来为损失买单？ 30.03.2021

摆脱搁浅的困境之后，随之而来的问题是：“长赐号”堵塞苏伊士运河多日，造成的直接和间接损失几何？谁来赔偿这些损失——船只的日本所有者还是台湾租赁方，亦或是其他机构？这一重要货运航线的数日瘫痪又会对商品价格产生什么影响？
24.03.21 *** Ein Bagger schaufelt Sand am Ufer des Suezkanal nachdem in der Nacht zum 24. März ein Containerschiff auf Grund gelaufen ist. Das von Evergreen Marine betriebene Containerschiff «Ever Given» war in der Nacht zum 24. März im Suezkanal auf Grund gelaufen. Bis zur Freisetzung werde die Schifffahrt auf der Seestraße vorübergehend eingestellt, wie die Suezkanal-Behörde am heutigen Donnerstag mitteilte. +++ dpa-Bildfunk +++

长赐号脱困苏伊士运河复航 30.03.2021

3月23日早些时候，受强风影响，长达400米的集装箱船长赐号横卡在苏伊士运河南端，导致这条欧亚之间最短航道的交通中断。经过数天的救援，3月29日，长赐号终于开始重新浮起，并摆正船身。这条繁忙的航道恢复通畅。全球约15%的航运通过苏伊士运河，该运河是埃及重要的外汇收入来源。
In this photo released by Suez Canal Authority, the Ever Given, a Panama-flagged cargo ship is pulled by Suez Canal tugboats, in the Suez Canal, Egypt, Monday, March 29, 2021. Engineers on Monday partially refloated the colossal container ship that continues to block traffic through the Suez Canal, authorities said, without providing further details about when the vessel would be set free. (Suez Canal Authority via AP)

「长赐号」顺利脱困 苏伊士运河恢复通行 30.03.2021

卡在苏伊士运河超过6天後，「长赐号」终於脱困，运河的交通也开始恢复畅通。这艘货轮堵塞运河近一周，使数十亿美元的货物被迫搁置。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.03.21 *** A closer view of the 400-meter, 224,000-tonne Ever Given container ship, leased by Taiwan's Evergreen Marine Corp, seen blocking the Suez Canal in this European Space Agency Copernicus Sentinel-2 satellite Image distributed courtesy of Maxar Technologies taken March 24, 2021. European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image /via Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

巨型货轮堵塞苏伊士运河 恐引发多米诺骨牌效应 25.03.2021

台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。
A handout picture released by the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities on January 29, 2021 shows a 2,000-year-old mummy with a gold foil amulet inside his mouth uncovered at the Taposiris Magna Temple in western Alexandria. - The Egyptian-Dominican mission of the University of Santo Domingo headed by Dr. Kathleen Martinez, working at the Taposiris Magna Temple in western Alexandria, succeeded in discovering 16 burials in the rock-cut tombs (burial shafts) that were popular in the Greek and Roman eras. Within these shafts were a number of mummies in a poor state of preservation, inside is what highlights the characteristics of mummification in the Greek and Roman eras, as it was found remnants of gilded cartonnage in addition to amulets of gold foil in the form of a tongue that were placed in the mouth of the mummy in a special ritual to ensure their ability to speak in the after life before the Osirian court. (Photo by - / Egyptian Ministry of Antiquities / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

埃及出土2000年“金舌”木乃伊 07.02.2021

埃及日前出土了嘴中放着舌头状黄金护身符的木乃伊。埃及文物部表示，这是为了让死者在死后还能与冥王对话。与此同时，寻找“埃及艳后”的考古工作仍在持续。
A picture taken on October 3, 2020 shows a mummy, excavated by the Egyptian archaeological mission which resulted in the discovery of a deep burial well with more than 59 human coffins closed for more than 2,500 years, displayed during a press conference at the Saqqara necropolis, 30 kms south of the Egyptian capital Cairo. - They were unearthed south of Cairo in the sprawling burial ground of Saqqara, the necropolis of the ancient Egyptian capital of Memphis, a UNESCO World Heritage site. Their exteriors are covered in intricate designs in vibrant colours as well as hieroglyphic pictorials. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

2020年世界考古界的重大发现 30.12.2020

尽管全球发生疫情，考古学家们仍在继续从事着考古发掘工作。2020年出土了古埃及棺木、大理石雕像和金币等惊人的发现。
International Press Freedom Day - Free Deniz Yucel Deutschland, Germany, Berlin, 03.05.2017 Demonstrantin mit Plakat Free all Journalists Free Deniz Yuecel und auf dem Konzert und der Kundgebung zum Tag der Pressefreiheit und in Solidartitaet mit dem Journalisten Deniz Yucel vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Die Protestler von Reporter ohne Grenzen und Amnesty International verlangen die Freilassung des deutschen Journalisten , welcher verhaftet wurde und dem eine Anklage droht. Deniz Yuecel ist Korrespondent der Zeitung Die Welt und hat die tuerkische und deutsche Staatsbuergerschaft. Zur Zeit sind ca 150 Journalisten in der Tuerkei im Gefaengnis. Protester with sign Free all Journalists and Free Deniz during a rally on the International Press Freedom Day in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany. The concert expresses solidarity to all jailed journalists in the world. T

报道新冠疫情 记者锒铛入狱 14.12.2020

无国界记者组织德国分部称，因对新冠疫情的报道违背当局标准，全球范围有数百名记者遭关押。其中，5个国家关押的记者人数占全球系狱记者总数的一半以上。这5个国家分别是中国、沙特阿拉伯、埃及、越南和叙利亚。
ARCHIV - 12.12.2016, Schleswig-Holstein, Kiel: Besatzungsmitglieder stehen auf der Werft von ThyssenKrupp Marine Systems bei der Übergabe eines neuen U-Bootes an die Marine der Arabischen Republik Ägypten auf dem Boot S-41 der Klasse 209/1400. Die Bundesregierung hat dem Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems die Lieferung eines U-Boots an Ägypten und von vier Kriegsschiffen an Israel genehmigt. Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国军火卖给谁?埃及军方拔头筹 21.10.2020

尽管人权状况堪忧，埃及仍是德国最重要的军事装备买主之一。德国政府解释此举是为了维护地区稳定和施加影响力。
ILLUSTRATION - Ein Mann schaut am 27.12.2010 in einem Auto in Hannover durch ein Fernglas.

默克尔发言人团队中有人为外国从事间谍活动 10.07.2020

德国联邦政府发言人团队一名工作人员为埃及情报机构收集敏感信息多年，已因涉嫌从事间谍行为被调查。
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