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埃及位于非洲大陆东北部，面积100.1万平方公里，人口9345万。伊斯兰教为国教，大部分民众信仰逊尼派。
古埃及是世界文明古国之一，不过其文明在古埃及灭国后并没有得到传承，直到现代才被考古学发现后重新被世人认知。现代埃及是阿拉伯文明的一支，在经历了奥斯曼土耳其、英国的统治后，埃及在20世纪重获独立。"阿拉伯之春"也对埃及的政局造成重大影响，统治埃及数十年的穆巴拉克被迫辞职。
Hala Ghoneim出生在埃及，是一名孤儿，她如今在德国读博。她致力于和社会上的厌女文化相抗争。
“长赐”号（Ever Given）旅途多舛。船主花了大价钱，该船也因此闻名全球。现在，这条超级集装箱船终于安抵荷兰鹿特丹港卸货。
造成数百艘船只无法通行、全球贸易中断的巨型货轮长赐号，经过约3个月的扣押后，终于能离开苏伊士运河了。
罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
长赐号货船3月在苏伊士运河遇阻，至今还因为赔偿问题被埃及扣留。日本公司已开始考虑苏伊士运河的替代运输线路，俄罗斯和中国或成最大赢家。
埃及法院判决，扣押上个月堵塞苏伊士运河近一周的长赐号（Ever Given）货轮，直到船主全部赔偿损失之后方可放行。
22具古埃及皇家木乃伊4月3日搬离埃及博物馆。浩荡的车队以盛大游行的方式护送他们到东南方约5公里的富斯塔克的埃及国家文明博物馆。埃及考古学家扎希·哈瓦斯（Zahi Hawass）说，每个木乃伊都放在一个装有氮气的特殊棺木中保护，并被放在设计用来支撑棺木并稳定的车辆上。
摆脱搁浅的困境之后，随之而来的问题是：“长赐号”堵塞苏伊士运河多日，造成的直接和间接损失几何？谁来赔偿这些损失——船只的日本所有者还是台湾租赁方，亦或是其他机构？这一重要货运航线的数日瘫痪又会对商品价格产生什么影响？
3月23日早些时候，受强风影响，长达400米的集装箱船长赐号横卡在苏伊士运河南端，导致这条欧亚之间最短航道的交通中断。经过数天的救援，3月29日，长赐号终于开始重新浮起，并摆正船身。这条繁忙的航道恢复通畅。全球约15%的航运通过苏伊士运河，该运河是埃及重要的外汇收入来源。
卡在苏伊士运河超过6天後，「长赐号」终於脱困，运河的交通也开始恢复畅通。这艘货轮堵塞运河近一周，使数十亿美元的货物被迫搁置。
台湾长荣海运运营的一艘巨型货轮在苏伊士运河搁浅，导致这条繁忙的海上贸易线路往来受阻。有分析称，这可能影响中东向欧洲的石油、天然气等物资运输，甚至在未来数月给全球供应链造成影响。
埃及日前出土了嘴中放着舌头状黄金护身符的木乃伊。埃及文物部表示，这是为了让死者在死后还能与冥王对话。与此同时，寻找“埃及艳后”的考古工作仍在持续。
尽管全球发生疫情，考古学家们仍在继续从事着考古发掘工作。2020年出土了古埃及棺木、大理石雕像和金币等惊人的发现。
无国界记者组织德国分部称，因对新冠疫情的报道违背当局标准，全球范围有数百名记者遭关押。其中，5个国家关押的记者人数占全球系狱记者总数的一半以上。这5个国家分别是中国、沙特阿拉伯、埃及、越南和叙利亚。
尽管人权状况堪忧，埃及仍是德国最重要的军事装备买主之一。德国政府解释此举是为了维护地区稳定和施加影响力。
德国联邦政府发言人团队一名工作人员为埃及情报机构收集敏感信息多年，已因涉嫌从事间谍行为被调查。
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