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埃及位于非洲大陆东北部，面积100.1万平方公里，人口9345万。伊斯兰教为国教，大部分民众信仰逊尼派。
古埃及是世界文明古国之一，不过其文明在古埃及灭国后并没有得到传承，直到现代才被考古学发现后重新被世人认知。现代埃及是阿拉伯文明的一支，在经历了奥斯曼土耳其、英国的统治后，埃及在20世纪重获独立。"阿拉伯之春"也对埃及的政局造成重大影响，统治埃及数十年的穆巴拉克被迫辞职。
在埃及沙姆沙伊赫举行的联合国气候会议上，经过数天激烈谈判，各国终于就设立基金以补偿因气候灾害造成的“损失和损害”。但全球第二大经济体，同时也是全球最大碳排放国的中国却以仍属发展中国家为由，希望成为该基金的受益国而非出款国。
联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。
各国代表们未能在预期时间内就损失和损害基金达成协议，正在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）至少延期一天。
美国气候特使克里周二在埃及举行的联合国气候大会上会见了中国同行，进一步暗示了世界两大污染国在双方领导人会晤后关系的改善。
美国气候特使克里指出，少数国家抵制在埃及气候峰会的正式文本中提及1.5℃的全球升温控制目标。他还表示，美国不支持建立被认为用来实现“气候正义”的损失和损害基金。
第27屆聯合國氣候變化大會（COP27）大會於埃及展開，一份氣候年度報告顯示，全球多項暖化指標創新高。部分科學家認為，已經「不可能」將氣溫漲幅控制在1.5度之內，且報告結果「不能再更悲觀了」。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
聯合國兩週後將在埃及召開氣候峰會，美國氣候特使克里25日向中國喊話，希望北京與華府重啟氣候對話。他說，中美若未能在此議題上展開合作，將影響到全球氣候行動。
埃及首都开罗附近的一座库普特正教教堂发生火灾。教会机构称，火灾造成至少已有41人丧生，另有多人受伤。
中国国家主席习近平于周六举办外宾宴会前会见多国领袖，讨论一带一路、疫情以及能源供应合作等议题。
德国犹太裔作曲家门德尔松一生作品丰富，请欣赏他创作的康塔塔“诗篇114号”——以色列出埃及，由科隆室内合唱团演出。
由于默克尔政府在留守执政的最后一刻批准了价值近50亿欧元的军火交易，德国今年的军火出口创下新的纪录。时任财政部长的新任总理肖尔茨被指像骗子。
Hala Ghoneim出生在埃及，是一名孤儿，她如今在德国读博。她致力于和社会上的厌女文化相抗争。
“长赐”号（Ever Given）旅途多舛。船主花了大价钱，该船也因此闻名全球。现在，这条超级集装箱船终于安抵荷兰鹿特丹港卸货。
造成数百艘船只无法通行、全球贸易中断的巨型货轮长赐号，经过约3个月的扣押后，终于能离开苏伊士运河了。
罗马斗兽场是唯一跻身世界新七大奇迹榜单的欧洲建筑。在2007年网上投票中，德国新天鹅堡屈居第八，和世界新七大奇迹失之交臂。
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