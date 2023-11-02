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埃及位于非洲大陆东北部，面积100.1万平方公里，人口9345万。伊斯兰教为国教，大部分民众信仰逊尼派。
古埃及是世界文明古国之一，不过其文明在古埃及灭国后并没有得到传承，直到现代才被考古学发现后重新被世人认知。现代埃及是阿拉伯文明的一支，在经历了奥斯曼土耳其、英国的统治后，埃及在20世纪重获独立。"阿拉伯之春"也对埃及的政局造成重大影响，统治埃及数十年的穆巴拉克被迫辞职。
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
埃及本周六召开危机会议。虽有中东地区和欧盟高官到场，但以色列及其盟友美国均未派代表出席，让外界对峰会是否能够取得进展并不乐观。联合国秘书长古特雷斯在发言时强调，“两国方案”是和平解决冲突的唯一途径。
美國總統拜登週三（10月18日）出訪以色列與以國總理納坦雅胡會晤，行程僅短短8小時，斡旋遭遇挫敗也有成果。但有學者認為，以哈衝突至今造成大量平民傷亡，雙方的行為恐怕都涉及「戰爭罪」。
世界卫生组织官员告知，已准备好26吨医疗物资运往加沙，但不知道埃及何时答应开放人道口岸。
哈马斯对以色列发动恐怖袭击，中东局势再度趋于紧张之后，美国、欧盟和中国均表示愿意提供帮助，以制止暴力的进一步升级。那么，中东地区的其他国家又能在这场危机中发挥什么作用呢？
来自加沙地带的激进伊斯兰恐怖组织哈马斯对以色列的攻击，是中东冲突中的一种剧烈升级。谁生活在加沙？它在当前的冲突中起到了什么作用？
以色列总理在多年来最致命的袭击爆发后誓言对哈马斯进行报复。美国正在与该地区大国埃及进行对话，以缓解这场危机。德国之声为您带来最新消息。
在Netflix的一部新纪录片中，英国黑人女演员阿黛尔-詹姆斯（Adele James）扮演埃及艳后克利奥帕特拉七世，埃及人愤怒地指责这歪曲了埃及的身份认同。但是，一个黑皮肤的埃及艳后真的扭曲埃及历史了吗？
俄乌战争带来的创伤、阿富汗少年的痛苦、气候变化的后果和被迫搬迁的社区——世界新闻摄影奖的获奖图片赤裸地以触动人心的方式展示了世界的现状。
聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯 （Volker Perthes）17日晚間表示，目前蘇丹軍隊與準軍事民兵快速支援部隊（RSF）之間的衝突已造成180人死亡，1800人受傷。DW深入衝突現場，分析這場「兩個人的鬥爭」。
据说扰乱法老图坦卡蒙安息的埃及学家们都受到了法老诅咒而死。这是真的吗？法老诅咒到底是怎么回事？
中國外長秦剛15日於埃及首都開羅，分別會晤埃及總統塞西和阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特，為中國此次1月9日至16日的非洲之行劃下句點。各方談了些什麼？
联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。
美国气候特使克里周二在埃及举行的联合国气候大会上会见了中国同行，进一步暗示了世界两大污染国在双方领导人会晤后关系的改善。
第27届联合国气候变化大会在埃及开幕，要求富国对最受气候变化冲击的穷国提供财政援助的呼吁声越来越响亮。德国政府承诺致力推动气候保护措施和对贫困国家的气候援助。
埃及首都开罗附近的一座库普特正教教堂发生火灾。教会机构称，火灾造成至少已有41人丧生，另有多人受伤。
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