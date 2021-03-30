埃及扣押“长赐” 号 索赔9亿美元

（德国之声中文网）苏伊士运河管理局(SCA)周二(4月14日)表示，上个月堵塞苏伊士运河近一周的长赐号（Ever Given）货轮被扣押，直到船主赔偿损失之后方可放行。

这艘跟纽约帝国大厦一样大小的货船未被允许驶离运河继续前行。

苏伊士运河管理局负责人拉比(Osama Rabie)告诉埃及官媒《金字塔报》（Al-Ahram），长赐号被扣押是因为它没有支付9亿美元(7.54亿欧元)的赔偿。

拉比说："经伊斯梅利亚经济法院裁决，这笔赔偿金是根据这艘货轮搁浅期间所造成的损失以及救援和维修费用计算出来的。"

埃及为何要求赔偿？

苏伊士运河是埃及重要的财源，在2019-2020财年为埃及带来超过57亿美元的收入。

运河管理局报告说，长赐号搁浅期间，每天损失的收入达1200-1500万美元。

运河工作人员和国际打捞队用了6天时间，才将该货轮从搁浅的水道移出。

一名未透露姓名的埃及运河管理局官员告诉法新社记者，长赐号的日本船东、保险公司和运河管理局三方正在就赔偿问题进行谈判。

法院判定，根据埃及海事法，长赐号将被扣留到赔偿金额缴清为止。

长赐号脱困苏伊士运河复航 终于通了 “长赐号”卡在苏伊士运河近一周后，3月29日，这艘庞大的货轮终于重新浮起，摆正船头。苏伊士运河航道重新变通畅。据报道，货轮船东及其保险公司可能会面临苏伊士运河管理局提出的收入损失索赔，以及其他船舶提出的航行中断索赔。日本媒体报道称，仅苏伊士运河局每天损失的通行费就超过15亿日元（约合人民币1亿元）。

长赐号脱困苏伊士运河复航 难以脱身 从本周二开始，这艘400米长的台湾长荣海运承租运营的货轮就搁浅在埃及苏伊士运河。多方出手救援，一方面希望用挖土机挖沙清淤，另一方面多艘拖船使力，试图将巨型货轮移走。集装箱轮的船主日本正荣汽船（Shoei Kisen）请求各方谅解，并表示，遭遇事故的“长赐”号想要“脱身”难度极大。

长赐号脱困苏伊士运河复航 航线瘫痪 悬挂巴拿马国旗的“长赐号”横堵在这个全球最为繁忙的一条海运航道。彭博社周五报道说，货轮脱困预计将需要一周，甚至可能更长时间。 不过日本正荣汽船本周六表示，“长赐”号可能很快就能够脱困。该集团总裁Yukito Higaki表示，货轮：“方向舵盘和螺旋桨都没有问题。一旦船浮起来，应该就能运行了。”苏伊士运河管理局(Suez Canal Authority)没有公布何时重新通航的消息。

长赐号脱困苏伊士运河复航 数百货轮排长龙 在运河被堵塞后，原油价格出现剧烈波动。根据航运数据和新闻公司Lloyd's List的数据，至少有200艘船堵在运河两端。

长赐号脱困苏伊士运河复航 缩短航行时间 苏伊士运河是世界上最繁忙的贸易路线之一，全球约12%的贸易总量要通过该运河运输。它大大缩短了欧洲和亚洲之间的海上贸易距离，使船只无需绕行非洲大陆走更长的距离。与绕过非洲南端的路线相比，这条通道节省了约7000公里的航程。

长赐号脱困苏伊士运河复航 价值100亿美元的货物被阻 除了原油之外，服饰、家具和汽车零部件等等各种货物都通过运河运输。《劳埃德船舶日报》执行总编Richard Meade在推特上写道，运河每日西行贸易量约为51亿美元，东行贸易量约为45亿美元，这意味着大约100亿美元的商品现在被阻在运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 俄罗斯、沙特阿拉伯受影响尤甚 欧盟最大的港口鹿特丹港口发言人表示：“西欧的每个港口都会受到影响。”俄罗斯和沙特阿拉伯是通过该运河输出石油的前两名石油出口国，石油分析公司Vortexa的数据显示，印度和中国是通过该航道的最主要石油进口国。另外，苏伊士运河堵塞给德国经济也带来影响。

长赐号脱困苏伊士运河复航 最坏的状况——放弃集装箱 “长赐”号是世界上最大的货船之一。如果最终无法让船重回正道，部分货物可能要被销毁。彭博社报道，这可能意味着部分集装箱将被沉到运河。

长赐号脱困苏伊士运河复航 平均50艘货船/天 据苏伊士运河管理局称，每天平均有330万吨货物和50艘船横穿这条水路。运河总运输量的26%为集装箱船，而油轮运输在苏伊士运河中占主导地位。2019年，苏伊士运河共运输超6亿吨。



价值数十亿的货物遭受阻滞

3月23日，这艘这艘由日本拥有、台湾经营、悬挂巴拿马国旗的货轮搁浅苏伊士运河，阻断了欧洲和亚洲之间重要的贸易航线。

据海运数据公司劳氏船级社（Lloyd's List）估计，长赐号搁浅及紧急救援期间，每天有价值96亿美元的货物遭受阻滞。

在长赐号重获航行之后，包括油轮在内的约400艘积压货船花了几天时间才通过运河。

一名司法官员告诉美联社，在法院判决扣押长赐号货轮的同时，伊斯梅利亚的检察官还对该货轮当初是如何搁浅的问题展开独立调查。

张平/乐然 （美联社、法新社）

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