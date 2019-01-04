埃及开放中东最大基督教堂

（德国之声中文网）埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·西西（Abdel Fattah al-Sisi）为埃及科普特基督教少数民族开放了一座新建的大教堂。在科普特圣诞节的前夜，西西总统在开罗以东正在建设中的新首都与众多受邀嘉宾一起参加了一次弥撒。受邀嘉宾中包括巴勒斯坦权力机构主席马哈茂德·阿巴斯（Mahmud Abbas）和阿拉伯联盟秘书长艾哈迈德·阿布·盖特（Ahmed Aboul Gheit）。科普特礼宗主教塔瓦德罗斯二世（Papst Tawadros II）也出席了这次活动。他称新的大教堂的开放"在历史上是前所未有的"。

新建大教堂彻底完工后，可容纳超过8000名信徒，因此将是中东地区最大的教堂。西西总统希望大教堂成为埃及宗教宽容的标志。他在教堂开放仪式上表示："我们团结一心，今后也将继续如此。"该国最高穆斯林神职人员艾哈迈德·塔耶布（Ahmed al-Tajeb）强调, 伊斯兰法律不仅要求穆斯林要保护清真寺, 而且要保护基督教堂。开幕式是在严厉的安全防卫措施下举行的。在此前一天, 开罗一座教堂附近发生爆炸, 造成一名警察丧生。

在做弥撒期间, 梵蒂冈发布了教宗方济各的一个视频信息。这位天主教领袖说, 祝愿新的大教堂为所有人带来和平。教宗方济各对科普特礼宗主教塔瓦德罗斯二世和他的教会即使在特别困难的时期也坚守其信仰表示感谢。埃及总统西西也向教宗方济各致以问候。美国总统特朗普在推文上写道, 他对大教堂的开放感到高兴。称"西西总统正在把他的国家带向一个更具包容性的未来。"

活动人士称科普特人始终受歧视

科普特基督教于周一（1月7日）庆祝圣诞节。科普特基督教少数族群在埃及经常成为被袭击的目标。西西总统喜欢把自己表现为埃及基督徒的保护者，然而, 观察家和活动家指责政府仍然歧视科普特人以及没有对激进伊斯兰分子采取足够的防御措施。在近1亿埃及人中, 信仰科普特基督教的人群约占10%。

自2011年爆发阿拉伯之春运动以来，埃及的安全局势一直不佳。尽管近年来局势有所改善，但仍频繁发生袭击事件。安全部队或科普特人往往成为极端主义袭击的目标。而本人也是穆斯林的西西总统在2016年宣布建造基督教大教堂。在此前不久, 开罗的圣彼得大教堂和保罗教堂遭受严重袭击, 造成27名基督徒丧生。开罗以东的沙漠地带被确定作为新的行政首都区域。

目前, 新首都区域仍是一个庞大的建筑工地, 预计几年后才能成为新的政府所在地，届时将有数百万人在此定居。启动这一庞大项目的原因是埃及首都的人口和基础设施均超负荷。据估计目前首都开罗的人口已经超过2千万。

李京慧/李鱼 (德新社、法新社、 天主教新闻通讯社)