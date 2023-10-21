 埃及开峰会商讨中东危机 以、美均缺席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2023

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埃及开峰会商讨中东危机 以、美均缺席

埃及本周六召开危机会议。虽有中东地区和欧盟高官到场，但以色列及其盟友美国均未派代表出席，让外界对峰会是否能够取得进展并不乐观。联合国秘书长古特雷斯在发言时强调，“两国方案”是和平解决冲突的唯一途径。

虽然有中东地区和欧洲领导人的出席，但以色列及其主要盟友美国都缺席这次会议

虽然有中东地区和欧洲领导人的出席，但以色列及其主要盟友美国都缺席这次会议

（德国之声中文网）在埃及首都开罗，本周六（10月21日）开启了一场危机峰会，试图避免更广泛的中东地区战争。但外界预计，这场会议难以就以哈冲突达成一致意见。有两名外交官透露，会议不太可能就呼吁停火，以及恐怖组织哈马斯10月7日对以色列发动恐袭，或是以色列自卫权等敏感问题发表联合声明。

虽然有中东地区和欧洲领导人的出席，但以色列及其主要盟友美国都缺席这次会议，一些主要西方国家的领导人也不参加，让人们对这次会议能否取得成果并不乐观。联合国秘书长古特雷斯、欧盟理事会主席米歇尔、巴勒斯坦总统阿巴斯等人参加了会议。德国外交部长贝尔博克也出席了峰会。中国政府派出中东问题特使翟隽，俄罗斯由外交部副部长博格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）出席。德国总理肖尔茨和英国首相苏纳克都没参加会议。

德国外交部长贝尔博克出席了本次会议

德国外交部长贝尔博克出席了本次会议

古特雷斯在发言中表示，处理以巴问题的两国解决方案是和平解决冲突的唯一途径。他呼吁，现在是采取行动的时候。西班牙、希腊和意大利代表也支持两国解决方案。巴勒斯坦总统阿巴斯明确表示，巴勒斯坦人民将“永远不会离开他们的土地，将坚定不移地站在那里，直到最后”。在此之前，作为会议东道主，埃及总统塞西称，目前的局势是一场“前所未有的危机”。

峰会召开之际，以色列正准备对加沙发动地面进攻。此前，哈马斯的袭击造成至少1400人死亡。作为回击，以色列封锁了加沙地带，并且实施了轰炸，据巴勒斯坦称，逾4100名巴勒斯坦人在以色列的袭击中丧生。加沙地区人道主义危机日益严重。本周六（10月21日），埃及和加沙地带接壤的拉法口岸（Rafah）开放，首批救援物资已经开始运进巴勒斯坦地区

埃及之前并没过多提及这次峰会的具体目标，埃及总统府仅在10月15日发布的一份声明中提到，峰会将讨论加沙危机和巴勒斯坦未来的问题。

一位欧盟高级官员周五透露，确实有关于峰会发表共同宣言的讨论，因为存在“分歧”，所以尚不知是否会发表联合声明。

巴勒斯坦驻德代表：“和平才是答案”

 

（路透社，法新社，德新社等）

 

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