 埃及古墓惊现猫尸木乃伊 | 科技环境 | DW | 12.11.2018

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科技环境

埃及古墓惊现猫尸木乃伊

在古墓密集的埃及萨卡拉地区，考古学家最近挖掘出了许多不同寻常的木乃伊。其中包裹的并非人类尸体，而是猫、金龟子等动物。而在这些木乃伊附近，一座据信拥有4400年历史的古墓，正待考古学家发掘。

Ägypten Sakkara - Pyramidenkomplex des Pharao Userkaf (Getty Images/AFP/K. Desouki)

发掘出的青铜猫雕像

(德国之声中文网) 埃及官方周六(11月10日)发布消息称，该国的考古学家正准备开启一座大型古墓。该墓穴位于开罗南郊萨卡拉地区的乌瑟卡夫法老金字塔群的边缘，修建于大约公元前2500~2350年间。萨卡拉地区的考古部门负责人优素福(Mohamed Youssef)表示，墓穴的外表以及密封入口完好无损。

考古学家在勘探该古墓周边区域时，还发现了另外七座此前未知的古墓，并且在其中发掘出了含有猫尸木乃伊以及木制猫雕像的上百具石棺。还有一具石棺内装载着猫首人身的女神芭丝特的青铜雕像。

Ägypten Sakkara - Pyramidenkomplex des Pharao Userkaf

考古人员正在清理猫尸木乃伊。

埃及最高文物委员会秘书长瓦齐里(Mostafa Waziri)还透露，考古学家还发掘出了一批金龟子木乃伊。他说，这一发现非同寻常："几天前，我们发现了这些密闭的石棺，上面还画有金龟子的图案。我以前还从来没听说过存在这样的石棺。"

古埃及木乃伊通常用来保存人的遗体，有时也会包裹宠物(比如猫)、野生动物(比如鳄鱼)的尸体。科学家认为，动物木乃伊与人类木乃伊的制作工序几乎相同。不过，英国科学家几年前曾经对数百件动物木乃伊进行扫描，发现古埃及人也曾造假：1/3的动物木乃伊是空心的。

Ägypten Sakkara - Pyramidenkomplex des Pharao Userkaf (Getty Images/AFP/K. Desouki)

乌瑟卡夫法老金字塔群边缘的考古现场。

在古埃及，猫以及金龟子有着强烈的宗教象征意义。许多上流富裕人士在去世后都会被埋葬在豪华的墓穴内。在随后数千年历史中，不少古墓都遭到了盗墓者的破坏。密封完好的埃及古墓，如今已经十分罕见。

萨卡拉地区的考古部门负责人优素福表示，考古学家将在最近几星期内开始发掘这座4400年前的古墓。届时，可能还会有更多令人惊奇的发现。

文山/石涛/(路透社、美联社等)

 

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