埃及前总统穆尔西在法庭上死亡

（德国之声中文网）埃及前总统穆尔西在法庭上死亡后，埃及有关部门调查相关情况。检方没收了法庭上监控摄像头录制的资料，并下令尸检。但初步调查并未显示新近的伤情。

据一家媒体报道，穆尔西的死因是心脏病发。埃及国家媒体则引述医生称，穆尔西因一个晚期肿瘤疾患而一直在接受治疗。

这名前总统周一（6月17日）在法庭一次聆讯时忽然倒下，之后很快即死亡。穆尔西的一名律师表示，在这一情况发生前，穆尔西还"非常平静、有条理地"进行了辩护的陈词。

按照伊斯兰教的传统，逝者必须在一天之内安葬，穆尔西也已经在开罗被安葬。他的一名律师说，穆尔西的家人在场。此前，穆尔西周一被正式宣告死亡。

穆尔西的儿子阿迈德（Ahmed）在脸书上写道："我们在监狱医院洁净了他尊贵的身体，并为他做了祷告。此后的葬礼按照穆斯林兄弟会的规矩进行。"据美联社报道，葬礼是在大规模安保措施下进行的。

狱中被关押条件受质疑

穆尔西是极端穆斯林兄弟会的一名代表人物，如今该团体在埃及已被禁止。穆斯林兄弟会称，穆尔西之死是"慢性死亡"和"完成的谋杀"，并呼吁人们大规模前往出席穆尔西的葬礼。该团体称："他们把他关押在单人牢房五年有余，限制药品供应，食物也很糟糕。"

埃及总统塞西宣誓就职 总统任期6年 埃及新当选总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在最高宪法法院宣誓就职。出席就职仪式的西方国家的代表寥寥无几。“阿拉伯之春”爆发3年后，埃及最高执政权再度由一位军人掌握。

埃及总统塞西宣誓就职 从陆军将军到国家总统 塞西已经脱去军装。不过他截至目前的职业生涯是在埃及军中度过的。塞西宣布竞选国家总统时，他的当选被认作已是定局。据埃及官方统计，近2300万选民将选票投给了塞西。

埃及总统塞西宣誓就职 前任提拔了继任 而正是埃及前总统、穆斯林兄弟会的穆尔西提拔了塞西。2012年8月，穆尔西任命塞西为埃及军队最高指挥，原因之一是塞西被认作是有信仰、很虔诚的军人。而也正是塞西成了后来驱逐穆尔西下台的主要力量。

埃及总统塞西宣誓就职 在军中步步高升 在2011年埃及爆发反穆巴拉克政府革命浪潮时，已在军中步步高升成为陆军将军的塞西就以强硬不妥协出名。埃及当时也出现大量严重侵犯人权现象，而塞西对此有绝对的责任。曾经作过埃及情报部门负责人的塞西不仅知道如何使用秘密监狱里的种种“阴招”，作为军中强人也对政治进行干预。

埃及总统塞西宣誓就职 竞选对手毫无希望 塞西的总统竞选对手萨巴希（ Hamdien Sabahi）根被没有任何获胜希望。埃及官方选举结果显示，塞西获得了96.91%的选票。前军方领导人塞西的选战纲领强调加强国家的强硬统治，而萨巴希则承诺引入最低工资标准和降低高管经理的薪金。

埃及总统塞西宣誓就职 埃及人为塞西欢呼 萨巴希承认竞选失败。成千上万埃及人为塞西当选总统欢呼雀跃。他们认为现年59岁的前将军塞西是一个有实力的人物，有能力重振埃及，特别是让埃及的经济尽快走出泥潭。

埃及总统塞西宣誓就职 通胀高、失业率高 自从穆巴拉克3年前倒台以来，埃及的经济深陷危机。国家负债严重，通胀高，失业率高，特别是年轻人就业无望，民众怨声载道。这也是塞西政府面临的几大挑战。

埃及总统塞西宣誓就职 军方和海湾富国承诺援助 塞西截至目前对于开展经济改革的计划表述都比较含糊。不过海湾富国已经为埃及提供了几十亿美元的资金援助。财力雄厚的埃及军方也承诺会大力支持塞西。

埃及总统塞西宣誓就职 穆尔西及其支持者受到打压 埃及军方和许多政府内担任要职的前任军官希望在塞西执政下会拥有更多权力。与此同时，2011年反穆巴拉克革命中的主力军却大批入狱。埃及首位民选总统穆尔西去年7月3日被驱逐下台，对穆尔西的审判还在进行中。穆尔西和穆兄会的支持者也面临铁腕打压。

埃及总统塞西宣誓就职 大批死刑审判 穆兄会的支持者大量入狱，数百人被判死刑，数千人获判长期有期徒刑。穆尔西被推翻后，数千穆兄会成员被捕。埃及政府将穆斯林兄弟会归入恐怖组织名单。一些并非穆兄会的其他反对党党派成员也难逃逮捕厄运。

埃及总统塞西宣誓就职 国内危机何时休？ 除了继续振兴经济之外，塞西政府面临的另一大挑战是，彻底结束国内的混乱局面。极端伊斯兰持续数月以来制造各类血腥事件，使得埃及上下不得安宁。不过埃及民众不认为塞西一上台就有奇迹出现。此次总统选举的选民投票率比预计低了44%，也足以看出民众对政治的失望。

埃及总统塞西宣誓就职 穆兄会并没有被“斩草除根” 塞西总统的主要反对力量要算穆兄会。在穆巴拉克倒台后，以穆尔西为候选人的穆兄会不仅赢得了总统大选，也在所有地方层面的选举中获胜。即使在穆尔西去年被驱逐下台后，大批埃及人走上几头举行抗议穆尔西的示威活动，穆兄会也号召了数十万支持者同样举行声援穆尔西的示威。

埃及总统塞西宣誓就职 穆巴拉克时代彻底结束 在埃及的新一轮权力争斗中，任总统多年的穆巴拉克不再发挥任何作用。这位健康状况恶化的埃及前独裁总统今年5月在开罗获刑3年。穆巴拉克此外被指要对2011年革命中800名示威者丧生一事负责，如果罪名成立，穆巴拉克可能被判死刑。

埃及总统塞西宣誓就职 又是军人当政 军人出身的穆巴拉克人埃及总统近30年之久。成立于1953年的埃及共和国的前几任总统也都来自军方。随着塞西当选新一任埃及总统，埃及又回到这一老传统。另一个事实是，埃及军方也是国家资历最雄厚的力量，埃及近40%的经济财富是由军方所属领域企业创造的。 作者: Andreas Noll 编译：谢菲



穆尔西的律师也表示，对于当事人在狱中的关押条件提出过多个申请，部分被批准，其它没有被批准。

"大赦国际"组织要求进行全面调查，埃及有关部门必须对穆尔西的死因进行"无预设、彻底、透明"的调查。此外， 穆尔西生前被关押的条件以及医疗条件也应彻底调查。大赦国际称，穆尔西的去世"令人对其关押状况提出强烈的质疑"。

受到间谍指控

穆尔西于2012年成为埃及首位自由选举的总统。批评者当时指责他扩张权力、试图推行兄弟会的宗教观念，而在经济政策上却失败。穆尔西则驳回了这些说法。

仅一年后，2013年在大规模抗议后 ，穆尔西被军方推翻。因间谍罪而被判终身监禁，穆尔西入狱服刑。周一他在法庭接受聆讯也是关于间谍罪的指控，这一次是因涉嫌与巴勒斯坦极端主义哈马斯有关联。