 埃及出土2000年“金舌”木乃伊 | 文化经纬 | DW | 07.02.2021

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文化经纬

埃及出土2000年“金舌”木乃伊

埃及日前出土了嘴中放着舌头状黄金护身符的木乃伊。埃及文物部表示，这是为了让死者在死后还能与冥王对话。与此同时，寻找“埃及艳后”的考古工作仍在持续。

Ägypten Ausgrabung Taposiris Magna Tempel Mumie Goldzunge

考古学家在埃及出土了嘴中含着舌头状金色护身符的木乃伊

（德国之声中文网）埃及当局周三表示，考古人员在埃及北部亚历山卓城附近发现了数具已有2000年历史的木乃伊，口腔内放着金色舌头。埃及文物部在声明中称，此次的考古任务在亚历山卓城西方的塔波西里斯马格那神庙发现了16座嵌入岩石的墓穴，这样的墓葬形式常见于希腊化时代和罗马时代。

亚历山大大帝在西元332年前征服埃及。在他死后，其部将托勒密开创了托勒密王朝，直到西元前30年罗马人入侵埃及，开始长达超过六个世纪的统治。

黄金舌头

埃及文物局的表示，考古团队在发现的墓穴中出土了多具“保存不良”但是口腔中有“舌状黄金护身符”的木乃伊。在死者口中放入舌状护身符是为了确保其死后仍能与埃及神话中的冥王欧西里斯说话。

率领考古团队的马丁内斯（Kathleen Martinez）表示，考古人员对其中两具木乃伊特别感兴趣。其中一具“被绷带和一些硬纸板—层层胶合、粉饰灰泥和上漆的亚麻织布包裹，还装饰着镀金的欧西里斯雕像”。

另一具木乃伊则有“一顶装饰着角和眼镜蛇的王冠...还有一条挂着猎鹰头部形状坠饰的项链”，象征隼头人身的神祗荷鲁斯（女神伊西斯及冥王欧西里斯之子）。考古人员还发现一个女性墓葬面具、一顶金色王冠和八个大理石雕刻面具。

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此次的考古收获包括一具女性木乃伊的面具

寻找“埃及艳后”

这组考古团队已在亚历山卓市以西活动多年，目标是找到充满传奇色彩的埃及女王克利奥帕特拉七世的墓穴。

但包括考古界在内的部分人士对于是否能在该地找到克利奥帕特拉七世的坟墓存疑。尽管有为数不少的资料记载着克利奥帕特拉的最后一段人生、死亡及埋葬，但鲜少有关于墓穴地点的记录。

克利奥帕特拉七世是托勒密王朝的最后一任统治者。根据罗马时代历史学者苏叶修斯（Suetius）和普鲁塔克（Plutarch）的记载，在屋大为（即奥古斯都大帝）的准许下，克利奥佩特拉被与马克·安东尼的骨灰一同埋葬。此前，奥古斯都大帝在经过多年冲突交战后，击败两人的军队并替罗马帝国控制了埃及。

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