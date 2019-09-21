 埃及再次爆发大规模民众抗议活动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

埃及再次爆发大规模民众抗议活动

埃及总统和军方被控贪污腐败。数十万民众走上街头对总统和政府提出抗议。抗议发起人是一名埃及流亡人士。

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Reuters/M. Abd El Ghany)

参加抗议活动的埃及民众（摄于9月21日）

（德国之声中文网）据社交网络上分享的视频显示，周五（9月20日）晚上，人们举行示威要求塞西总统（Abdel Fattah al-Sisi）下台。反对派媒体对开罗市中心解放广场、亚历山大、苏伊士和曼苏拉等城市的示威活动进行了报道。据独立网站" Mada Masr"报道说，在开罗，多名示威者被警察逮捕。

安全部队使用了催泪瓦斯，至少5名示威者被带走。通过民主选举上台的前任伊斯兰总统穆尔西（Mohamed Mursi）在民众的大规模抗议下被推翻之后，塞西总统自2013年成为继任至今。在他执政期间，抗议活动和批评声音受到广泛的遏制。

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Reuters/M. Abd El Ghany)

演员阿里在社交网络上推出了“够了西西”的关键词，号召民众参与抗议

流亡的埃及建筑承包商兼演员阿里（Mohamed Ali）上周便呼吁抗议塞西总统。他在脸书上传了多个视频中，指责埃及总统和埃及军方的贪污腐败行为。据他自己的说法，阿里曾与埃及军队合作多年。塞西总统上周驳回了这些指控。

李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)

DW.COM

评论：埃及人理应有更好的命运！

8年前，埃及公民在开罗和其他城市起而反对掌权者穆巴拉克。今天，他们得到的自由不是更多，而是更少。德国之声评论员Rainer Sollich指出，只要这样的情况不改变，现在的掌权人塞西就不能是欧洲的"伙伴"。 (25.01.2019)  

埃及"选举"新总统

这其实算不上真正意义的大选，当权者塞西总统的挑战者是无名之辈，塞西被看作是稳操胜券。唯一值得关注的是埃及这次的参选率。 (26.03.2018)  

报告：监禁记者成新常态 土中埃占一半

保护记者委员会发布最新年度报告：2018年，因为履行职责而被监禁的记者数量接近历史最高记录，其中一半发生在土耳其、中国和埃及。 (13.12.2018)  

埃及前总统穆尔西在法庭上死亡

心脏病发，还是蓄意谋杀？穆尔西在狱中是否受到不良对待？这位埃及前总统突然死亡后，检方调查其死因。如今， 穆尔西遗体已经安葬。 (18.06.2019)  

相关内容

Frankreich Paris Proteste von Gelbwesten

多项游行活动同时进行 巴黎戒备“黄背心” 21.09.2019

这个周末，有多个不同主题的游行以及“欧洲遗产日”等活动同时在巴黎举行。警方高度戒备，严防“黄背心”抗议者扰乱局面，已经出动了催泪弹驱散人群，以防止暴力事件发生。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz

客座评论：香港抗议运动中的暴力污染 12.08.2019

香港反送中抗议中的“暴力画面”成为中国官方及媒体的报道焦点。北京政论人士白信认为，与和平抗议如影随形且不断升级的“暴力污染”是特区政府和北京对付民众的重要手段。这样的做法不仅转移政治矛盾，也事实上否定了示威者的抗争合法性。

Ägypten Mohammed Mursi

埃及前总统穆尔西在法庭上死亡 18.06.2019

心脏病发，还是蓄意谋杀？穆尔西在狱中是否受到不良对待？这位埃及前总统突然死亡后，检方调查其死因。如今， 穆尔西遗体已经安葬。

广告

媒体看中国

Fridays for future Schüler Schülerinnen Streik Schulstreik Klima Klimawandel Hongkong (AFP/Getty Images/A. Wallace)

德语媒体：中国人难道与世隔绝？

遍及全球的气候保护示威运动为什么偏偏没有蔓延到绿色先锋中国？《南德意志报》与《法兰克福汇报》分析了这一现象。愈演愈烈的伊朗危机，背后会不会有中国因素？《每日镜报》评点了这个话题。  