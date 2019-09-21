埃及再次爆发大规模民众抗议活动

（德国之声中文网）据社交网络上分享的视频显示，周五（9月20日）晚上，人们举行示威要求塞西总统（Abdel Fattah al-Sisi）下台。反对派媒体对开罗市中心解放广场、亚历山大、苏伊士和曼苏拉等城市的示威活动进行了报道。据独立网站" Mada Masr"报道说，在开罗，多名示威者被警察逮捕。

安全部队使用了催泪瓦斯，至少5名示威者被带走。通过民主选举上台的前任伊斯兰总统穆尔西（Mohamed Mursi）在民众的大规模抗议下被推翻之后，塞西总统自2013年成为继任至今。在他执政期间，抗议活动和批评声音受到广泛的遏制。

流亡的埃及建筑承包商兼演员阿里（Mohamed Ali）上周便呼吁抗议塞西总统。他在脸书上传了多个视频中，指责埃及总统和埃及军方的贪污腐败行为。据他自己的说法，阿里曾与埃及军队合作多年。塞西总统上周驳回了这些指控。

李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)