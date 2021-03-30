埃及一教堂发生火灾造成严重伤亡

（德国之声中文网）科普特正教会以及埃及卫生部均表示，阿布萨菲因教堂发生的火灾中，已造成41人死亡，14人受伤，据称死者中也包括儿童。此外，这座教堂的主教也已在火灾中丧生。当地媒体发布的图片显示，教堂内的座椅已被烧成废墟。

当局派出15名消防人员参与灭火行动。据称，目前火情已经得到控制。该教堂位于大开罗区人口稠密的工人聚居区Giseh。

火灾引发踩踏事件

路透社报道称，周日大约有5000人在教堂参加弥撒时，突然发生大火。当地安全部门的一名代表称，人群逃离时还引发了踩踏事件。

火灾原因目前尚未调查完毕。检察机构已介入调查工作。警方不排除电路短路引发火灾的可能性。

内政部也表示，可能是教堂内一个空调设备发生故障引发了火灾。目击者对当地报章称，短暂停电后，电线短路引发了火灾。埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi ）致电科普特正教教宗塔瓦德罗斯二世（Papst Tawadros II），对死难者表示哀悼。

科普特教派是中东最大规模的基督教派分支。图为科普特教堂的圣诞弥撒。

中东最大规模的基督教社团

埃及总共一亿三百万人口中，有大约一千五百万人信仰科普特正教，科普特正教则是东正教的一个分支，同时也是中东地区最具规模的基督教社团。

埃及现任总统塞西也是每年都会参与科普特圣诞弥撒的第一位埃及总统。前不久，塞西还任命一名科普特法官出任该国宪法法庭主席，这在埃及历史上是第一次。

（德新社，法新社，路透社）

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