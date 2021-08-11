埃博拉（Ebola）又译作伊波拉病毒，是一种十分罕见的病毒，1976年在苏丹南部和刚果的埃博拉河地区发现它的存在后，引起医学界的广泛关注和重视，“埃博拉”由此而得名。

埃博拉是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒，病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。2014年2月，西非多国爆发埃博拉，传播迅速，感染和死亡人数众多。目前还没有经过测试的针对埃博拉的药品。