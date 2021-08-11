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埃博拉（Ebola）又译作伊波拉病毒，是一种十分罕见的病毒，1976年在苏丹南部和刚果的埃博拉河地区发现它的存在后，引起医学界的广泛关注和重视，“埃博拉”由此而得名。
埃博拉是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒，病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。2014年2月，西非多国爆发埃博拉，传播迅速，感染和死亡人数众多。目前还没有经过测试的针对埃博拉的药品。
马尔堡（Marburg）热和埃博拉（Ebola）热鲜少发生，但患者通常病程严重。此病有何症状？是否已有对付它的疫苗？会不会很快出现大瘟疫？以下是若干回答。
许多人喜欢宠物，甚至在床上和宠物狗、宠物猫玩耍嬉戏。但是，研究者警告，宠物可以携带病原体，给人体带来危害。
布基纳法索的议会被纵火燃烧，南非庆祝实行民主20年，尼日利亚女学生继续被博科圣地扣押：2014年非洲动荡局势面面观。
美国一名从西非埃博拉疫区的护士连续两天反抗隔离令出门，显示政府对疫情的恐慌，已经影响到人权的问题。
美国总统奥巴马表示，若不尽快遏制埃博拉病毒疫情，这种病毒就可能发生突变，变得更为危险。但其实该病毒的基因现在就已发生了突变。
利比里亚是这次埃博拉疫情的重灾区，该国15个州中，已经有8个宣布进入了紧急状态。那里的民众时时刻刻生活在恐惧中，对外界也充满着不信任。
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