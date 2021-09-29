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埃博拉病毒

埃博拉（Ebola）又译作伊波拉病毒，是一种十分罕见的病毒，1976年在苏丹南部和刚果的埃博拉河地区发现它的存在后，引起医学界的广泛关注和重视，“埃博拉”由此而得名。

埃博拉是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒，病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。2014年2月，西非多国爆发埃博拉，传播迅速，感染和死亡人数众多。目前还没有经过测试的针对埃博拉的药品。

16.04.2019, Kongo, Beni: Ein medizinischer Helfer arbeitet in einem Behandlungszentrum für Ebola. Seit vorigem Jahr hat die WHO im Kongo fast 1200 Ebola-Fälle registriert. Mehr als 750 Menschen starben an der Krankheit. Im Februar war die Zahl der neuen Fälle pro Woche zunächst zurückgegangen, aber der Trend kehrte sich im März wieder um. Mehr als 90 000 Menschen, die mit Kranken oder Angehörigen und Freunden von Kranken in Kontakt waren, wurden mit einem experimentellen Impfstoff geimpft. Foto: Al-Hadji Kudra Maliro/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

WHO报告：埃博拉抗疫人员对刚果女性“性剥削” 29.09.2021

约30名刚果女性称受到当地世卫组织工作人员的性剥削。事情发生在上一次埃博拉疫情期间。世卫组织总干事谭德赛委托独立委员会对这一事件进行了调查。
HANDOUT - 1968 F. A. Murphy; Cynthia Goldsmith This colorized negative stained transmission electron micrograph (TEM), captured by F.A. Murphy in 1968, depicts a Marburg virus virion, which had been grown in an environment of tissue culture cells. Marburg hemorrhagic fever is a rare, severe type of hemorrhagic fever which affects both humans and non-human primates. Caused by a genetically unique zoonotic (that is, animal-borne) RNA virus of the filovirus family, its recognition led to the creation of this virus family. The four species of Ebola virus are the only other known members of the filovirus family. Foto: CDC/dpa (zu dpa 0851 Marburg-Fieber breitet sich in Uganda aus - sechs Tote 25.10.2012)

西非新发马尔堡热有多危险？ 11.08.2021

马尔堡（Marburg）热和埃博拉（Ebola）热鲜少发生，但患者通常病程严重。此病有何症状？是否已有对付它的疫苗？会不会很快出现大瘟疫？以下是若干回答。

Feb. 11, 2021*** A medical worker checks a person's temperature at the Matanda Hospital in Butembo, where the first case of Ebola died, in the North Kivu province of Congo, Thursday, Feb. 11, 2021. A second case and death of Ebola has been recorded in Congo's North Kivu province after a 60-year-old woman died Wednesday, according to officials. (AP Photo/Al-hadji Kudra Maliro)

专家忧虑西非爆发新一轮埃博拉瘟疫 15.02.2021

2014年，西非曾经历迄今最严重埃博拉瘟疫，当时约11300人死亡。现在，尤其是在几内亚和刚果民主共和国出现新病例，有理由让人忧虑。

FILE - In this Wednesday, May 30, 2018 file photo, a healthcare worker from the World Health Organization prepares vaccines to give to front line aid workers, in Mbandaka, Congo. The vaccine alliance GAVI has announced on Thursday, Dec. 5, 2019 it would invest $178 million to create a global stockpile of about 500,000 Ebola vaccines, in a move health officials say could help prevent future outbreaks from spiraling out of control. GAVI is a public-private partnership that includes the World Health Organization, UNICEF, the Bill & Melinda Gates Foundation and the World Bank, among others. (AP Photo/(AP Photo/Sam Mednick, file) |

不止有新冠：刚果埃博拉疫情再起 02.06.2020

刚果民主共和国西部地区出现新的埃博拉疫情，目前已经造成4人死亡。世卫组织总干事谭德塞表示，“新冠病毒不是唯一一个需要面对的危害人类健康的病毒”。
A health worker fills out documents before performing tests for COVID-19 coronavirus on other health workers at the screening and testing tents set up at the Charlotte Maxeke Hospital in Johannesburg, on April 15, 2020. (Photo by Michele Spatari / AFP) (Photo by MICHELE SPATARI/AFP via Getty Images)

新冠疫情是否将重创非洲？ 01.05.2020

英国一项研究预测，新冠肺炎可能导致非洲数百万人丧命。非洲各国政府正拟定对策以遏制病毒传播。鉴于非洲医疗系统的薄弱，非洲联盟正面临艰巨的抗疫挑战。
The first members of a team of 165 Cuban doctors and health workers unload boxes of medicines and medical material from a plane upon their arrival at Freetown's airport to help the fight against Ebola in Sierra Leone, on October 2, 2014. AFP PHOTO FLORIAN PLAUCHEUR (Photo credit should read FLORIAN PLAUCHEUR/AFP via Getty Images)

与新冠病毒作战：古巴大夫或能提供帮助 17.03.2020

以前是埃博拉，现在是新型冠状病毒：古巴医生们也有能力迎战这一疾病？哈瓦那的“白衣军”不仅享有国际声誉，而且还给古巴带来宝贵的外汇收入。
This digitally-colorized transmission electron micrograph (TEM) revealed the presence of a number of infectious bronchitis virus (IBV) virions, which are Coronaviridae family members, and members of the genus Coronavirus. IBV is a highly contagious pathogen, which infects poultry of all ages, affecting a number of organ systems including the respiratory and urogenital organs. IBV is categorized as a Group 3 coronavirus member, with a helical genome composed of positive-sense single-stranded RNA ((+) ssRNA). This is an enveloped virus, which means that its outermost covering is derived from the host cell membrane. The coronavirus derives its name from the fact that under electron microscopic examination, each virion is surrounded by a corona or halo. This is due to the presence of viral spike peplomers emanating from its proteinaceous capsid. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. FILE - An undated handout image provided by the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on 05 August 2014 shows a colorized transmission electron micrograph (TEM) of an Ebola virus virion. The WHO declared Ebola an international health emergency Friday (08.08.2014). The Ebola outbreak in West Africa constitutes an international health emergency, the WHO said and called for global action to stop the virus from spreading futher. EPA/Frederick A. Murphy/ HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY (ZU dpa WHO stuft Ebola als globalen Notfall ein - Zentrale Steuerung möglich) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

世界上十大最危险病毒 17.03.2020

目前新冠病毒几乎占据了全球公众的注意力。但从致死率看，新冠病毒和SARS等冠状病毒，对人类的生命安全来说并不是最危险的病毒。禽流感、埃博拉病毒等10种病毒更加致命。
(160712) -- OTJIWARONGO, July 12, 2016 -- Some Democratic Republic of Congo (DRC) informal settlement residents queue to receive their vaccination shots against measles and rubella in Otjiwarongo, Namibia, July 11, 2016. The vaccination campaign for rubella and measles kicked off in Namibia on Monday targeting about 1.8 million people aged between nine months and 39 years.) NAMIBIA-OTJIWARONGO-VACCINATION CAMPAIGN Nampa PUBLICATIONxNOTxINxCHN 160712 Otjiwarongo July 12 2016 Some Democratic Republic of Congo DRC Informal Settlement Residents Queue to receive their vaccination Shots against measles and Rubella in Otjiwarongo Namibia July 11 2016 The vaccination Campaign for Rubella and measles kicked off in Namibia ON Monday targeting About 1 8 Million Celebrities Aged between Nine MONTHS and 39 Years Namibia Otjiwarongo vaccination Campaign Nampa PUBLICATIONxNOTxINxCHN

麻疹在刚果导致6000多人丧生 08.01.2020

一年前，中非国家刚果爆发麻疹瘟疫。迄今为止，死亡人数已超过埃博拉瘟疫死者数量。疫苗接种能拯救生命。
ILLUSTRATION - ARCHIVE - A Health workers from the Sierra Leone's Red Cross Society Burial Team 7 prepares to remove a corpse from a house in Freetown on November 12, 2014. Red Cross has been providing a Safe and Digified Burial, with teams of 9 or 10 elements including a Beneficiary Communicator, in charge of adressing the community, explaining how to protect from the Ebola virus and reasuring the relatives that all due respect for the dead body and grant them access to the burial. AFP PHOTO/ FRANCISCO LEONG (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/F. Leong

埃博拉病毒重现几内亚 18.03.2016

去年十二月时，几内亚还宣布埃博拉病毒已经在其境内绝迹。但是现在政府确认，该病毒又导致两人死亡。塞拉利昂也第二次宣布埃博拉疫情结束。
An Ebola trials notebook is seen in a laboratory during trials for an Ebola vaccine at The Jenner Institute in Oxford, southern England January 16, 2015. Photograph taken January 16, 2015. REUTERS/Eddie Keogh (BRITAIN - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY HEALTH)

研究：埃博拉在男性幸存者体内可存活达9个月 17.10.2015

世卫组织的最新研究报告显示，埃博拉病毒在部分男性幸存者的精液中可存活达9个月。这是否会导致病毒的传染尚不清楚。
15.02.2015 Chinese Foreign Minister Wang Yi holds a press conference with his Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif following a meeting on February 15, 2015 in the capital Tehran. Wang Yi began a two-day official visit to Iran, where he is expected to address ongoing talks over Tehran's nuclear programme. AFP PHOTO / ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)

北京关注非洲埃博拉瘟疫三国 04.08.2015

中国外长王毅本周将访问爆发埃博拉瘟疫的西非国家，显示北京对非洲的关注
#52658743 - Baby and Dog © pitrs white; weekend; vacations; two; touch; summer; spring; smile; sitting; season; satisfaction; relations; puppy; play; pet; people; park; outdoor; nature; love; little; leisure; kiss; kid; joy; humor; holidays; happy; happiness; grass; game; fur; fun; friendship; friends; face; dog; cute; childhood; child; breeding; boy; background; baby; animal; amity; activity; active; white; weekend; vacations; two; touch; summer; spring; smile; sitting; season; satisfaction; relations; puppy; play; pet; people; park; outdoor; nature; love; little; leisure; kiss; kid; joy; humor; holidays; happy; happiness; grass; game; fur; fun; friendship; friends; face; dog; cute; childhood; child; breeding; boy; background; baby; animal; amity; activity; active

小心，宠物可以传播疾病！ 26.04.2015

许多人喜欢宠物，甚至在床上和宠物狗、宠物猫玩耍嬉戏。但是，研究者警告，宠物可以携带病原体，给人体带来危害。
Lars-André Richter (rechts), Landesvertreter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Südkorea bei einem Besuch in Nordkorea im März 2015. Der Herr mit den grauen Haaren ist Manfred Richter, Schatzmeister der FDP. Copyright: Friedrich-Naumann-Stiftung

德国专家：朝鲜经济受旅游禁令冲击 02.04.2015

数月来，朝鲜为防埃博拉实施严格管制措施，没有游客能进入朝鲜。日前德国瑙曼基金会的一组代表团被允许访问朝鲜。该基金会的驻首尔代表李希特介绍了在朝鲜的见闻。
FILE - In this Sept. 30, 2014, file photo, Nine-year-old Nowa Paye is taken to an ambulance after showing signs of the Ebola infection in the village of Freeman Reserve, about 30 miles north of Monrovia, Liberia. (AP Photo/Jerome Delay, File)

夺命埃博拉卷土重来 21.03.2015

有望解除埃博拉警告的利比里亚希望落空，爆出新增病例。而邻国几内亚的埃博拉疫情也出现反弹之势。到目前为止埃博拉疫情致死人数超过1万人。
MONROVIA, LIBERIA - OCTOBER 03: A Liberian health worker dressed in an anti-contamination suit speaks with a boy at a center for suspected Ebola patients, formerly the maternity ward at Redemption Hospital on October 3, 2014 in Monrovia, Liberia. People at the center are tested for Ebola and if the results are positive, are sent to an Ebola treatment unit (ETU). The epidemic has killed more than 3,300 people in West Africa according to the U.S. Centers for Disease Control (CDC). (Photo by John Moore/Getty Images)

“医生无疆界”：新药对埃博拉早期患者有效 25.02.2015

一种新药对埃博拉轻度感染者有效。由80名患者参与的临床试验显示：如果患者及早治疗，死亡率将减半。
PYONGYANG, North Korea - Runners start an international marathon from a stadium in Pyongyang on April 14, 2013, a day before the 101st anniversary of the birth of the country's founder Kim Il Sung. (Kyodo)

朝鲜为防埃博拉 禁外国人参加平壤马拉松 23.02.2015

据数家专门经营朝鲜旅游的旅行社透露，由于担心埃博拉疫情扩散，朝鲜将不允许外籍人士参加四月的平壤马拉松。
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