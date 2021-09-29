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埃博拉（Ebola）又译作伊波拉病毒，是一种十分罕见的病毒，1976年在苏丹南部和刚果的埃博拉河地区发现它的存在后，引起医学界的广泛关注和重视，“埃博拉”由此而得名。
埃博拉是一种能引起人类和灵长类动物产生埃博拉出血热的烈性传染病病毒，病毒潜伏期长达21天，有很高的死亡率，在50%至90%之间。2014年2月，西非多国爆发埃博拉，传播迅速，感染和死亡人数众多。目前还没有经过测试的针对埃博拉的药品。
约30名刚果女性称受到当地世卫组织工作人员的性剥削。事情发生在上一次埃博拉疫情期间。世卫组织总干事谭德赛委托独立委员会对这一事件进行了调查。
马尔堡（Marburg）热和埃博拉（Ebola）热鲜少发生，但患者通常病程严重。此病有何症状？是否已有对付它的疫苗？会不会很快出现大瘟疫？以下是若干回答。
2014年，西非曾经历迄今最严重埃博拉瘟疫，当时约11300人死亡。现在，尤其是在几内亚和刚果民主共和国出现新病例，有理由让人忧虑。
刚果民主共和国西部地区出现新的埃博拉疫情，目前已经造成4人死亡。世卫组织总干事谭德塞表示，“新冠病毒不是唯一一个需要面对的危害人类健康的病毒”。
英国一项研究预测，新冠肺炎可能导致非洲数百万人丧命。非洲各国政府正拟定对策以遏制病毒传播。鉴于非洲医疗系统的薄弱，非洲联盟正面临艰巨的抗疫挑战。
以前是埃博拉，现在是新型冠状病毒：古巴医生们也有能力迎战这一疾病？哈瓦那的“白衣军”不仅享有国际声誉，而且还给古巴带来宝贵的外汇收入。
目前新冠病毒几乎占据了全球公众的注意力。但从致死率看，新冠病毒和SARS等冠状病毒，对人类的生命安全来说并不是最危险的病毒。禽流感、埃博拉病毒等10种病毒更加致命。
一年前，中非国家刚果爆发麻疹瘟疫。迄今为止，死亡人数已超过埃博拉瘟疫死者数量。疫苗接种能拯救生命。
去年十二月时，几内亚还宣布埃博拉病毒已经在其境内绝迹。但是现在政府确认，该病毒又导致两人死亡。塞拉利昂也第二次宣布埃博拉疫情结束。
世卫组织的最新研究报告显示，埃博拉病毒在部分男性幸存者的精液中可存活达9个月。这是否会导致病毒的传染尚不清楚。
中国外长王毅本周将访问爆发埃博拉瘟疫的西非国家，显示北京对非洲的关注
许多人喜欢宠物，甚至在床上和宠物狗、宠物猫玩耍嬉戏。但是，研究者警告，宠物可以携带病原体，给人体带来危害。
数月来，朝鲜为防埃博拉实施严格管制措施，没有游客能进入朝鲜。日前德国瑙曼基金会的一组代表团被允许访问朝鲜。该基金会的驻首尔代表李希特介绍了在朝鲜的见闻。
有望解除埃博拉警告的利比里亚希望落空，爆出新增病例。而邻国几内亚的埃博拉疫情也出现反弹之势。到目前为止埃博拉疫情致死人数超过1万人。
一种新药对埃博拉轻度感染者有效。由80名患者参与的临床试验显示：如果患者及早治疗，死亡率将减半。
据数家专门经营朝鲜旅游的旅行社透露，由于担心埃博拉疫情扩散，朝鲜将不允许外籍人士参加四月的平壤马拉松。
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