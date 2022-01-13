垃圾如山难处理 全民检测危及环境

（德国之声中文网）张开嘴、棉签探入咽喉、擦拭取样——每一天，穿着全身防护服的检测人员在全中国进行数千万次新冠测试，尽管有时只有几十个确诊病例。全员检测是中国“动态清零”防疫策略的一个重要组成部分。这一备受争议的策略也日益成为一个环境问题：如此大范围的测试不断制造数以万吨计的医疗垃圾。

中国是全球唯一一个不计代价阻止新冠病毒传播的大国，目的是防止医疗系统不堪负荷。于是就有了极端严格的隔离规定、长达数月的封城、数亿中国人每隔两三天就要作核酸检测。按照政府的规定，在省会城市和人口超过1000万的大城市，所有居民都应在步行15分钟的范围内找到测试点。

每天，无数的试管、棉签、包装和防护服被丢进垃圾。“每天产生的医疗垃圾数量达到了人类历史上前所未有的水平”，纽约大学上海分校的环境学专家李逸飞说：“现在这就是一个巨大的问题，而且还会加剧。”

特殊垃圾须特殊处理

快速的经济发展给中国的环境造成巨大的负担。中国计划到2060年实现碳中和，鉴于中国的能源供给还相当依赖煤炭，这是一个颇有雄心、也几乎难以实现的目标。

医用垃圾须特殊处理

规模超大的新冠测试带来了一个新的环保挑战：大量医疗垃圾如果处理不当，会污染土壤和水资源。

全国范围有关新冠防疫产生垃圾的统计数据目前还没有。上海市有关部门表示，3月中到6月初封城期间，产生的医疗垃圾有685000吨，比平时多6倍。按照中国法律，政府应负责对这些垃圾进行分类、消毒、存放、最终处理——一般是焚烧。

“我不确定，乡村地方是否有能力处理如此快速增加的医疗垃圾”，美国智库对外关系委员会的公共卫生专家黄严忠表示。香港科技大学的潘介明（Benjamin Steuer）也质疑，各个地方政府是否正确处理这些垃圾，并担心它们最终同一般垃圾一起被填埋。

医疗垃圾的处理成本昂贵。而地方政府因组织全员检测，财政负担已经很沉重。今年5月野村银行估算，如果14亿中国人真的都要频繁地作测试，将耗费GDP的0.9%到2.3%。

香港大学神武医学教授金冬雁认为，频繁地进行核酸测试，是“低效和昂贵”的，因为地方政府被迫为此买单，而无法在医疗卫生领域作更有意义的投资。他说，这种方法无法遏止高传染力的奥密克戎毒株的传播，“这难以奏效”，而是如同“向窗外撒钱”。

（法新社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。