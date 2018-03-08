垃圾分类典范？德国塑料垃圾回收率不足二成

（德国之声中文网）根据该地图，虽说德国的官方回收率相对较高，为45%（2016年），但该数字却掩盖了下面一点：它表示的只是回收企业收到的垃圾量，并不反映实际回收处理后的"出品"。若以回收处理后的塑料产品为计算基础，则德国每年重新利用的旧塑料只占回收总量的15.6%。

《塑料地图》搜集了塑料对环境的损害数据。根据该地图，从1950年到2015年，全球共生产塑料83亿吨，相当于平均每人一吨以上。塑料制品中的绝大多数由一次性产品及包装用品构成。而塑料垃圾山在不断增高：仅饮料商可口可乐每年便用掉880亿个一次性塑料瓶，--若连接起来，其长度相当于地球到月亮来回31次。

根据该地图，塑料中只有10%得到回收利用。一大原因是，许多塑料的再生利用成本太高，经济上大不划算。生产商们更愿意用新的塑料制作产品，而不用常不那么纯的再生塑料。在欧洲，新塑料价格低廉、对旧塑料制品的回收分拣处理费用高昂，遂导致将塑料垃圾的一大部分装船运往海外。

德国是仅次于美国和日本的全球第三大塑料垃圾出口国。而鉴于原先的最大接收国--中国从去年起停止进口、后继者马来西亚也计划锐减塑料垃圾量，塑料消费大国已面对拿垃圾塑料大山怎么办这一巨大难题。

《垃圾地图》指出， 所谓的生物塑料亦非解决办法，因为：为此所需的植物是在对环境有害的条件下种植的；再者，很多此类塑料并不真正可以生物降解，而只能送入很不经济的专门设施加以处理。

凝炼/苗子（德新社、法新社）