 坦率之人 是为强者 | 文化经纬 | DW | 12.08.2018

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文化经纬

坦率之人 是为强者

研究人员发现，能向别人敞开心扉，会被其他人视为性格坚强。

Symbolfoto Big Data Journalismus (Imago/Westend61)

坦承自己的弱处，别人对此常有和自己不同的感受

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在7月30日国际友谊日前夕，民调机构YouGov发布了一项调研，显示大约有1/3的德国人认同“有性无爱”的友谊。而相信“恋人要从朋友中发展”的德国人，更是高达七成。 (28.07.2018)

英国威廉王子一家抵达柏林，展开其为期3天的德国之行。首都标志性建筑勃兰登堡门前吸引了成千上万的民众。此行被德媒称为"英国脱欧外交之旅"。 (19.07.2017)

公共服务行业大受青睐，汽车业则魅力不再——这是一份对德国中学生未来职业设想的大型问卷调查的结果。最受德国孩子们喜爱的职业选择或许会让你大跌眼镜。 (25.07.2017)

（德国之声中文网）承认错误、让人帮忙、领唱或对人家说喜欢他：这只是人们显示自己脆弱性的几个例子。不过，恰如曼海姆大学心理学家们所指，人们自身经历的窘境，旁观者的评价可能截然不同。

专家们安排志愿试验者经历各种情境，然后评分。结果显示，对同一种行为，从自己角度出发所作的评价劣于作为观察者所作的评定。

在另一项试验里，这一点也得到了证实：在评委们面前即兴领唱，其结果也显示出了理论上观察到的自我感觉和他人感受之间的不同。

  • Denmark, Copenhagen, brick building with Danish flags (Niaz Moammadkhani)

    幸福还有哪些名字？

    丹麦语 "Arbejdsglæde"

    在丹麦语里， "Arbejdsglæde"指的是人们在工作时感受到的幸福。不仅在丹麦， 在瑞典语和挪威语里也有这个概念。在斯堪的纳维亚半岛，个人对工作的满足感要比优厚的薪酬或升迁机会更重要。

  • Achill Island, remote village in Ireland with a sheep (picture-alliance/ZB/F.Baumgarten)

    幸福还有哪些名字？

    爱尔兰语 “Suaimhneas croi”

    在爱尔兰，人们在工作结束后会感到更幸福。“Suaimhneas croi”这个词指的就是人在完成一件任务后感到的深深的满足感。这个词由两部分组成，含义分别是“平静”和“心”。

  • Spaniards celebrating at a table (Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez)

    幸福还有哪些名字？

    西班牙语 "Sobremesa"

    你想惹一个西班牙人生气的话，就在他刚吃完饭时给他送上帐单。在西班牙，人们习惯于在饭后享受一下"Sobremesa"，就是再上喝一杯咖啡或一小盅有助消化的烈酒，与人尽兴攀谈。这一聊，往往时间会比正餐还长。

  • Insel Tjörn Schweden (picture-alliance/pixeljunge)

    幸福还有哪些名字？

    瑞典语 "Gökotta"

    早起听鸟儿的第一声啼叫——瑞典人把这叫做"Gökotta"。这个词由两部分组成：“布谷鸟”（gök）和“早”(otta)。瑞典人认为，如果一早这样做的话，一整天都会感到满足和幸福。

  • People drinking beer (picture-alliance/dpa/T. Hase)

    幸福还有哪些名字？

    挪威语 "Utepils"

    当春天到来，太阳再度给大地带来温暖的时候，在挪威可以看到一幅特别的图景：好像有一半的挪威人都来到户外，享受美好天气。最好再来一杯"Utepils"——阳光下享受啤酒。对挪威人来说，这是一个不同寻常的幸福时刻。

    作者: Antje Binder


研究人员们指出，要理解这一现象可以使用所谓的"解释水平理论"（Construal Level Theory）。依据该理论，如果是想象他人身处窘境，人们常会在一种较高的抽象水平上这么做，-此时，不容易把事情想得过于消极。相反，若是想象自己处于类似境况，那么一切的想象以及害怕便非常具体，关注焦点移向可能会发生的所有消极面上。

 

凝炼/苗子（德意志电台）

 

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幸福还有哪些名字？

幸福是什么——工作的满足感？拥有好朋友？还是春天的第一缕阳光？在不同的国家，人们对幸福的理解是不同的。不同的语言里，幸福也有独特的词汇。 (20.03.2018)  

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