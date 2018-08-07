（德国之声中文网）承认错误、让人帮忙、领唱或对人家说喜欢他：这只是人们显示自己脆弱性的几个例子。不过，恰如曼海姆大学心理学家们所指，人们自身经历的窘境，旁观者的评价可能截然不同。

专家们安排志愿试验者经历各种情境，然后评分。结果显示，对同一种行为，从自己角度出发所作的评价劣于作为观察者所作的评定。

在另一项试验里，这一点也得到了证实：在评委们面前即兴领唱，其结果也显示出了理论上观察到的自我感觉和他人感受之间的不同。

幸福还有哪些名字？ 丹麦语 "Arbejdsglæde" 在丹麦语里， "Arbejdsglæde"指的是人们在工作时感受到的幸福。不仅在丹麦， 在瑞典语和挪威语里也有这个概念。在斯堪的纳维亚半岛，个人对工作的满足感要比优厚的薪酬或升迁机会更重要。

幸福还有哪些名字？ 爱尔兰语 “Suaimhneas croi” 在爱尔兰，人们在工作结束后会感到更幸福。“Suaimhneas croi”这个词指的就是人在完成一件任务后感到的深深的满足感。这个词由两部分组成，含义分别是“平静”和“心”。

幸福还有哪些名字？ 西班牙语 "Sobremesa" 你想惹一个西班牙人生气的话，就在他刚吃完饭时给他送上帐单。在西班牙，人们习惯于在饭后享受一下"Sobremesa"，就是再上喝一杯咖啡或一小盅有助消化的烈酒，与人尽兴攀谈。这一聊，往往时间会比正餐还长。

幸福还有哪些名字？ 瑞典语 "Gökotta" 早起听鸟儿的第一声啼叫——瑞典人把这叫做"Gökotta"。这个词由两部分组成：“布谷鸟”（gök）和“早”(otta)。瑞典人认为，如果一早这样做的话，一整天都会感到满足和幸福。

幸福还有哪些名字？ 挪威语 "Utepils" 当春天到来，太阳再度给大地带来温暖的时候，在挪威可以看到一幅特别的图景：好像有一半的挪威人都来到户外，享受美好天气。最好再来一杯"Utepils"——阳光下享受啤酒。对挪威人来说，这是一个不同寻常的幸福时刻。 作者: Antje Binder



研究人员们指出，要理解这一现象可以使用所谓的"解释水平理论"（Construal Level Theory）。依据该理论，如果是想象他人身处窘境，人们常会在一种较高的抽象水平上这么做，-此时，不容易把事情想得过于消极。相反，若是想象自己处于类似境况，那么一切的想象以及害怕便非常具体，关注焦点移向可能会发生的所有消极面上。

凝炼/苗子（德意志电台）