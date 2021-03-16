坦桑尼亚总统去世 曾因为新冠否认论备受争议

（德国之声中文网）民粹主义色彩浓厚的坦桑尼亚总统马古富力（John Magufuli）相信，凭籍对上帝和草药的信仰，足能战胜COVID-19新冠。他长期否认存在新冠瘟疫，而只说是肺病或呼吸问题。现在，马古富力辞世，享寿61岁。据副总统哈桑（Samia Suluhu Hassan）通报，因慢性心律失常，马古富力本周三（3月17日）在达累斯萨拉姆一家医院逝世。他指出，马古富力总统患此病十余年。观察家认为，此说是对新冠当为其死因这一传言的回应。

数天来，有关总统健康状况的猜测不断。他最后一次出现在公众面前是2月27日。利苏（Tundu Lissu）等流亡反对派政治家对有关马古富力总统染疫的猜测起了推波助澜的作用。利苏曾这样写道：“随着他的新冠否认主义跌得粉碎，他要求祈祷而不信科学的疯狂已被证明是一支致命的回头箭。”利苏透露，根据他获得的信息，马古富力总统曾因病重而送医，先是进了肯尼亚首都内罗毕的一家医院，随后被送至印度。

轻描淡写新冠危害

马古富力总统生前一再淡化冠状病毒带来的危险，并质疑检测的可信度。作为笃信基督教徒，他呼吁这个前德国殖民地的约5800万居民就 “呼吸道疾病”连续祈祷三天，相信此后本国便暂时不会有新冠之虞。自2020年5月起，坦桑尼亚不再公布染疫新数字。

马古富力要求该国卫生部对外国研制的疫苗持谨慎态度，并质疑疫苗何以能如此迅速研制出来。众多非洲国家规定，此前乘飞机抵达的外国游客先要接受数天隔离，他却让这个东非国家开放旅游。迟至今年2月，他才建议人们戴口罩，作为保护措施，只戴本国口罩。

两极化

因其不妥协的执政风格，2015年上台的马古富力有时被称为 “推土机”，并在这个东非国家导致两极化。支持者挺他的原因是其领导风格、大型基础设施项目及承诺打击腐败；批评者和人权人士则谴责他日益限制新闻自由、言论自由和反对派团体的工作。

大赦国际有此评语：“内容广泛的镇压性法律赋予当局广泛权力，强使批评者沉默，阻止媒体、非政府组织和在野党的运作”。国际人权组织——人权观察确认，在马古富力治下，坦桑尼亚的人权记录一直恶化。

去年连任备受争议

去年，马古富力确保自己在一次有争议选举中获第二次授权。在选战中，他严厉打压反对派领袖利苏。多名反对派人士被捕、抗议活动遭到镇压。不过，对新冠大流行瘟疫的态度在马古富力的声誉上留下永恒印记。

娶一名教师为妻的这位农庄主之子1959年10月29日出生在西部查托（Chato）地区。他当过教师，在达累斯萨拉姆大学获化学博士学位，进入政界后，他很快以议员以及多个部长的身份出人头地。

马古富力去世后，副总统哈桑依照宪法担任国家最高职务，直至2025年下届选举。

凝炼/洪沙（德新社，路透社）

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