坦桑尼亚作家获 2021 年诺贝尔文学奖

（德国之声中文网）瑞典学院周四（10月7日）宣布，将2021 年度诺贝尔文学奖授予坦桑尼亚小说家阿卜杜勒拉扎克·古纳，以表彰他"对殖民主义的影响和难民在不同文化和大陆裂隙间的命运毫不妥协和富有同情心的深刻描述"。

作家古纳出生于桑给巴尔，长居英国。他以其小说《天堂》（1994 年）、《沙漠》（2005 年）和《海边》（2001 年）而闻名。

瑞典学院主席奥尔森（Anders Olsson）在这一享有盛誉的文学奖的颁奖词中写道："古纳对真理的奉献和对简单化的厌恶让人印象深刻。这有可能使他显得不近人情和不妥协，但同时，他以极大的同情心和不屈不挠的承诺追踪个人的命运。"

文学奖包括一枚金牌和 1000 万瑞典克朗（约 114 万美元）。

1968 年，21 岁的古纳以学生身份离开桑给巴尔流亡英国，并选择而非自己的第一语言--斯瓦希里语开始创作小说。

通往黑暗中心的东非之旅

在古纳的 10 部小说中，第四部小说《天堂》（1994 年）标志着他作为作家的国际性突破，为他赢得了英国小说作品最高荣誉--布克奖的提名。

这部小说基于同其它文学经典作品的互文参考，--从《古兰经》中优素福的故事到约瑟夫·康拉德的《黑暗之心》，以及 19 世纪的斯瓦希里语文献。

描述难民自我形象

瑞典学院指出，作者在诸如《令人羡慕的宁静》（1996 年）和《海边》（2001 年）等小说里探讨了难民经历，在这些作品中，他"关注的是身份和自我形象"。

作者以第一人称叙事，叙述者来自桑给巴尔岛，逃亡英国，为保护自己免受种族主义和偏见的侵害，他隐瞒了自己在非洲的经历。

古纳以其特殊的文学风格在这些小说中穿越时间、地理、政治和人际关系。例如，在《令人羡慕的宁静》中，主角是伦敦一所学校的老师，他为妻子和她住在郊区的父母编造了各种关于后殖民非洲的浪漫故事，但没有提到他与桑给巴尔的亲人已完全失去联系。

讲述德国殖民统治暴行

古纳 2020 年的最新小说《来世》讲述了种族主义、屈服和牺牲。就像《天堂》一样，它发生在 20 世纪初，也就是 1919 年德国在东非的殖民统治结束之前的短暂时间。

故事讲述了一个年轻人被迫站在德国一方参战，并受到一名军官的性侵。而这名军官原本是他的保护者。这部小说涵盖了几代人，还涉及了纳粹未实现的东非重新殖民计划以及殖民主义的长期影响。

意外赢家

古纳今年刚过 70 ，新近从坎特伯雷肯特大学英语和后殖民文学教授的职位退休。他的著述中还包括关于当代后殖民作家的各种文章，其中就有奈保尔和拉什迪。他还编辑了两卷本《非洲写作论文》。

尽管他在后殖民学术界享有盛誉，但并非本年度诺奖的热门人选。根据英国博彩公司提供的数据，肯尼亚作家恩古齐·瓦·提安哥（ Ngugi wa Thiong'o）、法国人安妮·埃尔诺（ Annie Ernaux）、日本作家村上春树（ Haruki Murakami）、加拿大的玛格丽特·阿特伍德 （Margaret Atwood）和安提瓜裔美国作家牙买加·琴凯德（ Jamaica Kincaid）最被看好。

去岁诺奖颁给了美国诗人路易丝·格吕克（ Louise Glück），理由是"她那无可辩驳的诗意的声音，用朴素的美使个人的存在变得具有普世价值。"

2019 年，该奖得主是奥地利作家彼得·汉德克（Peter Handke）。选择他为得奖人引发抗议，原因是，他在 1990 年代巴尔干战争期间曾声援塞尔维亚。

每年诺贝尔文学奖得主通常是一个人，但诺贝尔科学奖年度得主则常是两到三人，尤其是合作研究的当事人 。

本周以来，总部位于斯德哥尔摩的诺贝尔委员会先后宣布了本年度的医学、物理和化学奖得主。经济奖与和平奖得主尚未公布。

（德新社，路透社）

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