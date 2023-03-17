 坚持遏制通胀战略 欧洲央行再次加息 | 经济纵横 | DW | 17.03.2023

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经济纵横

坚持遏制通胀战略 欧洲央行再次加息

自去年7月以来，欧洲央行已连续六次大幅加息以遏制通胀。德国财政部长林德纳强调，德国的信贷系统稳定。

位于法兰克福的欧洲央行

位于法兰克福的欧洲央行

（德国之声中文网）欧洲央行（ECB）周四（3月16日）在德国金融中心法兰克福决定将欧元区的主要再融资利率提高0.50个百分点，达到至3.5%。

自去年7月以来，欧洲央行已连续六次大幅加息以遏制通胀。

许多经济学家预期，在几家较小的美国银行倒闭和瑞士大银行瑞信出现信贷危机之后，银行业存在不确定性，但欧洲央行将坚持计划中的强劲加息。

欧洲央行强调，欧元区银行业是有弹性的，资本和流动性状况良好。

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）

欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）

欧洲央行的目标是使欧元区的中期物价的通胀率稳定2%。这一目标已经连续数月被大幅度破防。虽然最近几个月通胀率有减弱的趋势，但最近仍在缓慢爬升。

根据欧洲统计局的估计，欧元区的通货膨胀率在1月份为8.6%，2月份为8.5%。尤其是能源和食品价格的飙升让通胀难以遏制。

较高的通货膨胀率削弱了消费者的购买力。利率上升可以抵消高通胀率，因为贷款变得更加昂贵，这将使得需求放缓。

然而，急剧上升的利率会使银行面临压力，最近美国硅谷银行的倒闭就是一个例子。

德财长强调德国信贷系统是稳定的

专家们认为，类似大约15年前雷曼兄弟银行倒闭后发生的全球金融危机，目前不太可能发生。

德国财政部长林德纳（Christian Lindner）强调，德国的信贷系统--包括私人银行、储蓄银行和合作机构--是稳定的。

"而且我们将继续确保这一点。"林德纳周三晚间接受德广联（ARD）采访时说。

存款机制利率，也就是金融机构在欧洲央行存放资金时获得的利率，欧洲中央银行周四召开货币政策会议决定将其上调至3%。

自欧洲央行去年7月份的利率调整以来，储蓄者已从隔夜存款和定期存款的利率上升中受益。然而，高通胀率正在减少这些利益。

（德新社）

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