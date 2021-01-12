 “坚持正确政治方向” 中国收紧自媒体言论 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2021

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时政风云

“坚持正确政治方向” 中国收紧自媒体言论

中国国家互联网信息办公室1月29日召开全国视频会议後宣布，将加强管控“自媒体”平台的信息传播。近日，许多微信丶搜狐的公众号作者都收到相关规范通知。

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微信（WeChat）公众号是中国自媒体的重要平台之一

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今日头条、凤凰新闻、网易新闻以及天天快报的应用程序已在安卓商店被移除。专家认为，目前中国不论体制内还是体制外，所有媒体都要姓党，而党最不能容忍"擅自发布"。

中国三家很受欢迎的互联网服务商被勒令关停其视频业务，审查部门认为上述网站刊登涉及敏感话题的内容并存在不恰当的评论。批评者认为，这是中共十九大前，当局收紧言论的又一举措。

走搞笑路线的“暴走漫画”这次笑不出来了。由于涉及侮辱先烈，在被官方点名批判后，包括微博、爱奇艺在内的各网路平台，纷纷下架“暴走漫画”的相关内容。

本周二，中国有关当局公布《互联网新闻信息服务管理规定》，全面收紧业已十分严格的对互联网新闻信息采编、发布、转载的管控。

（德国之声中文网）中国国家互联网信息办公室1月31日发布消息，将加强管控网路平台包括「自媒体」丶热搜热榜丶短视频平台等。一些中国自媒体公众帐号上周也陆续收到通知，凡是针对与政治丶经济丶军事等公共事务相关的报导丶评论，都需要取得《互联网新闻信息服务许可证》才能发布。

中国国家互联网信息办公室主任庄荣文指出，「不论什么性质的平台，不论什么传播形式，都要把坚持正确政治方向丶舆论导向和价值取向放在首要位置。」该公告强调，2021年是中国共产党成立第100周年，也是「十四五」规划的的第一年，确保网路「正能量充沛」有其「特殊重要的意义」。

自由亚洲电台收到一名经营微信公众号的志愿者提供截图素材，根据该公众号收到的通知指出，若帐号要继续从事互联网信息服务，必须通过平台完成"资质申报"。"如你的帐号不具备有关资质，建议不要采编发布丶评论解读政治丶经济丶军事丶外交领域及重大突发事件等相关信息内容，避免违反相关法律法规和平台运营规范，对后续创作发布造成不便。"

2017年6月1日，中国国家互联网信息办公室实行新的《互联网新闻信息服务管理规定》，要求网路媒体必须取得《互联网新闻信息服务许可证》才能发布信息，有效期为三年。今年又一次新的公告等同於加大了对这些网路媒体的限制。

中国国家互联网信息办公室发布的消息当中指，央视网丶澎湃新闻丶腾讯丶新浪微博丶哔哩哔哩丶斗鱼直播等大型网路平台负责人都在1月29日召开的全国视频会议中发言，商业网站丶应用程序丶微博客丶音视频丶网络直播丶搜索引擎丶论坛贴吧丶公众账号平台等商业网站平台负责人也应邀出席。

国际法律事务所Pinsent Masons合夥人哈斯韦尔（Paul Haswell）接受南华早报采访时说，不论是透过社群媒体平台或是其他工具，他认为在接下来几年的中国，我们会看到对网路新闻的持续打压。

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