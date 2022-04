坚持“动态清零”还是与病毒“共存”？

(德国之声中文网)在德国之声中文网最新一期推特空间时事讨论直播节目“To be or not to be—清零还是共存?”中,台湾流行疾病学专家何美乡和美国公共卫生问题专家黄严忠与听众网友互动讨论了目前中国国内正在热议的继续“动态清零”还是“与病毒共存”的防疫政策问题。

台湾流行疾病学专家何美乡以台湾为例指出,现在“没有选择不与病毒共存的权利,因为病毒的属性已经选择与人类共存”。她说,新冠病毒不会消失,也很难用传统的隔离的方式进行阻绝。即便中国可以采取封城等严格的方式,也只是局部性质地短暂清零。但是病毒还会在其它地方继续存在。她表示:“这个病毒已经进入到人类的生态空间。从这个角度来说,我们势必要在某一个时候与病毒共存。”她强调说,现在新冠疫苗和治疗新冠肺炎的药物都已经推出,再加上奥密克戎变体表现出较弱的毒性,所以现在是与病毒共存的“比较好的时机”。

美国公共卫生问题专家黄严忠认为,中国执行的清零政策下,“可能超过90%的人缺乏免疫力,或者说没有接触过新冠病毒,属于‘脆弱群体’”,所以从这个意义来说,中国现在的确是不具备“共存”的条件。他指出,但是中国采取相应的政策措施努力向“与病毒共存”的方向发展。而清零措施可能只能达到适得其反的效果。

封城之后的上海

“共存”是否会造成大量死亡病例出现?

有听众发言向防疫专家提问,上海在目前的条件下,如果采取共存的方式,会不会造成大量的死亡病例出现,尤其是有基础病的老人?

黄严忠回应说,这种担忧是合理的。看到近期香港的例子,香港有很多没有接种过疫苗的老年人在感染新冠病毒之后死亡。而上海目前也有很多老年人没有接种疫苗。他说:“如果能把老年人群体保护好,让老年群体的疫苗接种率达到90%以上,特别是第三针也打好,无论施打的是哪一种疫苗,都可以大幅降低死亡率。另外就是如果可以让老人及时得到,最好是免费得到辉瑞的药物就更好。这样可以大幅降低死亡率。”

不过黄严忠也强调,完全完全避免死亡病例出现是不可能的。“没有一个公共政策可以完全规避整个风险”。

“共存”不等于“躺平”

美国公共卫生问题专家黄严忠表示,中国国内很多人一提到与病毒“共存”,就和“躺平”的概念联系在一起,而这是“一种误区”。他说:“据我的了解,没有哪个采取与病毒‘共存’的国家是真正意义上的‘躺平’。即便是在美国,政府也采取了一系列措施,例如入境时需要提供前一天的阴性检测证明。”

他说,按照中国官方的数据,上海目前感染新冠病毒的病例中,98%的感染者属于无症状感染,只存在极少的重症,且无死亡病例出现。他说:“这说明这波感染的致死率已经达到很低的水平,为‘共存’提供了很好的条件。”

台湾流行疾病学专家何美乡指出,现在各国使用的疫苗是基于原始病毒株研发的,所有疫苗刺激出的免疫力在应对奥密克戎变体的时候都只有少的部分有效。但是,研究发现,在接种了疫苗后再感染奥密克戎变体,不但可以刺激出针对奥密克戎的抗体,同时也可以刺激出针对其它变种的抗体。她说:“我在台湾开玩笑说,如果你运气好,你的第四剂疫苗就是奥密克戎感染。”

有听众表示,对中国国产疫苗缺少信任,所以迟迟没有接种。何美乡回应说,中国的疫苗刚问世的时候对预防新冠病毒感染的效力的确要差一些,但是新近香港大学针对接种过三剂新冠疫苗的人群调查发现,接种三剂科兴灭活疫苗之后,预防重症的效果和包括辉瑞疫苗在内的其它疫苗相比,效果一样好。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情,鉴于感染人数不断上升,多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试,学校停课,小区实施封闭式管理。中国卫健委统计,3月27日0—24时,新增确诊病例1275例,本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制,包括上海。病毒的传播令民众不安,同时,缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出,在社交媒体上,批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说,上海新增病例数量很低,不过当地还是出台了严格的防控措施,上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末,一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性,上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延,各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道,国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出,目前建成或在建方舱医院有33家,分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海,3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕,许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资,超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情,以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳,专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率,香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针,以维持疫苗保护力。他还指出,港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成,并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存? 尽管这波疫情尚未结束,香港特首林郑月娥还是在本周一(3月21日)在记者会上宣布最新松绑政策,包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课,并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算,估计目前已有6成港民,约440万人染疫,绝大部分人正在康复或已康复,高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道:"香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放,深圳最有效,而上海也许是最累,最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下,但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施,只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩,以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外,各个联邦州可根据需要,自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



恐惧是放开的最大阻碍?

中国在2020年夏天以来,因感染新冠病毒而导致死亡的病例数量相当少。也正因此,很多人担心如果一旦防疫措施放松,会不会导致大量死亡病例的出现。而反过来,民间的恐惧感和担忧也有可能成为防疫政策放开的阻碍。

美国公共卫生问题专家黄严忠说,恐惧来自不确定性,这是人们正常的反应。但是随着科学界对病毒的认识逐渐加深,再加上奥密克戎变体毒性大大减弱,如果“再一味地强调对病毒的恐惧和病毒的危害性,报道其它国家不好的方面,这会让民众更为恐惧,”他说,“这种恐惧会使某些特定政策更为合理化。恐惧成为政策持续的推动力。一旦碰到大规模感染,老百姓都跑去医院,同时引起物资的抢购风潮、社会性恐慌,这些都会对社会经济稳定带来威胁。”

何美乡补充说,从新加坡的资料来看,80岁以上的长者,如果没有施打疫苗,100个感染者中,有20个人都会发展为重症,其中会有部分人死亡。但是如果接种了三剂疫苗,重症和死亡率则下降到0.7%。

但她也强调,病毒突变是随机的。下一个病毒株毒性是强是弱,现在都没办法预测。

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

