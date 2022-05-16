坚持亲俄立场 施罗德将失去部分“特权”

（德国之声中文网）鉴于德国前总理施罗德坚持其亲俄立场，由社民党、绿党和自民党组成的红黄绿联合政府显然要剥夺这位前总理所享有的一些特殊权利。据德广联和《明镜周刊》报道，联合政府已向联邦议院预算委员会提交申请，要求取消联邦议院内设置的施罗德办公室。
提案中称，5月19日起，将不再为施罗德办公室配置工作人员。原有工作人员处理完现有工作后，将另行安置。提案中为此提出的理由是，现年78岁的前总理施罗德已不再履行任何同公职相关的义务。
警卫和退休补贴将予保留
提案中称，为历任前总理配备工作人员和办公设施，不能以其社会地位作为依据，而应视其是否仍需履行与其职位相关的义务。这一原则也将适用于上届总理默克尔及未来的卸任总理。
不过，施罗德将有望保留官方为其配备的警卫人员，前提条件是联邦刑警总局不会改变对他的人身安全评估。退休补贴金额应当也不会发生变化。此前，基民盟和基社盟曾要求取消施罗德的退休补贴，但联合政府各政党进行法律评估后发现，取消退休补贴很有可能涉嫌违反宪法。
德国前总理施罗德同普京关系密切，并在多家俄罗斯国有公司中担任要职。
施罗德是普京密友 并在俄企供职
德国政府取消施罗德特权的计划是对这位前总理坚持亲俄立场做出的回应。施罗德同普京个人关系密切，并在多家俄罗斯企业中担任重要职位。
俄罗斯发动侵乌战争以及众多战争罪行丑闻曝光后，施罗德仍拒绝同普京划清界限。
社民党籍德国前总理施罗德是北溪二号输气管道工程股东委员会主席以及俄罗斯国有原油公司 Rosneft监事会主席，此外，他目前还在竞争俄罗斯国有天然气公司Gazprom监事会的职位。
（德广联，明镜在线）
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施罗德与普京的哥们情谊
知心朋友
前德国总理施罗德和俄罗斯总统普京保持着长年友谊。早在担任政府总理（1998-2005）期间，施罗德就和普京紧密合作并在公共场合力挺普京。
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施罗德与普京的哥们情谊
相似经历
“也许是我们两家人在二战中经历的苦难将我们紧紧联系在一起。我失去了父亲，普京的兄弟在德军围困列宁格勒期间身亡"，施罗德2016年接受南德意志报采访时这样说道。他说，普京答应我的事，都做到了，反之也亦然。”
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施罗德与普京的哥们情谊
私人友谊
在任期里，施罗德就和普京很有默契。紧密的政治友谊很快发展成为私人友谊。普京邀请施罗德圣诞节到莫斯科滑雪橇，施罗德过生日时也邀请普京到汉诺威做客。
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施罗德与普京的哥们情谊
跨代情谊
两人相互之间信任有加。据媒体报道，施罗德和普京说德语。普京的一个女儿就读于莫斯科德国学校。施罗德和当时的夫人多丽斯甚至收养了两个俄罗斯孩子。
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施罗德与普京的哥们情谊
完美的民主人士？
从一开始，德国人就对施罗德和普京走这么近直摇头。2004年，还在任期中的施罗德评价普京是“完美的民主人士”，引起舆论哗然。
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施罗德与普京的哥们情谊
忠于朋友没商量
施罗德从不理会媒体批评。就连俄罗斯吞并克里米亚之后，施罗德也继续力挺普京。去年夏天，他甚至在联邦议院大选进程中，批评德国军队向靠近俄罗斯边界的立陶宛派驻军是发出了一个完全错误的信号。北约盟国对此感到愤怒。
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施罗德与普京的哥们情谊
富有争议的管线项目
早在担任总理期间，施罗德就致力于修建将俄罗斯天然气经波罗的海输送到德国的北溪天然气管线。波兰和乌克兰感到自己被抛在一边。德国国内也不乏批评之声。但施罗德却称，北溪是最成功的欧俄项目。
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施罗德与普京的哥们情谊
从总理到天然气老板
总理任期结束后，施罗德旋即于2015年12月接任北溪公司股东委员会主席。该公司51%属于俄罗斯天然气公司。普京此前一直敦促他担任该职务。为此，施罗德在德国招致强烈批评，因为他在担任总理期间曾大力推动这一天然气管道项目。
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施罗德与普京的哥们情谊
普京石油企业首席说客
2017年8月，施罗德将成为俄罗斯石油公司监事会主席的消息传来，在德国和欧洲引起一场舆论风暴。因俄罗斯吞并克里米亚，半国有的俄罗斯石油公司被列入欧盟制裁名单。但是，施罗德却接受了该职位，并且现在有可能自己也登上欧盟制裁名单。