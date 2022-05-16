坚持亲俄立场 施罗德将失去部分“特权”

（德国之声中文网）鉴于德国前总理施罗德坚持其亲俄立场，由社民党、绿党和自民党组成的红黄绿联合政府显然要剥夺这位前总理所享有的一些特殊权利。据德广联和《明镜周刊》报道，联合政府已向联邦议院预算委员会提交申请，要求取消联邦议院内设置的施罗德办公室。

提案中称，5月19日起，将不再为施罗德办公室配置工作人员。原有工作人员处理完现有工作后，将另行安置。提案中为此提出的理由是，现年78岁的前总理施罗德已不再履行任何同公职相关的义务。

警卫和退休补贴将予保留

提案中称，为历任前总理配备工作人员和办公设施，不能以其社会地位作为依据，而应视其是否仍需履行与其职位相关的义务。这一原则也将适用于上届总理默克尔及未来的卸任总理。

不过，施罗德将有望保留官方为其配备的警卫人员，前提条件是联邦刑警总局不会改变对他的人身安全评估。退休补贴金额应当也不会发生变化。此前，基民盟和基社盟曾要求取消施罗德的退休补贴，但联合政府各政党进行法律评估后发现，取消退休补贴很有可能涉嫌违反宪法。

施罗德是普京密友 并在俄企供职

德国政府取消施罗德特权的计划是对这位前总理坚持亲俄立场做出的回应。施罗德同普京个人关系密切，并在多家俄罗斯企业中担任重要职位。

俄罗斯发动侵乌战争以及众多战争罪行丑闻曝光后，施罗德仍拒绝同普京划清界限。

社民党籍德国前总理施罗德是北溪二号输气管道工程股东委员会主席以及俄罗斯国有原油公司 Rosneft监事会主席，此外，他目前还在竞争俄罗斯国有天然气公司Gazprom监事会的职位。

（德广联，明镜在线）

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