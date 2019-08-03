坐飞机“害臊”？汉莎：没感觉

（德国之声中文网）为了环境而去改变人们的日常行为也需要时间。即使瑞典中学生格雷塔·通贝里（Greta Thunberg）放弃乘飞机，以及许多年轻人现在"不好意思"坐飞机，但是欧洲最大的航空公司汉莎航空公司的商业数据，却没有显示出类似的迹象。

汉莎航空公司第二季度利润大幅下降，实现静利润2.26亿欧元。调整后息税前利润下降25%，降至7.5亿欧元。但是包括瑞士航空公司和奥地利航空公司以及廉价航空公司欧洲之翼（Eurowings） 在内的整个汉莎航空集团的营业额总共上涨了4%，达到96亿欧元。

汉莎航空公司称，运能过剩，激烈竞争和对廉价航空的需求加大是导致利润下降的主要原因。

廉价飞行需求增加

尽管利润下降，但德国机场的乘客人数在过去六个月中再次上升了4.2％ ，也就是乘客达到1.17亿人次。 业内人士认为，感觉"羞于飞行"（德语新流行词Flugscham）的通常都是一些年轻人。《南德意志报》不久前就指出，比周五上街游行的青少年大不了很多的20至29岁之间的年轻人，乘坐飞机的人数明显多于年龄超过40岁的成年人。

Friday for future

德国航空运输业联邦协会（BDL）代表兰多夫（Matthias von Randow）总结道："我们不认为有关气候变化的讨论与我们的利润下降有关"。

旅行者通常更注重钱而不是环境，这对廉价航空公司有利，汉莎航空也感受到了这一点。例如爱尔兰廉价航空品牌瑞安航空自4月份以来的三个月内，乘客增加了11％。汉莎航空公司也出现类似的情况。虽然营业额增加，但利润下降。瑞安航空的利润比以前减少了21％，实现净利润2.43亿欧元。由于机票价格下降，空中竞争非常激烈。

正是由于这些原因，而不是因为"格雷塔效应"或"羞于飞行"才引发了有关汉莎航空集团正在考虑进行结构重组的报道。尽管汉莎首席执行官施颇尔（Carsten Spohr）表示汉莎航空对当前结构感到很满意，但是有关汉莎将改变这一结构的传言仍不绝于耳。例如，德国《商报》就报道说，汉莎航空公司正在考虑建立一个新的控股结构。截至目前，该结构都是由集团董事会的各部门执行董事决定，如销售，中心枢纽和运营等部门。

从德国机场出发的机票价格在今年下半年仅上涨了2％。汉莎航空公司发言人表示，在低成本领域，在今年的剩余时间内，价格战将继续进行。尽管"耻于飞行"的说法流行，但航空旅行的需求几乎不会下降。即便在超市，更昂贵的有机番茄也是用了很长时间才赢得足够顾客，人们才开始嫌弃大规模生产的普通西红柿，廉价的猪排也不再是首选。

李京慧/叶宣 (路透社、德新社、法新社等)