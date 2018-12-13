坐牢逾500天 路透社两记者缅甸出狱

（德国之声中文网）在众多媒体人的簇拥下，路透社记者瓦隆（Wa Lone，左）和觉梭（Kyaw Soe Oo，右）离开了仰光附近的那座监狱。瓦隆说，他至感快活、兴奋，能重见家人和同事。他同时表示，已急不可耐，要去编辑室。这两名记者已系狱超过16个月。

国际社会愤怒

去年9月，这两名均来自缅甸的记者获刑7年。主审法院裁定他们违反了制定于英国殖民时代的保护国家机密法。相关判决引发国际社会愤怒，并使该国的民主转型受到质疑。

年龄分别为29岁和33岁的这两名记者关注了在缅甸发生的针对少数族群罗兴亚人的暴行，被捕时正在对10名罗兴亚男子和少年的屠杀事件作新闻调查。根据他们的陈述，有人对他们设了圈套：两名此前从未谋过面的警察将一份卷在报纸里的文件交给他们，很快，早就等在一边的便衣警察便将他们拽入一辆车中。

2018年1月觉梭在仰光出庭受审

在审判中，一名警官承认，警方拿出的是虚假证据。尽管这样，法庭仍裁定二人有罪。所有以法律途径改变判决的努力均告无效。还在上个月，缅甸最高法院刚驳回了这两名记者的上诉。现在，他们根据缅甸总统温敏的一份赦免令重获自由。

荣膺普利策奖

因其工作成绩，瓦隆和觉梭昭彰荣获普利策奖。路透社总编阿德勒（Stephen Adler）对这两名"勇敢的记者"获释深感欣慰。他在一份声明中指出，这两名记者成了"全球新闻自由重要性的象征"。

据温敏总统办公室通报，缅甸本周二赦免共6520名狱犯。温敏总统上月刚先后两批赦免了数千名狱犯。当局在辞旧迎新之际赦免犯人，这在缅甸是惯例。2019年，缅甸元旦是4月17日。

凝炼/苗子（德新社、法新社）