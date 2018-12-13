 坐牢逾500天 路透社两记者缅甸出狱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

坐牢逾500天 路透社两记者缅甸出狱

有关罗兴亚人大屠杀事件的报道使记者瓦隆和觉梭遭牢狱之灾。现在根据一项大赦令，他们得以获释。该大赦令还将给另外6500人带来自由。

Myanmar Entlassung in Freiheit der Reuters-Journalisten Wa Lone & Kyaw Soe Oo (picture-alliance/AP Photo/A. Wang)

（德国之声中文网）在众多媒体人的簇拥下，路透社记者瓦隆（Wa Lone，左）和觉梭（Kyaw Soe Oo，右）离开了仰光附近的那座监狱。瓦隆说，他至感快活、兴奋，能重见家人和同事。他同时表示，已急不可耐，要去编辑室。这两名记者已系狱超过16个月。

国际社会愤怒

去年9月，这两名均来自缅甸的记者获刑7年。主审法院裁定他们违反了制定于英国殖民时代的保护国家机密法。相关判决引发国际社会愤怒，并使该国的民主转型受到质疑。

年龄分别为29岁和33岁的这两名记者关注了在缅甸发生的针对少数族群罗兴亚人的暴行，被捕时正在对10名罗兴亚男子和少年的屠杀事件作新闻调查。根据他们的陈述，有人对他们设了圈套：两名此前从未谋过面的警察将一份卷在报纸里的文件交给他们，很快，早就等在一边的便衣警察便将他们拽入一辆车中。

Myanmar Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo kommen zum Gerichtshof an (Reuters/STR)

2018年1月觉梭在仰光出庭受审

在审判中，一名警官承认，警方拿出的是虚假证据。尽管这样，法庭仍裁定二人有罪。所有以法律途径改变判决的努力均告无效。还在上个月，缅甸最高法院刚驳回了这两名记者的上诉。现在，他们根据缅甸总统温敏的一份赦免令重获自由。

荣膺普利策奖

因其工作成绩，瓦隆和觉梭昭彰荣获普利策奖。路透社总编阿德勒（Stephen Adler）对这两名"勇敢的记者"获释深感欣慰。他在一份声明中指出，这两名记者成了"全球新闻自由重要性的象征"。

据温敏总统办公室通报，缅甸本周二赦免共6520名狱犯。温敏总统上月刚先后两批赦免了数千名狱犯。当局在辞旧迎新之际赦免犯人，这在缅甸是惯例。2019年，缅甸元旦是4月17日。

 

凝炼/苗子（德新社、法新社）

 

DW.COM

缅甸重囚路透社记者7年　联合国促放人

缅甸若开邦镇压满一年不久，路透社两名记者因採访罗兴亚危机被捕重囚7年。缅甸的人道危机未解除，人权状况又再敲响警号，联合国也再次高调发声。 (03.09.2018)  

国际法庭调查缅甸迫害罗兴亚人罪行

海牙国际刑事法庭将受理缅甸罗兴亚穆斯林少数民族受迫害一案。法庭首席检察官班苏达（Bensouda）已经在海牙宣布开启对该案的先期调查。联合国下属的一个委员会在8月底建议将涉嫌进行大屠杀的缅甸军队总司令和另外5名将军提交国际法庭受审。 (19.09.2018)  

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带”

一年前，罗兴亚人大规模逃离缅甸；现在，仍有数十万难民滞留在邻国孟加拉。在俗称的“无人地带”—　边境地区，这个穆斯林少数族群前景堪忧。 (26.08.2018)  

相关内容

Symbolbild Gefängnis Verhaftung

报告：监禁记者成新常态 土中埃占一半 13.12.2018

保护记者委员会发布最新年度报告：2018年，因为履行职责而被监禁的记者数量接近历史最高记录，其中一半发生在土耳其、中国和埃及。

Myanmar verurteilte Journalisten

缅甸重囚路透社记者7年　联合国促放人 03.09.2018

缅甸若开邦镇压满一年不久，路透社两名记者因採访罗兴亚危机被捕重囚7年。缅甸的人道危机未解除，人权状况又再敲响警号，联合国也再次高调发声。

Screen shot youtube-Video chinesische Reporterin auf Tory-Parteitag festgehalten

孔琳琳事件激发讨论：如何看言论自由？ 03.10.2018

央视记者孔琳琳在英国保守党会议上“闹场”的事件，在中国的社交媒体上引起轩然大波。网络意见明显两极分化，很多人为孔琳琳叫好，也有不少人为她的“表演”感到汗颜和愤怒。一些网络名人也加入了讨论的行列。

广告

媒体看中国

USA, Washington: Donald Trump zieht Schnute (Reuters/C. Barria)

德语媒体：特朗普扼杀虚假繁荣

特朗普突然宣布将提高对华关税、导致美中贸易战骤然升级的行为，引发德语报刊高度关注。许多评论员认为，这将引发全球金融市场的动荡，欧洲也难以独善其身。  