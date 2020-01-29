坐困愁城：身处疫区的外国人

随着美、日、新加坡等富裕国家开始从武汉撤侨，在武汉及周边地区生活或旅游的许多来自发展中国家的外国人越来越感到诅丧，甚至愤怒和恐慌。很多人企盼马上离开，不过也有少数人因担心自己国家的医疗设施不及中国而情愿留在当地。
（德国之声中文网）怀孕，新婚，却被困在引发全球健康危机的中国新冠病毒疫情中心--泰国人阿平娅·塔斯利佩奇（Aphinya Thasripech）是急于离开武汉的数千名外国人之一。在美国和日本纷纷接回本国国民的时候，他们却只能眼巴巴的看着。
数百名美国，新加坡和日本公民乘坐本国政府派出的专机从中国疫区转移回国。但其他一些缺乏外交影响力的国家的公民则担心他们会被抛在脑后。
"他们不关心我们，我很难过，"32岁的阿平娅对法新社表示。"我要么会饿死，要么会被感染然后死掉，"这名已经怀孕两个月的工厂员工表示。
目前从武汉爆发的新冠病毒疫情已经夺走170条人命，超过7700人受到病毒感染。
病毒同时扩散到世界各地，远达阿联酋，芬兰和美国，但迄今为止所有死亡病例都发生在中国境内。
为了阻止病毒扩散，中国在武汉及周边地区实行交通禁令，形同将数千万人困在这一地区，其中包括数千名外国人。
两周前，阿平娅来到距离武汉大约200公里的仙桃市与中国丈夫举行婚礼。
现在仙桃市饭店和商铺都已经关门，整座城市形同鬼城。
阿平娅表示，她担心腹中胎儿的健康，迫切希望泰国政府能够帮助她离开这里。
数日以来，泰国政府一再表示正在等待中方的"许可"，以撤离目前已知位于疫情严重地区的65名本国公民。
但苦苦等待已经造成后果。"它（病毒）早晚会逮住我们，"阿平娅表示。她听说一名男子在离她不远的一个饭店里昏迷。
同样来自泰国的医学生巴德帕·卡奥萨拉（Badeephak Kaosala）将自己关在宿舍里，但食物和饮水储备越来越少。在看到富国纷纷派出飞机将本国公民撤离的同时，他的政府却对他何时甚至是否能够离开这里只字不提，卡奥萨拉对此难以理解。"中国已经给那么多其他国家给出许可……我们真的很沮丧，"23岁的他对法新社表示。
韩国，法国和英国都已经宣布准备撤出本国公民，日本已经撤走了两架飞机的国民。
但33岁的巴基斯坦女性沙伊克（Ruqia Shaikh）表示，在依然滞留当地的外国人中，"恐惧，愤怒和恐慌"的情绪正在蔓延。武汉宣布封城之时，沙伊克正在那里访友。
大约500名巴基斯坦学生生活在武汉。伊斯兰堡一名官员表示，其中已有4人确诊感染新冠病毒。沙伊克表示，拖家带口的那些人都希望尽快离开武汉，而一些学生则希望留在当地。这些人宁愿在武汉碰碰运气，指望自己不会染上病毒，也不愿意回国将命运交给巴基斯坦糟糕的医疗设施。
"我们国家没有能力应对新冠病毒，"她对法新社表示。
不过，也在武汉的印尼博士生法蒂尔（Fadil）则表示，他和同伴都非常希望离开那里，即便仅仅前往另一个中国城市也行。
目前武汉有大约100名印尼人，湖北省其他地区还有143人。"关键的是我们希望离开这里，"法蒂尔说道。"只有傻瓜才愿意留在武汉。"
一些生活在武汉的缅甸人则在脸书上发起公开情愿，要求回国。"其他国家都在召回公民……我们什么时候可以回国？"名为Khin Thiri Thant Zin的医院实习生表示。"我已经哭到头疼了……晚上根本睡不着。"
石涛/乐然（法新社）
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