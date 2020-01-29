坐困愁城：身处疫区的外国人

（德国之声中文网）怀孕，新婚，却被困在引发全球健康危机的中国新冠病毒疫情中心--泰国人阿平娅·塔斯利佩奇（Aphinya Thasripech）是急于离开武汉的数千名外国人之一。在美国和日本纷纷接回本国国民的时候，他们却只能眼巴巴的看着。

数百名美国，新加坡和日本公民乘坐本国政府派出的专机从中国疫区转移回国。但其他一些缺乏外交影响力的国家的公民则担心他们会被抛在脑后。

"他们不关心我们，我很难过，"32岁的阿平娅对法新社表示。"我要么会饿死，要么会被感染然后死掉，"这名已经怀孕两个月的工厂员工表示。

目前从武汉爆发的新冠病毒疫情已经夺走170条人命，超过7700人受到病毒感染。

病毒同时扩散到世界各地，远达阿联酋，芬兰和美国，但迄今为止所有死亡病例都发生在中国境内。

为了阻止病毒扩散，中国在武汉及周边地区实行交通禁令，形同将数千万人困在这一地区，其中包括数千名外国人。

两周前，阿平娅来到距离武汉大约200公里的仙桃市与中国丈夫举行婚礼。

现在仙桃市饭店和商铺都已经关门，整座城市形同鬼城。

阿平娅表示，她担心腹中胎儿的健康，迫切希望泰国政府能够帮助她离开这里。

数日以来，泰国政府一再表示正在等待中方的"许可"，以撤离目前已知位于疫情严重地区的65名本国公民。

但苦苦等待已经造成后果。"它（病毒）早晚会逮住我们，"阿平娅表示。她听说一名男子在离她不远的一个饭店里昏迷。

大阪街头戴口罩的人明显增多

同样来自泰国的医学生巴德帕·卡奥萨拉（Badeephak Kaosala）将自己关在宿舍里，但食物和饮水储备越来越少。在看到富国纷纷派出飞机将本国公民撤离的同时，他的政府却对他何时甚至是否能够离开这里只字不提，卡奥萨拉对此难以理解。"中国已经给那么多其他国家给出许可……我们真的很沮丧，"23岁的他对法新社表示。

韩国，法国和英国都已经宣布准备撤出本国公民，日本已经撤走了两架飞机的国民。

但33岁的巴基斯坦女性沙伊克（Ruqia Shaikh）表示，在依然滞留当地的外国人中，"恐惧，愤怒和恐慌"的情绪正在蔓延。武汉宣布封城之时，沙伊克正在那里访友。

大约500名巴基斯坦学生生活在武汉。伊斯兰堡一名官员表示，其中已有4人确诊感染新冠病毒。沙伊克表示，拖家带口的那些人都希望尽快离开武汉，而一些学生则希望留在当地。这些人宁愿在武汉碰碰运气，指望自己不会染上病毒，也不愿意回国将命运交给巴基斯坦糟糕的医疗设施。

"我们国家没有能力应对新冠病毒，"她对法新社表示。

不过，也在武汉的印尼博士生法蒂尔（Fadil）则表示，他和同伴都非常希望离开那里，即便仅仅前往另一个中国城市也行。

目前武汉有大约100名印尼人，湖北省其他地区还有143人。"关键的是我们希望离开这里，"法蒂尔说道。"只有傻瓜才愿意留在武汉。"

一些生活在武汉的缅甸人则在脸书上发起公开情愿，要求回国。"其他国家都在召回公民……我们什么时候可以回国？"名为Khin Thiri Thant Zin的医院实习生表示。"我已经哭到头疼了……晚上根本睡不着。"

石涛/乐然（法新社）

