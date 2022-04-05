坐困上海的德国米三星厨师："几天前我们得到了几根黄瓜"

（德国之声中文网）德国之声：您平常朋友圈发的不多。昨天您发了一个表达十分愤怒的帖子。能告诉我们为什么吗？

施泰勒在微信朋友圈表达愤怒情绪的帖子截图

施泰勒：说到底，我们大家都坐在一条船上，也没什么其他的办法。我们现在封城禁足已经第三周了，从三月中旬开始。到了现在，这样的情况当然会让人感觉沮丧。最要命的是我们不知道这一切究竟什么时候才能结束。我当然能理解政府为了控制疫情而竭尽全力的努力，但另一方面我们目前的困境是政府和民众的交流并不连贯通畅。我们不知道究竟发生了什么。

而且，目前食品的供应会让我们担心这种情况还会持续多久。我的餐馆从3月16号开始就彻底强制关门了。整个上海都封城了，所以我们也难以避免。从供给的角度上来说，政府和居委会确实也在努力提供食品。但是整个过程非常没有连续性。几天前，我们得到了几根黄瓜。今天，我们拿到了一点牛奶和鸡蛋。谢天谢地，我们还有一些冷冻的食品和储备。但是，我和我太太之前完全没有准备好四到五周的食物。

德国之声：那您目前感受到的最大困难是什么呢？

施泰勒：目前最大的问题是，没有人知道究竟在发生什么？这样的情况还要持续多久？如果说，有人告诉我们，封城还要一周、或者两周，我们最起码就会心里有数。而如今我们这里没人心里有数。估计，从目前的情况来看，连政府都不知道封城还要持续多久。

德国之声：目前的情况看上去好像真的没有人知道封城还要多久……

施泰勒：是的，是的。就是这个情况。到了最后，我们这里也没法完全把那种新的病毒变体排除在外。我个人猜测全中国都要面对病毒的大范围传染，带来极高的感染数字。但是，因为这里大多数人都接种过疫苗，而且新型病毒所引起的病症要温和许多，最后多多少少就像一种大号流感。

德国之声：您本人多年来一直生活在中国，运营着一家米其林三星餐厅。但同时您也关注了中国和欧洲的抗疫过程。从您个人今天的角度出发，您觉得哪一方的抗疫措施更可取？哪一方做的更好？

施泰勒：我不是抗疫问题专家。但是从我个人的感受来看，其实在很多方面都犯下了错误，欧洲和西方国家也是如此。如今在欧洲，包括德国有许多人上街抗议，拒绝接种疫苗的做法在我看来完全是荒谬和愚蠢的。最后，我们大家都需要面临这种困境。大家必须齐心协力找到解决方案。

所以说，最后中国这里的抗疫方式还是非常正确的。从一开始就出重手隔离感染病例，抑制病毒传播。但这种方法针对目前这个病毒变种是否仍然有可行性？是个值得讨论的问题。

德国之声：那您觉得怎样做才是最优化的办法呢？

施泰勒：我们目前从各种渠道，包括社交媒体都可以了解到，从一定程度开始，完全隔离感染病例是根本无法做到的。如果我们这里不久后的感染数量上升到百万级别，密接数量上升到千万级别，怎么可能从技术上把所有这些人隔离呢？我想象这是相当困难的。所以，我觉得到了一定的时候，我们生活在这里的人也必须面对要和病毒共存的现实。

德国之声：您刚才说您的餐厅已经关闭一段时间了。目前您还能够承受停业带来的损失吗？从什么时候开始，就将无法承受了？

施泰勒：目前的情况当然不理想。我们的餐厅停业已经快一个月了。对于我们来说意味着巨额的营业收入损失。但是餐厅的成本我们还要继续支付，我们还是继续向员工发放工资。而且估计也还得支付房租。在一定的时间内，这种损失是可以承受的。但是，现在就要看这种情况还要持续多久？这么说吧，如果还需要一个月、六周或者八周，我们都是可以坚持的。但之后我们就会开始考虑是否要减少员工的数量，减少薪水开支，为的是生存下去。

德国之声：最后一个问题，在整个这场新冠危机中，您有想过离开中国吗？

施泰勒：没有，其实没有。我们的业务基础在这里，生意都在这里。我自己在上海已经生活了18年了。我们生活的中心就在这里。所以，我到目前为止，还没有感受到离开中国的必要。我觉得，这一点也不会改变。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。