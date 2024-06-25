坎贝尔：普京访朝后 北京在互动中透露出焦虑

美国副国务卿坎贝尔表示，尽管中国对外展现与俄罗斯关系紧密，但在普京访问朝鲜后，北京感到忧虑，担心朝鲜可能会受到鼓励挑起一场地区危机。

（德国之声中文网）美国副国务卿坎贝尔周一表示，北京在与华盛顿的互动中暗示，普京上周与平壤签署防御条约后，北京感到"焦虑"。

"我想，可以说，中国很可能担心朝鲜会受到鼓励，采取挑衅性步骤，进而引发一场东北亚危机"，坎贝尔在外交关系委员会表示。

他提及朝鲜在与韩国非军事区的小规模军事事件增加，以及平壤"非常挑衅的语言"和不与美国外交接触的"完全清楚的决心"。

俄罗斯可能考虑向朝鲜提供核、导弹技术支持

坎贝尔表示，美国相信，俄罗斯正在考虑向朝鲜提供更大的支持，包括可能与核计划或远程导弹计划、能源有关的领域。"这是一系列危险的发展，我们正在关注。"

上周四，普京表示，俄罗斯可能为朝鲜提供武器，并暗示以此作为对西方武装乌克兰的对等回应。

朝鲜受到联合国一系列对其核计划和导弹计划的制裁，但通过向俄罗斯侵略乌克兰战争输送武器，平壤有了莫斯科这样一个在安理会具有否决权的伙伴。

普京与朝鲜领导人金正恩签署一项协议，其中包括在一方受到攻击时将予以协助的承诺，似乎回到冷战时期的联盟关系。

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坎贝尔：中俄也存在分歧

平壤的长期主要盟友北京近期与金正恩保持一定距离，对于普京访朝也表态不多。

美国也批评北京尽管并未直接提供武器，但通过工业出口扶持莫斯科的军工建设。

坎贝尔表示，中俄一致对抗西方的同时，两国就朝鲜以及北京与中亚国家关系存在分歧。

"我想，未来莫斯科与北京之间可能会出现紧张"，坎贝尔说道。

不过，近期而言，坎贝尔表示，北京占据上风，或许可以从俄罗斯获取潜艇以及其它莫斯科仍具优势的技术。

"目前，这一联盟关系是强有力的。它在继续，并且对欧洲的战场产生了巨大的影响。"

普京对平壤的访问令韩国不安。苏联解体后，首尔与莫斯科关系正常化，而如今，首尔表示将重新考虑对乌克兰不提供军援的方针。

中美试图缓和关系 但中菲紧张关系升级

这一系列发展正值北京寻求与华盛顿缓和关系之际，包括两国元首高层外交。

而一个例外的情形是中国与菲律宾的海事对抗激化。菲律宾与美国有着共同防御条约。最新的一次船只冲撞中，一名菲律宾士兵失去了一根手指。

在被问及北京的何种行动将触发美菲联防条约时，坎贝尔仅表示，美国与菲律宾就此进行了"密切的磋商"。

"对于何种情形下我们将考虑动用美菲之间的条约，我们的高级官员作出非常明确的表态"，坎贝尔没有进行更多阐述。

他说，美国也采取了某些私下的步骤来应对紧张局势，而菲律宾希望"谨慎地"与中国接洽。

"他们并不寻求与中国发生危机，而是寻求对话"，他说道。

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（法新社、路透社）

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