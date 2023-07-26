“址”向德累斯顿 台积电首个欧洲生产基地定了？

（德国之声中文网）德国在台协会处长许佑格透露，有着台湾“护国神山”的台积电在未来几个星期内决定在德国的德累斯顿设厂。根据台湾中央社，许佑格本周获得台湾国科会科技专业奖章发表致辞时，做出了上述表示。

今年年初，台积电总裁魏哲家曾透露，该公司计划在欧洲建设生产基地。据德国网络媒体China Table获得的一份会谈记录，魏哲家对分析人士表示，台积电正在"同欧洲的客户和合作伙伴共同评估建设一家芯片厂的可能性"。不过最终决定还要取决于市场需求和当地"政府的支持"。

业界之前就普遍估计，台积电将落脚德国东部城市德累斯顿，这里有“萨克森硅谷”的称号，聚集着欧洲最大的半导体产业供应链，有博世、GF、英飞凌、SAW及X-Fab等半导体企业，从业员工八千人。博世、英飞凌和NXP等作为汽车配件生产商，都是台积电潜在的客户。

不过台积电依然维持之前的对外说法。中央社报道，台积电表示，公司在欧洲正与客户和伙伴接洽，评估在德国建厂的可能性。

如果德累斯顿台积电工厂最终付诸实施，这将是台积电在欧洲投资建造的第一个生产基地。欧盟和德国都希望吸引芯片制造企业投资。

带你走进德国“萨克森硅谷”





（综合报道）



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。