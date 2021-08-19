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地震

地震是指在地壳内释放能量所造成的震动，可由自然现象如地壳突然运动、火山活动及陨石撞击引起，亦可由人为活动如地下核试造成。

地震震级表示地震所释放出来的能量大小，地震烈度指地震在该地点造成的震动程度，地震的发生处称为震源，其投影至地表的位置为震中。

(210819) -- PESTEL, Aug. 19, 2021 (Xinhua) -- Photo taken on Aug. 18, 2021 shows a damaged house in Pestel, Haiti. The death toll from the powerful earthquake that struck southwestern Haiti on Saturday climbed to 1,941, authorities announced on Tuesday. (Photo by Tcharly Coutin/Xinhua)

海地震后死亡攀升 民众苦等救援日益绝望 19.08.2021

海地地震造成的死亡人数已升至近2200人，与此同时，余震仍接连不断。幸存者亟需援助，然而某些帮派控制公路交通，导致安全状况堪忧，救援人员最初难以抵达灾区。
The back side of the residence of the Catholic bishop is damaged after an earthquake in Les Cayes, Haiti, Saturday, Aug. 14, 2021. (AP Photo/Delot Jean)

时隔11年 海地再次发生大地震 15.08.2021

加勒比海国家海地8月14日发生7.2级大地震。目前，地震已造成1200多人丧生。该国政府宣布，将实施为期一个月的国家紧急状态。这次地震也勾起人们对于11年前那场夺去数十万生命大地震的苦涩回忆。

ALYAT, AZERBAIJAN - JULY 4, 2021: An explosion in the Caspian Sea. Gavriil Grigorov/TASS

里海发生大火 阿塞拜疆否认钻井平台爆炸 05.07.2021

阿塞拜疆否认其海上钻井平台发生爆炸的传闻。地震专家认为里海的大火可能来自一座海底泥火山的爆发。
(210522) -- YANGBI, May 22, 2021 (Xinhua) -- The wall of a house is seen cracked at the epicenter in Yangbi Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province, May 22, 2021. A 5.6-magnitude earthquake at 9:21 p.m. (Beijing Time), and a 6.4-magnitude earthquake at 9:48 p.m. jolted Yangbi Yi Autonomous County in southwest China's Yunnan Province, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). (Xinhua)

中国云南、青海两地先后发生强烈地震 22.05.2021

当地时间周五和周六，中国云南和青海分别发生浅层强烈地震，导致多人伤亡。 浅层地震破坏力通常更大，尤其是在人口密集地区。
This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

中韩两国反对日本的核废水排放计划 14.04.2021

日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，引发中韩两国强烈反应。韩国表示将诉诸国际法庭以阻止日本的排放计划。中国外交部发言人则称，太平洋不是“日本的垃圾桶”。
This picture taken on March 11, 2011 by Sadatsugu Tomizawa and released via Jiji Press on March 21, 2011 shows tsunami waves hitting the coast of Minamisoma in Fukushima prefecture. The number of people confirmed dead or listed as missing in Japan neared 22,000, 10 days after a massive earthquake and tsunami struck the country's northeast coast. AFP PHOTO / JIJI PRESS (Photo credit should read SADATSUGU TOMIZAWA/AFP/Getty Images)

福岛核灾难十周年四大问题待解 11.03.2021

2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。
Takahiro Hasegawa, Vizedirektor des Zwischenlagers für die Überreste der Dekontaminierung von Fukushima. Wir dichten die Grube mit einer siebenfachen Plastikfolie ab, damit keine radioaktiven Stoffe ins Grundwasser gelangen. Foto: DW/Martin Fritz Datum: 24.02.2021

日本福岛十周年 你应该知道的一组数字 08.03.2021

十年了。距离日本近代史上最严重自然灾害爆发已经有十年的时间。十年前的这天，一场大地震改变了日本这个岛国的命运。十年后，还有哪些事情值得我们记住呢？
Men help clean debris after the wall of a house collapsed in Kunimi town, north of Fukushima city, northeastern Japan, Sunday, Feb. 14, 2021, following an earthquake Saturday. Residents in northeastern Japan on Sunday are cleaning up clutter in stores and homes after the strong earthquake set off a landslide on a highway, stopped trains and caused power blackouts for thousands of people. (Jun Hirata/Kyodo News via AP)

日本福岛附近7.3级地震 核电设施未受损 14.02.2021

日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。
View of a signboard of Tencent Interactive Entertainment during the the 14th China Digital Entertainment Expo, also known as ChinaJoy 2016, in Shanghai, China, 28 July 2016. | picture-alliance/dpa

腾讯地震 高管涉嫌腐败遭调查 11.02.2021

美国媒体披露，一名腾讯高管因涉嫌“个人腐败”遭到调查。该名高管疑似向去年落马的中国公安部副部长孙力军分享微信个人信息。腾讯证实一名员工被调查，但否认是高层人员。
Yilan, Taiwan, 19.8.2019+++Küstenstraße am Pazifik an Taiwans Ostküste, nördlich von Nanao. (c) DW/Klaus Bardenhagen

台湾宜兰发生海上6.7级地震 10.12.2020

台湾东部周四晚连续发生两次地震。从目前知道的消息看，因为震中在海上，没有造成很大破坏。
In this photo provided by the government's Search and Rescue agency AFAD, rescue workers, who were trying to reach survivors in the rubble of a collapsed building, carry 14-year-old Idil Sirin who have been extricated from a collapsed building early Monday, Nov. 2, 2020, 58 hours after a strong earthquake in Izmir, Turkey. Rescue teams on Monday brought out two girls alive from the wreck of their collapsed apartment buildings in the Turkish coastal city, three days after a strong earthquake centered in the Aegean Sea hit Turkey and Greece. (AFAD via AP) |

土耳其地震3天后 两名女孩废墟中获救 02.11.2020

土耳其城市伊兹密尔周五发生地震后，救援人员正在与时间赛跑。随着时间的流逝，找到幸存者的希望越来越渺茫。但仍有奇迹发生。

Copyright: Demirören Nachrichten Agentur, DHA, Alle Rechte sind frei für DW. Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis mit mehr als Toten gehen die Rettungsarbeiten in der Westtürkei weiter. Schlagwörter: Izmir, Seferihisar, Türkei, Erdbeben

爱琴海地震 死亡人数不断增加 31.10.2020

爱琴海地震发生后，土耳其西海岸和希腊萨摩斯岛的救援队仍在全力搜寻幸存者。余震给搜寻工作增加了难度。

Bildergalerie größte Naturkatastrophen weltweit (China Photos/Getty Images)

汶川大地震：挥不去、抹不掉 12.05.2020

2008年5月12日的汶川大地震让村庄在瞬间消失、夺去近7万人生命的地震，仍是无数人心中抹不去的一道伤痕。
Police (foreground) monitor a protest attended by Hong Kong pro-democracy activists in support of jailed Chinese human rights lawyer Wang Quanzhang (pictured C) outside the Chinese Liaison Office in Hong Kong on January 29, 2019. - Prominent Chinese human rights lawyer Wang Quanzhang was sentenced on January 28 to four and a half years in prison for state subversion, sealing the fate of another attorney swept up in a 2015 crackdown. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

港官场大地震 武官掌政制局 21.04.2020

港澳办及中联办「自行释法」风波燃烧之际，港府高层大地震。其中曾国衞将掌管政制及内地事务局，是首名任职该局的武官，其办公室挂有习近平像。是次人事变动反映北京对港政策什么风向？
Rechts: PORT DICKSON, MALAYSIA - OCTOBER 05: Anwar Ibrahim speaks to his supporters during his by-election campaign rally on October 5, 2018 in Port Dickson, Malaysia. Malaysia's prime minister-in-waiting relaunch his political career during his by-election campaign in Port Dickson after receiving a pardon by the king and released from prison in May 2018. (Photo by Ore Huiying/Getty Images) Links: Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad gives a speech as he takes part in a plenary session of Eastern Economic Forum at far-eastern Russian port of Vladivostok on September 5, 2019. (Photo by Vladimir SMIRNOV / TASS Host Photo Agency / AFP) (Photo credit should read VLADIMIR SMIRNOV/AFP via Getty Images)

马来西亚政局地震  马哈蒂尔请辞 24.02.2020

马来西亚政局动荡：总理马哈蒂尔突然递交辞呈，其领导的的土著团结党也宣布退出执政联盟。马哈蒂尔与主要竞争对手安瓦尔的政治角力开启新的篇章。
Angela Merkel, Bundeskanzlerin, CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, Parteivorsitzende der CDU und Bundesministerin der Verteidigung, PK zu Kabinettausschuss Klimaschutz der Bundesregierung stellt die Eckpunkte des Klimaschutzprogramms 2030 vor, DEU, Berlin, 20.09.2019

评论：一场不仅仅撼动基民盟的地震 11.02.2020

德国执政党基民盟现在遇到的危机，也危及德国的政党体系以及整个政治生态。目前只有一点是明确的：在基民盟党内，默克尔的权威已经成为了过去式。
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