为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
地震是指在地壳内释放能量所造成的震动，可由自然现象如地壳突然运动、火山活动及陨石撞击引起，亦可由人为活动如地下核试造成。
地震震级表示地震所释放出来的能量大小，地震烈度指地震在该地点造成的震动程度，地震的发生处称为震源，其投影至地表的位置为震中。
海地地震造成的死亡人数已升至近2200人，与此同时，余震仍接连不断。幸存者亟需援助，然而某些帮派控制公路交通，导致安全状况堪忧，救援人员最初难以抵达灾区。
加勒比海国家海地8月14日发生7.2级大地震。目前，地震已造成1200多人丧生。该国政府宣布，将实施为期一个月的国家紧急状态。这次地震也勾起人们对于11年前那场夺去数十万生命大地震的苦涩回忆。
阿塞拜疆否认其海上钻井平台发生爆炸的传闻。地震专家认为里海的大火可能来自一座海底泥火山的爆发。
当地时间周五和周六，中国云南和青海分别发生浅层强烈地震，导致多人伤亡。 浅层地震破坏力通常更大，尤其是在人口密集地区。
日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，引发中韩两国强烈反应。韩国表示将诉诸国际法庭以阻止日本的排放计划。中国外交部发言人则称，太平洋不是“日本的垃圾桶”。
2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。
十年了。距离日本近代史上最严重自然灾害爆发已经有十年的时间。十年前的这天，一场大地震改变了日本这个岛国的命运。十年后，还有哪些事情值得我们记住呢？
日本福岛以东海域周六夜间发生强烈地震，日本官方表示，此次地震不会引发海啸，震区内的核设施无异常，目前也没有重大人员伤亡的报告。
美国媒体披露，一名腾讯高管因涉嫌“个人腐败”遭到调查。该名高管疑似向去年落马的中国公安部副部长孙力军分享微信个人信息。腾讯证实一名员工被调查，但否认是高层人员。
台湾东部周四晚连续发生两次地震。从目前知道的消息看，因为震中在海上，没有造成很大破坏。
土耳其城市伊兹密尔周五发生地震后，救援人员正在与时间赛跑。随着时间的流逝，找到幸存者的希望越来越渺茫。但仍有奇迹发生。
爱琴海地震发生后，土耳其西海岸和希腊萨摩斯岛的救援队仍在全力搜寻幸存者。余震给搜寻工作增加了难度。
2008年5月12日的汶川大地震让村庄在瞬间消失、夺去近7万人生命的地震，仍是无数人心中抹不去的一道伤痕。
港澳办及中联办「自行释法」风波燃烧之际，港府高层大地震。其中曾国衞将掌管政制及内地事务局，是首名任职该局的武官，其办公室挂有习近平像。是次人事变动反映北京对港政策什么风向？
马来西亚政局动荡：总理马哈蒂尔突然递交辞呈，其领导的的土著团结党也宣布退出执政联盟。马哈蒂尔与主要竞争对手安瓦尔的政治角力开启新的篇章。
德国执政党基民盟现在遇到的危机，也危及德国的政党体系以及整个政治生态。目前只有一点是明确的：在基民盟党内，默克尔的权威已经成为了过去式。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式