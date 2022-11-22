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地震是指在地壳内释放能量所造成的震动，可由自然现象如地壳突然运动、火山活动及陨石撞击引起，亦可由人为活动如地下核试造成。
地震震级表示地震所释放出来的能量大小，地震烈度指地震在该地点造成的震动程度，地震的发生处称为震源，其投影至地表的位置为震中。
印度尼西亚11月21日发生严重地震，目前已造成至少268人丧生，另有上百人失踪、上千人受伤，成千上万的房屋倒塌。印尼总统佐科威访问受灾地区，承诺为受害家庭提供财政援助。
為應對普丁對歐洲徹底「斷氣」的情況，荷蘭政府計劃充分利用本國的天然氣資源。位於該國東北部的格羅寧根擁有歐洲最大的天然氣田，其全部儲量可以取代過去俄羅斯向歐洲供應三年的總量。然而由於遭受地震災害，這裡原本計劃明年關閉。不過目前來看，這個計劃是要擱置了。
台湾东部发生强烈地震，震央在台东县北部的池上乡，地震强度达6.8级。地震造成一房屋倒塌，目前确认一人死亡。
中国当局表示，随着寻找幸存者、遇难者遗体的工作持续进行，四川地震的确认死亡人数已经上升到了93人。一周前的四川地震，绝大多数人员及财产损失都发生在甘孜藏族自治州。
时评人长平认为，以政治挂帅的“疫情”为名，将没有任何犯罪指控的民众囚禁起来，甚至用铁栅栏、电焊封锁他们的住宅，地震来了都不让逃生，是骇人听闻的严重侵犯人权的行为。
中國四川瀘定5日發生6.8級地震已造成上百人傷亡，週二（6日）有更多災情傳出。由於四川是中國目前疫情最嚴重地區之一，仍在封城，民眾也關心封控時遇到地震該如何處理。
荷兰的格罗宁根气田是欧洲最大的天然气田之一。由于存在诱发地震的风险，该气田本来已经计划关闭。但是，俄乌战争导致欧洲天然气供应吃紧，荷兰政府已经开始重新评估格罗宁根气田的储量。当地居民则对此忧心忡忡。
阿富汗-巴基斯坦交界地區發生強烈地震。當地官員說，地震已造成1000人死亡，而隨著搜救和搜索工作繼續，死亡人數可能會上升。
本周日，法国举行总统大选第二轮投票。新一任总统将在现任总统、亲欧盟的中间派马克龙和欧洲怀疑论持有者、极右翼候选人勒庞之间决出。路透社指出，如果勒庞胜出，无异于将成为一场政坛大地震。
日本东北部福岛县附近周三23時36分左右发生里氏7.3级强震，许多地区震感强烈，逾200万户家庭一度停电。法新社报道，地震已造成4人死亡，逾百人受伤。本次地震与2011年引发福岛核灾难的311大地震发生在相同地区。这次地震后，暂未在福岛核电站发现任何异常状况。
海地地震造成的死亡人数已升至近2200人，与此同时，余震仍接连不断。幸存者亟需援助，然而某些帮派控制公路交通，导致安全状况堪忧，救援人员最初难以抵达灾区。
加勒比海国家海地8月14日发生7.2级大地震。目前，地震已造成1200多人丧生。该国政府宣布，将实施为期一个月的国家紧急状态。这次地震也勾起人们对于11年前那场夺去数十万生命大地震的苦涩回忆。
阿塞拜疆否认其海上钻井平台发生爆炸的传闻。地震专家认为里海的大火可能来自一座海底泥火山的爆发。
当地时间周五和周六，中国云南和青海分别发生浅层强烈地震，导致多人伤亡。 浅层地震破坏力通常更大，尤其是在人口密集地区。
日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，引发中韩两国强烈反应。韩国表示将诉诸国际法庭以阻止日本的排放计划。中国外交部发言人则称，太平洋不是“日本的垃圾桶”。
2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。
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