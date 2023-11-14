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地震

地震是指在地壳内释放能量所造成的震动，可由自然现象如地壳突然运动、火山活动及陨石撞击引起，亦可由人为活动如地下核试造成。

地震震级表示地震所释放出来的能量大小，地震烈度指地震在该地点造成的震动程度，地震的发生处称为震源，其投影至地表的位置为震中。

冰岛地震稍缓 被撤离居民返家取物 14.11.2023

由于岩浆流动引起的频繁地震，冰岛小镇格林达维克上周五紧急撤离数千居民。如今地震稍缓，居民得以短暂回家拿取私人物品。但当局表示，浅层岩浆活动仍在持续，因此火山爆发的可能性仍然很高。
Erdbeben Nepal

高山之国尼泊尔再遭地震 06.11.2023

尼泊尔最贫穷的地区发生5.8级地震，157人死亡。午夜的地震，让土石搭建的简单房屋下许多居民难于逃生。由于偏远，救援物资难以运抵，很多人仍在寒冷中露天过夜。
尼泊尔地震造成百余人死亡

尼泊尔地震造成百余人死亡 04.11.2023

尼泊尔加德满都西部周五午夜前夕发生严重地震，许多人在家中熟睡时遭遇了这场突如其来的灾难。强烈的震感甚至延伸到了远处的印度。
塔利班：阿富汗地震已造成 2000 多人死亡

塔利班：阿富汗地震已造成 2000 多人死亡 08.10.2023

周六，阿富汗西部发生里氏6.3 级地震，并引发一系列强烈余震，地震造成多个村庄被毁，数千人伤亡。邻国伊朗也有明显震感。
日本启动第二波核废水排海行动

日本启动第二波核废水排海行动 05.10.2023

首次核废水排放时隔不久，日本福岛核电站将进行第二次核废水排放。尽管东京政府强调废水排放的安全性，但国内外辩论依旧激烈。
摩洛哥深夜强震 死亡人数破千

摩洛哥深夜强震 死亡人数破千 09.09.2023

摩洛哥周五深夜遭遇强震，目前已造成至少1000人罹难，并导致被列入世界遗产的马拉喀什旧城区建筑损毁。救援人员正开路前往偏远地区，仍需时间确定伤亡情况，死伤人数恐持续上升。
福島核廢水入海政治化 日漁民不支持

福島核廢水入海政治化 日漁民不支持 15.06.2023

日本福島第一核電廠6月12日開始展開廢爐作業中的核能處理水「試行排放」作業，目的是在測試相關設備能否正常運轉。日方將依據試行結果在夏季決定正式排放處理水的時機。不過首爾與北京對這件事反應不同，日本國內也出現反對聲浪。
土耳其总统大选：第二轮投票将于两周后举行

土耳其总统大选：第二轮投票将于两周后举行 15.05.2023

土耳其14日举行总统及国会大选，六个反对党组成了统一战线推出总统候选人，希望与现任总统埃尔多安抗衡。然而统计显示双方得票率均未过半，土国总统大选将进入第2轮“决赛”。

用AI让建筑物更抗震 30.04.2023

土耳其和叙利亚强震显示出建筑物抗震的重要性。人工智能可以帮助防止建筑在地震中倒塌吗？

12年前的“福岛50勇士”如今怎样了？

12年前的“福岛50勇士”如今怎样了？ 11.03.2023

第一批被派往福岛核电站的救援部队被称为「福岛50勇士」，DW与其中的一位消防队长和一位核工程师谈论了他们当时的角色。

德国承诺帮助地震灾民 签证手续却困难重重？ 28.02.2023

土耳其和叙利亚强震导致近200万人无家可归。生活在德国的地震灾民亲友希望能伸出援手。德国已承诺向其一等亲和二等亲签发90天访客签证，但实际申请却困难重重。许多官方要求提交的文件，早已深埋在瓦砾堆中。

土耳其强震酿人道主义灾难 13.02.2023

土耳其和叙利亚强震发生一周后，死亡人数持续上升，找到生还者的希望逐渐渺茫。与此同时，一场大规模人道主义危机正在展开，受灾民众越来越绝望。
一家五口受困5日获救 联合国忧地震死者将超5万

一家五口受困5日获救 联合国忧地震死者将超5万 12.02.2023

土耳其叙利亚大地震过去数天，死亡人数不断上升。尽管找到生还者的希望愈加渺茫，仍有幸存者奇迹般获救。目前国际救援工作重心已转向为灾民提供人道救援。由于灾区天气寒冷，灾民急需食物和庇护住所。与此同时，瘟疫的危险正在增加。
震后救援谁更胜一筹？机器人还是搜救犬？

震后救援谁更胜一筹？机器人还是搜救犬？ 12.02.2023

总是有奇迹发生：在土耳其和叙利亚，幸存者仍在不断地被从废墟中解救出来。搜救犬协助搜寻。机器人未来也将在搜救中投入使用。两者相比，谁在震后救援方面更胜一筹？
《查理周刊》漫画引发众怒

《查理周刊》漫画引发众怒 10.02.2023

法国讽刺杂志《查理周刊》以土耳其强烈地震为题材发表的一幅漫画引发了广泛争议。批评者认为，这幅漫画既没有品味，也涉嫌种族主义。
60年来全球发生的破坏性最强的大地震

60年来全球发生的破坏性最强的大地震 10.02.2023

过去60多年间，全球曾发生过多次造成极其严重破坏性后果的地震、海啸灾害，给受灾地区和国家的人们带来巨大痛苦和损失。
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