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地震是指在地壳内释放能量所造成的震动，可由自然现象如地壳突然运动、火山活动及陨石撞击引起，亦可由人为活动如地下核试造成。
地震震级表示地震所释放出来的能量大小，地震烈度指地震在该地点造成的震动程度，地震的发生处称为震源，其投影至地表的位置为震中。
由于岩浆流动引起的频繁地震，冰岛小镇格林达维克上周五紧急撤离数千居民。如今地震稍缓，居民得以短暂回家拿取私人物品。但当局表示，浅层岩浆活动仍在持续，因此火山爆发的可能性仍然很高。
尼泊尔最贫穷的地区发生5.8级地震，157人死亡。午夜的地震，让土石搭建的简单房屋下许多居民难于逃生。由于偏远，救援物资难以运抵，很多人仍在寒冷中露天过夜。
尼泊尔加德满都西部周五午夜前夕发生严重地震，许多人在家中熟睡时遭遇了这场突如其来的灾难。强烈的震感甚至延伸到了远处的印度。
周六，阿富汗西部发生里氏6.3 级地震，并引发一系列强烈余震，地震造成多个村庄被毁，数千人伤亡。邻国伊朗也有明显震感。
首次核废水排放时隔不久，日本福岛核电站将进行第二次核废水排放。尽管东京政府强调废水排放的安全性，但国内外辩论依旧激烈。
摩洛哥周五深夜遭遇强震，目前已造成至少1000人罹难，并导致被列入世界遗产的马拉喀什旧城区建筑损毁。救援人员正开路前往偏远地区，仍需时间确定伤亡情况，死伤人数恐持续上升。
日本福島第一核電廠6月12日開始展開廢爐作業中的核能處理水「試行排放」作業，目的是在測試相關設備能否正常運轉。日方將依據試行結果在夏季決定正式排放處理水的時機。不過首爾與北京對這件事反應不同，日本國內也出現反對聲浪。
土耳其14日举行总统及国会大选，六个反对党组成了统一战线推出总统候选人，希望与现任总统埃尔多安抗衡。然而统计显示双方得票率均未过半，土国总统大选将进入第2轮“决赛”。
土耳其和叙利亚强震显示出建筑物抗震的重要性。人工智能可以帮助防止建筑在地震中倒塌吗？
第一批被派往福岛核电站的救援部队被称为「福岛50勇士」，DW与其中的一位消防队长和一位核工程师谈论了他们当时的角色。
土耳其和叙利亚强震导致近200万人无家可归。生活在德国的地震灾民亲友希望能伸出援手。德国已承诺向其一等亲和二等亲签发90天访客签证，但实际申请却困难重重。许多官方要求提交的文件，早已深埋在瓦砾堆中。
土耳其和叙利亚强震发生一周后，死亡人数持续上升，找到生还者的希望逐渐渺茫。与此同时，一场大规模人道主义危机正在展开，受灾民众越来越绝望。
土耳其叙利亚大地震过去数天，死亡人数不断上升。尽管找到生还者的希望愈加渺茫，仍有幸存者奇迹般获救。目前国际救援工作重心已转向为灾民提供人道救援。由于灾区天气寒冷，灾民急需食物和庇护住所。与此同时，瘟疫的危险正在增加。
总是有奇迹发生：在土耳其和叙利亚，幸存者仍在不断地被从废墟中解救出来。搜救犬协助搜寻。机器人未来也将在搜救中投入使用。两者相比，谁在震后救援方面更胜一筹？
法国讽刺杂志《查理周刊》以土耳其强烈地震为题材发表的一幅漫画引发了广泛争议。批评者认为，这幅漫画既没有品味，也涉嫌种族主义。
过去60多年间，全球曾发生过多次造成极其严重破坏性后果的地震、海啸灾害，给受灾地区和国家的人们带来巨大痛苦和损失。
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