地震也不怕了？荷蘭欲延長天然氣田運營

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
為應對普丁對歐洲徹底「斷氣」的情況，荷蘭政府計劃充分利用本國的天然氣資源。位於該國東北部的格羅寧根擁有歐洲最大的天然氣田，其全部儲量可以取代過去俄羅斯向歐洲供應三年的總量。然而由於遭受地震災害，這裡原本計劃明年關閉。不過目前來看，這個計劃是要擱置了。
土耳其總統府表示，基輔和莫斯科將於22日簽署烏克蘭糧食出口協議。聯合國秘書長古特雷斯正為此趕往土耳其首都伊斯坦布爾。
美國國際開發署署長鮑爾27日出訪印度時，呼籲中國幫助斯里蘭卡與其他跟中國大量借貸的國家進行債務重組。她形容北京提供斯里蘭卡的是「不透明的貸款交易」，並批評中國資助的基建項目「沒什麼用途」。
中國房市危機未解，房地產龍頭碧桂園的大股東、亞洲女首富楊惠妍，其資產也因此暴跌52%。隨著危機持續惡化，有分析指中國今年房市銷量恐暴跌三分之一。與此同時，傳中國央行將調動1萬億元人民幣貸款「救火」。
歷經週末的抗議高峰後，斯里蘭卡總統與總理皆已雙雙宣布辭職，但斯里蘭卡危機短時間恐仍無法解決。當地物價高漲、燃料短缺等問題懸而未決，目前斯里蘭卡華人現況如何？他們怎麼看待這場動搖國本的危機？德國之聲採訪當地華人，了解他們的看法。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版