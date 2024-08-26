地缘政治角力加剧下 太平洋岛国峰会登场

太平洋岛国峰会周一在汤加拉开帷幕，气候困境及中美等国在该地区的地缘政治角力成为关注焦点。据澳媒报道，所罗门群岛将推动取消台湾观察员地位。

（德国之声中文网）太平洋岛国论坛（PIF) 峰会周一（8月26日）在汤加首都努库阿洛法拉开帷幕。与会领导人希望吸引全球关注该地区日益恶化的气候困境。

“我们真的需要继续推动排放最多污染物的国家采取行动，”图瓦卢气候部长塔利亚（Maina Talia）在峰会场外对法新社说。“‘污染者付费’应该被提上日程。”

太平洋国家领导人本周晚些时候将再次推动建立一个本土的气候适应基金，这一构思主要需依赖外国的财政捐助。他们还将推动加速从石油、天然气和其他高污染燃料的能源转型。

塔利亚表示：“ 如果不解决化石燃料行业这一根本原因，我们就无法应对气候变化。”

“灾难接连不断，我们正在失去重建、抵御另一场飓风或另一场洪水的能力”。

对于论坛成员澳大利亚来说，这是一个尴尬的局面。作为一个开发煤炭的超级大国，澳大利亚正在努力改善其环保形象。

澳大利亚希望在2026年与其太平洋邻国共同主办COP31气候大会。但首先，它必须说服太平洋岛国其大幅减排的决心。

联合国秘书长古特雷斯罕见出席了会议，此行旨在强调太平洋地区面临的众多气候威胁 图像来源: AFP

由 18 个成员国组成的太平洋岛屿论坛汇集了从澳大利亚到人口稀少的小国和岛链等太平洋地区国家和地区。联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）罕见出席了会议，他此行旨在强调太平洋地区面临的众多气候威胁。

“未来几年世界领导人所作的决策，将首先决定太平洋岛民的命运，然后是所有人的命运，”古特雷斯说。“如果我们拯救太平洋，我们就拯救了全世界。”

中国不断深化影响力

峰会在汤加合唱团的悠扬歌声和身穿传统服装的学童舞蹈中拉开帷幕。

然而，在这和睦的氛围下，18个成员国组成的联盟却出现了罕见的裂痕，太平洋国家在如何应对中国在该地区的安全野心方面出现了分歧。

太平洋岛国论坛秘书长瓦卡（Baron Waqa）表示：“在本地区的历史关键时刻，我们齐聚一堂。”

“我们处于全球地缘政治利益的中心。我们站在应对气候变化的最前沿。”

特别是中国对该地区的浓厚兴趣，在峰会开始前已显露无疑。新建的会议主场馆外竖立了大型“中国援助”标志，这个场地是中国赠送给汤加的价值2500万美元的礼物。

在努库阿洛法的一个建筑工地上一个“中国资助”项目的标志牌 图像来源: Steven TRASK/AFP

与此同时，美国派遣资深外交官坎贝尔（Kurt Campbell）率团出席论坛。坎贝尔一直是美国牵头推动遏制中国太平洋野心的关键人物之一。

该地区已成为中美间重要的角力场。近几年来，北京当局在这个具有重要战略意义的地区显著扩大了其经济、政治和军事影响力。

自上次会议以来，论坛的18个成员国一直受到经济逆风和美中竞争加剧的冲击。北京不断向太平洋国家示好，慷慨解囊建造政府办公楼、体育场馆、医院、公路等。

美国和澳大利亚担心中国可能将此转化为永久性的军事存在，因此通过提供援助、签订双边协议以及重新开放长期闲置的大使馆等方式作为回应。

论坛秘书长瓦卡警告：“我们需要对区域安全问题保持警惕。”他过去曾对中美之间不断升级的竞争持悲观看法。

所罗门将推动剥夺台湾观察员地位

据《澳大利亚人报》(The Australian)报道，随着中国对太平洋岛国的影响力不断加深，所罗门群岛将推动取消台湾在太平洋岛国论坛的观察员地位。

报道称，澳大利亚总理阿尔巴尼斯周二将前往努库阿洛法，预计地区领导人将在那里批准一项由澳大利亚支持的地区警察应急部队计划，以应对自然灾害和安全突发事件。这一“太平洋家庭”警务协议是对中国在2022年试图与论坛成员达成的多边安全协议的回应，此举促使北京加大力度拉拢该地区内的个别国家。

《澳大利亚人报》指出，所罗门当局接到来自中国的“明确任务”，阻止台湾参加明年在该国首都霍尼亚拉举行的太平洋岛国论坛。

南太平洋曾被视为支持台湾主权主张的堡垒，但中国一直在系统性削弱这种支持。过去五年间，所罗门群岛、基里巴斯和瑙鲁都被说服与台湾断绝外交关系，转而与中国建交。帕劳、马绍尔群岛和图瓦卢是台湾在该地区目前仅存的三个邦交国。

台湾虽然非太平洋岛国论坛成员，但自1993年起持续以“台湾/中华民国”名义，作为“发展伙伴”身份与会。

为巩固邦谊，台湾派遣外交部政务次长田中光于8月24日率团赴汤加参加太平洋岛国论坛库领袖峰会系列活动，并出席“台湾/中华民国与太平洋岛国论坛国家对话会议”。

台湾外交部表示，田中光此行旨在与太平洋3个友邦领袖及理念相近国家代表团成员互动，“传达台湾高度重视太平洋地区的和平、稳定、发展及繁荣”。

（综合报道）

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