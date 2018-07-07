 地缘政治?经贸合作?″16+1″峰会面临压力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

地缘政治?经贸合作?"16+1"峰会面临压力

在第七次“16+1峰会”上，中国总理李克强面临艰难任务，既要推进与中东欧国家的经贸合作，又要打消西欧国家的疑虑。正值中美贸易“开战”，北京也需要欧洲的支持。

Li Keqiang und Bojko Borissov in Sofia Bulgarien (picture-alliance/Xinhua News Agency)

7月6日，李克强与保加利亚总理鲍里索夫共同召开记者会

（德国之声中文网）中国总理李克强周六在保加利亚首都索非亚参加"16+1合作"会晤，16个中东欧国家的政府首脑参加这一峰会，其中11个国家是欧盟成员国。

这一峰会旨在加强中国在中东欧地区的经贸合作，自2012年在华沙首次会晤之后，今年已是该峰会第七次举行。这一会晤尤其聚焦于中国"一带一路"框架下的基础设施建设项目，在过去曾经达成了总投资32亿欧元的贝尔格莱德-布达佩斯铁路升级项目，这一铁路线可以连接从雅典（中国已持有比雷埃夫斯港的多数股份）到欧洲中心地带的货物运输走廊。

Infografik Chinas neue Seidenstraße NEU! ENG

中国“一带一路”布局

DW.COM

中国总理李克强访问欧洲，先在保加利亚举行中国与中东欧国家的"16+1峰会"，随后前往德国访问。对于中国在中东欧地区的积极布局，布鲁塞尔和柏林并非毫无顾虑。但中国国际问题研究院欧洲问题专家金玲认为，这样的担心并无必要。 (07.07.2018)

德语媒体表示，在中东欧的眼中，北京既是金主，也是同盟。而德国商会和在华德企们则感到，正在从一场“中国恶梦”中惊醒。 (28.11.2017)

在7月中国-欧盟峰会的前夕，中国与东南欧国家先期举行峰会。德国媒体认为，这给欧盟亮起了一盏警示灯。中国股市和汇率起伏与中美贸易战形势的关系，也受到德语媒体关注。 (04.07.2018)

不过，德新社报道指出，自从四年前首度公布之后，上述铁路升级项目并未取得显著进展。尽管在中东欧地区投入了数百亿欧元的巨资，但是中国仍然难以和欧洲本土的竞争对手相比肩。

比如在匈牙利，根据该国中央银行的数据，中国未能跻身前七大投资国的行列；在捷克，中国也未能进入投资者排名的前五。这两个国家是最支持与中国合作的欧盟成员国。即使是仍然在申请加入欧盟的塞尔维亚，中国也不属于投资总额最大的七个国家之一。

观察人士普遍不太看好这个"16+1合作"平台，并且猜测在此次索非亚峰会之后可能会改变形式。塞尔维亚发行量最大的报纸之一"Blic"评论道："中国计划用一带一路来征服全世界，但是其雄心勃勃的计划已经开始在接缝处撕裂。"

尽管如此，李克强此行正值中美贸易战正式"开战"，中国需要从欧洲那里得到更多的支持。路透社报道指出，这位中国总理一方面要推动与中东欧的合作，打消相关国家对于"16+1"这个平台的疑虑；另一方面他还必须要避免那些可能会引起西欧国家不满的议题。

欧洲外交关系委员会亚洲与中国项目负责人顾德明（Francois Godement）表示："我认为李克强这次在可能会触及欧盟共同事务的议题上保持低调。"

预计将有250家中国企业代表和700位中东欧商界人士参加与索非亚峰会同时举行的经济论坛，寻求在贸易、科技、基础设施、农业和旅游业等领域开发合作项目。

雨涵/王凡（德新社、路透社）

观看视频 02:42
直播
02:42 分钟

格鲁吉亚的中资和中文

相关音频视频

格鲁吉亚的中资和中文  

相关内容

Ungarn China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel

专访：欧洲没必要担心中国 07.07.2018

中国总理李克强访问欧洲，先在保加利亚举行中国与中东欧国家的"16+1峰会"，随后前往德国访问。对于中国在中东欧地区的积极布局，布鲁塞尔和柏林并非毫无顾虑。但中国国际问题研究院欧洲问题专家金玲认为，这样的担心并无必要。

Ungarn China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel

德语媒体：中国挺进巴尔干 04.07.2018

在7月中国-欧盟峰会的前夕，中国与东南欧国家先期举行峰会。德国媒体认为，这给欧盟亮起了一盏警示灯。中国股市和汇率起伏与中美贸易战形势的关系，也受到德语媒体关注。

Peking Angela Dorothea bei Li Keqiang

德中政府第5次磋商：靠拢但不热络 05.07.2018

中国国务院总理李克强与德国总理默克尔即将进行德中政府磋商，柏林墨卡托中国研究中心副总裁胡谧空（Mikko Huotari）指出，从种种迹象来看，德中两国逐渐靠拢，但关系实在说不上热络。

经济纵横

Symbolbild Beziehungen zwischen China und den USA (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

客席评论：争夺世界经济主导权

美国对中国商品加征关税的惩罚性措施正式生效，华盛顿与北京之间的贸易争端也随之升级。瑞士经济学家、汉堡世界经济研究所所长Thomas Straubhaar指出，美中贸易争端，不仅仅关乎贸易。 