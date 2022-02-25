 地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气 | 经济纵横 | DW | 27.02.2022

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经济纵横

地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。

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