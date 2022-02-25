地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

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二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。今年冬天，俄罗斯突然掐断了这条管道，而如今乌克兰战争爆发，更是让欧洲人警醒：依赖俄罗斯天然气绝非长久之计。
北京冬奥会上，中国党和国家领导人习近平还曾高调表达对俄罗斯总统普京的支持。但随着俄乌争执不断升级，中国的态度也日趋模糊，毕竟事态发展同中国的经济大局密切相关。
《每日镜报》认为，俄罗斯必然是这场闹剧的输家，而中国能够渔翁得利。《时代周报》的观点则相反，认为普京正让中国陷入两难境地。
本周一，德国联邦总理肖尔茨赴美与拜登举行会晤，法国总统马克龙前往莫斯科与普京举行会面，德国外长贝尔博克飞往基辅与乌克兰总统泽连斯基举行磋商，这一系列的穿梭外交都是为了同一个目的：为乌克兰危机降温。
前苏联曾是中国的“老大哥”，但随着苏共政权的垮台以及中俄实力的此消彼长，双方的关系已经发生巨大变化。但是出于各种因素，中国和俄罗斯在外交舞台上依然经常彼此支持，“抱团取暖”。尽管如此，政论家邓聿文认为，北京政府在乌克兰危机中如此明显“站队”莫斯科，还是有些出人意料。
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