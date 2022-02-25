地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

客座评论：放弃幻想 北京“联俄抗美”

前苏联曾是中国的“老大哥”，但随着苏共政权的垮台以及中俄实力的此消彼长，双方的关系已经发生巨大变化。但是出于各种因素，中国和俄罗斯在外交舞台上依然经常彼此支持，“抱团取暖”。尽管如此，政论家邓聿文认为，北京政府在乌克兰危机中如此明显“站队”莫斯科，还是有些出人意料。