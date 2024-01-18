 地緣競爭擴大 智庫：2024年中歐關係惡化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2024

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时政风云

地緣競爭擴大 智庫：2024年中歐關係惡化

德國智庫的調查報告顯示，中國在2024年不會放鬆國安控制、並將連帶影響到經濟發展。而中國和歐洲的關係惡化，也可能從政治層面蔓延到經濟層面。專家怎麼看這份報告？

2023年12月，中國國家主席習近平在北京會見了歐盟執委會主席馮德萊恩，以及歐洲理事會主席米歇爾（資料照）。

2023年12月，中國國家主席習近平在北京會見了歐盟執委會主席馮德萊恩，以及歐洲理事會主席米歇爾（資料照）。

（德國之聲中文網）德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）週三（1月17日）發布的「2024中國預測報告」指出，中美之間的緊張關係將繼續影響中國的外交政策。此外，不斷惡化的經濟狀況將加劇中國的國內挑戰；同時，烏克蘭、中東等地區持續不斷的衝突，將影響歐洲人對中國的看法。

這份針對650名中國問題專家和觀察家的調查報告顯示，2024年全年，中國將專注於加強地緣政治競爭。這可能在經濟領域發揮得最為強烈，預計北京將增強應對西方「去風險」的政策壓力，並穩定國內經濟基礎。

此外，中歐關係似乎逐漸惡化，過去雙方的政治分歧已蔓延到經濟領域。2024年，美國大選、台海的緊張局勢皆仍存在不確定性，而11月美國大選的結果，預計也將對中國的對台政策產生重大影響。

國安第一

報告指出，中國國家主席習近平主席領導下的中國，將會帶來「一切事物的安全化」（securitization of everything），也就是將常規的政治、經濟問題，轉變為國家安全問題。出於意識形態、非實用主義的選擇，將成為中國領導層2024年路線的特徵。

其中，三分之二（67%）的受訪者預計，隨著中美競爭加劇，北京會以國安的名義犧牲經濟成長，並給民眾帶來社會成本。實用主義不太可能捲土重來，只有22%的受訪者預計會出現這種轉變。只有4%的受調查對象認為，中國共產黨內部會反對習近平、要求更根本的政策改變。

鞏固經濟和政治基礎，也將成為北京全面安全議程的關鍵主題。受訪者認為，安全化、反制外國去風險政策，將成為首要議程，其次是抵制潛在的國內異議和不穩定因素，以及管理台灣海峽的緊張局勢。

報告預料，中國將更加重視國家安全，圖為2023年香港警察在黎智英審判當日在法庭外站崗。（資料照）

報告預料，中國將更加重視國家安全，圖為2023年香港警察在黎智英審判當日在法庭外站崗。（資料照）

北京強化對經濟的控制

報告指出，中國2024年的經濟政策可能會集中在國內政治安全和黨國控制。這一前景尤其重要，因為2024年將召開的中共第二十屆三中全會，將確定中國未來幾年的經濟方向。

值得注意的是，這意味著經濟發展與地緣政治風險、全球經濟放緩之間的連結，將大大減弱。受訪者預計北京將轉向加強國家對經濟的控制，以應對這些挑戰。此外，國家干預的增加，也被認為可能對中國的科技研發造成損害。

出席週三報告發表會的歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo Albinana）指出，去年報告曾指出歐盟會與中國有更多交流，「但這並未發生」。因為歐中高層往返雖然增加，但歐洲觀光客並未如預期重返中國。即便在聖誕節和新年期間，他走訪了廣州、上海、杭州等地，卻很少見到外國觀光客，「非常不可思議」。

庹堯誨還說，先前預估的外國專家返回中國，也並未發生。他估計，在疫情期間，有30%的在華專家離開了中國，但只有很少人返回。中國對國安的控制在疫情之後也沒有減緩，例如中國的智庫要會見外國外交官，必須得到許可。外交官們也不能輕易進入大學校園，「我們先前都沒有預料到」。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

庹堯誨還提到了中國房地產、股市的下滑，而對製造業的投資也減少了。因此，當中國總理李強在瑞士達沃斯論壇宣布，中國去年的經濟成長率為5.2%時，「許多分析師並不相信，大部分的分析師不知道（真假）」。

中歐關係惡化

報告還說，2024年中歐合作最有可能取得進展的領域，是氣候變遷政策和企業商機等領域。而歐盟成員國對華關係的前景存在差異，但整體趨勢是維持現狀、或惡化，而不是改善。在德國的調查結果，與整個歐盟與中國關係變化的預期非常相似。

報告指出，由於北京方面預計將增強自身實力，以應對日益激烈的地緣政治和地緣經濟競爭，因此歐盟在去風險和多元化政策上加強共識，可能是謹慎的做法。而2024年似乎將成為充滿重大不確定性的一年，歐洲對華恐將無法採取「觀望」態度。

對此，庹堯誨認為，2024年的中國趨勢將類似於前一年，中國將會更在國內壓抑、在國外更為氣勢洶洶。ˋ至於國安控制經濟的情況，「我們也不預期將會有所改變」。

2018年德國杜伊斯堡港的工人正在裝卸中歐班列的貨物（資料照）。

2018年德國杜伊斯堡港的工人正在裝卸中歐班列的貨物（資料照）。

（綜合報導）

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