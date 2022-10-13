地緣政治緊張 台積電：全球半導體更「嚴峻」

（德國之聲中文網）台灣晶片製造龍頭台積電董事長劉德音，週三（10月19日）在一場活動中表示，美中關係和台海局勢緊張，給全球半導體行業帶來更嚴峻的挑戰。

路透社報導，劉德音在台灣半導體產業協會（TSIA）年會致詞時表示疫情延燒已快三年，加上中美貿易戰及地緣衝突情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊。他說：「中美貿易摩擦和兩岸緊張局勢升級，給包括半導體行業在內的所有行業帶來了更加嚴峻的挑戰」。

劉德音表示，近年來，中國政府「從未停止推動其國內半導體產業」，包括晶片設計、製造和封裝。他還提到美國已通過了《晶片法案》，將大力支持美國本土的晶片研發和製造。

他期待台灣的工業、政府和學術界在創新、研究、人才教育和保留等產業政策上製定「更具體、更具建設性的措施」，以「保持台灣最關鍵的半導體產業優勢」。

台灣《聯合報》報導，劉德音在出席年會時，面對現場媒體追問美國出口管制與美中晶片戰等議題，他稱「台灣要好好發展半導體產業」、「大家放心」。

海外設廠分散風險

美國《華爾街日報》週三（19日）報導，消息人士指出，台積電目前正在考慮擴張在日本的生產，以降低地緣政治風險。目前，台積電已在日本設立一所大型工廠，日本政府也相當歡迎這項投資。

消息人士還稱，日本政府已經示意，希望台積電除了一個正在興建的日本廠區外，能夠進一步在日本擴大產能。台積電如果在日擴張，將會考慮在九州生產更先進晶片。但日本經濟產業省半導體產業主管官員，拒絕對此事發表評論。

台灣中央社報導，台積電週四（20）日回應指出，其日本廠目前按照原訂計畫進行，進度良好，不評論市場傳聞。台積電總裁魏哲家日前在法人說明會中表示，日本投資依進度進行。

台積電的日本投資案，是與日本索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資公司JASM，在日本熊本建廠，預計2024年底前開始以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產，月產能5.5萬片。

德國商業媒體《資本》雜誌（Capital）先前也曾報導，台積電正考慮在德國東部大城德累斯頓開設晶片廠，並且預計於今年10月派團前往該城市所在的薩克森州進行考察。但根據台灣媒體報導，台積電尚未決定此一投資。

德國聯邦經濟部不願對台積電是否設廠一事作出評論，不過強調為鼓勵半導體企業在德國設廠，願盡力提供各種支持。德國聯邦經濟部一位發言人表示，德國政府希望能「提高德國和歐盟的（晶片）研發和生產能力，並通過良好條件支持該行業實現供應鏈多樣化」。

台灣半導體產業表現好嗎？

路透社報導，台灣是從汽車、智能手機到數據中心和戰鬥機這些所有晶片的主要生產國之一，台積電不只是全球最大的晶片代工製造商，也是亞洲最有價值的上市公司。

根據台灣《經濟日報》，劉德音在TSIA年會上說，過去一年台灣半導體業在產業鏈中，締造晶圓代工世界第一、封裝測試世界第一、集成電路（IC）設計世界第二的亮麗成績。

根據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新台幣4兆元，預估2022年可達新台幣4.88兆元，年增幅達到19.7%。

台積電大部分的晶片在台灣生產，其在中國和新加坡等國家也設有一些已在運作的工廠，但台積電上週的法人說明會上指出，其2022年的年度投資預算削減了至少10%，並對即將到來的需求，表示了比以往更加謹慎的態度。

（綜合報導）

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