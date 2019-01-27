地磁北极加速偏移 地球磁场将翻转？

（德国之声中文网）根据计划，"世界地磁模型"（WMM）应该在2019年1月15日更新，但是由于美国联邦政府关门，更新时间被迫推迟数周。不过，在地球物理学家的计算中，对于地球发展而言，几周的时间不过是眨眼的瞬间。如今科学家们只能耐心等候。

世界地磁模型是由美国国家地球物理数据中心（NGDC）和英国地质调查局（BGS）合作管理，每五年进行一次更新。但NGDC的网站因故暂时关闭无法开启。目前的世界地磁模型最新版本是2015年所发布，有效期限原本应持续至2020年。但由于地磁北极移动速度过快，如今的模型已经失去准确性。

地磁北极每年移动大约30至50公里

在本世纪初期，地磁北极还在加拿大北部海岸附近，如今已经移动至北冰洋中部，并快速向俄罗斯西伯利亚移动，每年位移的距离约为30至50公里，速度比起100年前约提高了三倍。过去几年内，地磁北极越过了国际日期变更线进入了东半球。

比地磁北极位置偏移更严重的问题是，自175年首次进行观测以来，有"地球保护膜"之称的地磁场减弱了10%，而且迄今原因不明。对于地球上的生命体而言，磁极的方位并不是重点，地磁场的强度才是关键。只有足够强劲的地磁场才能阻挡宇宙射线和太阳风。而地磁场的弱化不仅会使鸟类难以辨认方位，还会造成臭氧层变薄，有害的紫外线将更容易直射地表，极地等地区更是首当其冲。

此外，地球同步卫星也会随着地磁场的弱化而暴露在危险中，遭到宇宙射线或碎片击中，进而造成通讯大幅减弱。

过去几年间，地磁学家已经就可能出现的磁极倒转进行激烈辩论。地球的南北极大约每20万至30万年便会反转，但上一次的磁极反转发生在78万年前。

地磁偏移不仅会给迁移的候鸟带来困难

去年一份由中国南方科技大学、台湾大学及澳大利亚国立大学学者在《美国科学院学报》（PNAS）合作发表的研究引发各界关注。研究分析指出，98360年前的一次地磁反转持续了仅仅144年，而且误差范围在58年内，之后地磁再次反转回原本的状态。在此之前，地磁专家普遍认为，地磁反转的过程可持续数百年。

该项研究针对中国贵州三星洞内的石笋进行放射性元素定年分析。分析石笋后发现，约98000年前还未出现地磁反转的迹象，只存在所谓的"地磁偏移"，意指地磁场在全面反转前的暂时弱化。

若要取得更精准的计算就必须尽快更新世界地磁模型。这份模型不仅是科学研究的重要依据，也在军队和民航领域导航中发挥关键作用。航海图、导航系统和附有地磁传感器的智能手机--相当于所有的安卓和苹果iOS系统，都需要仰仗正确的世界地磁模型。

北极圈的极光

该模型能显示出全球的"磁偏角"，即地球上任一处的地磁北极和地理北极之间的夹角。越接近北极，磁偏角的幅度就越大，在航行时必须密切注意指南针上的变化。此外，世界地磁模型还能呈现地底1公里至地面上850公里范围内的地磁场。

地磁场源自地底深处，地核向外散发的热量使周围的熔融铁、镍发生对流，进而产生地磁场。地球板块的位移或速度放缓都会影响铁镍对流，对地磁场造成改变。

无论如何，想要取得地球磁场更精准的数据，还得先等美国联邦政府解决好"家务事"，让世界地磁模型能尽快获得更新。