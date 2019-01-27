地磁北极加速偏移 地球磁场将翻转？

地球磁场能阻挡宇宙射线，指引候鸟迁徙飞行。但地球磁场正出现弱化，地磁北极也加速偏移。最新的世界地磁模型的更新却因为美国政府停摆而延后。
（德国之声中文网）根据计划，"世界地磁模型"（WMM）应该在2019年1月15日更新，但是由于美国联邦政府关门，更新时间被迫推迟数周。不过，在地球物理学家的计算中，对于地球发展而言，几周的时间不过是眨眼的瞬间。如今科学家们只能耐心等候。
世界地磁模型是由美国国家地球物理数据中心（NGDC）和英国地质调查局（BGS）合作管理，每五年进行一次更新。但NGDC的网站因故暂时关闭无法开启。目前的世界地磁模型最新版本是2015年所发布，有效期限原本应持续至2020年。但由于地磁北极移动速度过快，如今的模型已经失去准确性。
地磁北极每年移动大约30至50公里
在本世纪初期，地磁北极还在加拿大北部海岸附近，如今已经移动至北冰洋中部，并快速向俄罗斯西伯利亚移动，每年位移的距离约为30至50公里，速度比起100年前约提高了三倍。过去几年内，地磁北极越过了国际日期变更线进入了东半球。
比地磁北极位置偏移更严重的问题是，自175年首次进行观测以来，有"地球保护膜"之称的地磁场减弱了10%，而且迄今原因不明。对于地球上的生命体而言，磁极的方位并不是重点，地磁场的强度才是关键。只有足够强劲的地磁场才能阻挡宇宙射线和太阳风。而地磁场的弱化不仅会使鸟类难以辨认方位，还会造成臭氧层变薄，有害的紫外线将更容易直射地表，极地等地区更是首当其冲。
此外，地球同步卫星也会随着地磁场的弱化而暴露在危险中，遭到宇宙射线或碎片击中，进而造成通讯大幅减弱。
过去几年间，地磁学家已经就可能出现的磁极倒转进行激烈辩论。地球的南北极大约每20万至30万年便会反转，但上一次的磁极反转发生在78万年前。
去年一份由中国南方科技大学、台湾大学及澳大利亚国立大学学者在《美国科学院学报》（PNAS）合作发表的研究引发各界关注。研究分析指出，98360年前的一次地磁反转持续了仅仅144年，而且误差范围在58年内，之后地磁再次反转回原本的状态。在此之前，地磁专家普遍认为，地磁反转的过程可持续数百年。
该项研究针对中国贵州三星洞内的石笋进行放射性元素定年分析。分析石笋后发现，约98000年前还未出现地磁反转的迹象，只存在所谓的"地磁偏移"，意指地磁场在全面反转前的暂时弱化。
若要取得更精准的计算就必须尽快更新世界地磁模型。这份模型不仅是科学研究的重要依据，也在军队和民航领域导航中发挥关键作用。航海图、导航系统和附有地磁传感器的智能手机--相当于所有的安卓和苹果iOS系统，都需要仰仗正确的世界地磁模型。
该模型能显示出全球的"磁偏角"，即地球上任一处的地磁北极和地理北极之间的夹角。越接近北极，磁偏角的幅度就越大，在航行时必须密切注意指南针上的变化。此外，世界地磁模型还能呈现地底1公里至地面上850公里范围内的地磁场。
地磁场源自地底深处，地核向外散发的热量使周围的熔融铁、镍发生对流，进而产生地磁场。地球板块的位移或速度放缓都会影响铁镍对流，对地磁场造成改变。
无论如何，想要取得地球磁场更精准的数据，还得先等美国联邦政府解决好"家务事"，让世界地磁模型能尽快获得更新。
中国最大航运公司中远集团计划推出经北极航道通往欧洲的中欧海运服务。随着全球变暖，海冰加速融化，北极航道的可行令中国当局对北极的野心逐步增加。 (27.10.2015)