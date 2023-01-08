地球超载日：德国人的生活方式需要三个地球

（德国之声中文网）尽管俄罗斯入侵乌克兰导致经济放缓，但德国人的消费仍然已经超出了其可持续的生物极限。

与此同时，与去年一样，今年全球预计在7 月 28 日左右达到"地球超载日 "(Earth Overshoot Day)。总部位于美国的非政府环境组织"全球足迹网络"近三十年来一直在计算全球和各国的生态影响。

早在 1970 年，地球的生物承载力--其定义为"生态系统生产人类使用的生物材料和吸收人类产生的废物的能力"--足以满足人类每年对资源的需求。但从那以后的半个世纪里，我们的消费已经逐渐超越了地球的极限。

整个人类现在需要大约 1.7个地球来维持其生活方式，而按照德国人的生活方式则需要3个。

南半球将承担人类过度消费的大部分成本--其子孙后代将承受现在因过度消费而加剧的气候危机。例如，像印度尼西亚或厄瓜多尔这样的国家，直到12月才会出现超标，而且接近于量入为出。但他们是德国等较富裕国家的资源开发目标。

"德国是世界第五大原材料消费国，高达 99% 的矿物和金属都是从南半球国家进口的。"德国发展网络（INKOTA）资源正义高级政策顾问西弗（Lara Louisa Siever）在2022 年说。

2023 年，卡塔尔超限最严重的国家，到 2 月 10 日就耗尽其可再生资源。

2023年各国"超载日" (来自全球足迹网络)

走出无止境的增长逻辑

与大多数发达国家一样，德国在超载名单上仍然名列前茅--法国只晚了一天，而希腊、英国和日本都在本月超出了资源预算。

德国绿色和平组织循环经济和有毒物质活动家沃尔盖穆特（Viola Wohlgemuth）说："在德国以及在北半球普遍存在的一个大问题是，人们还没有认识到资源是有限的。"

她提到世界资源研究所的数据显示，90% 的生物多样性丧失是由于"资源开发和转化为产品"，并且这种生产也占全球温室气体排放量的 50%。

沃尔盖穆特说，尽管存在这种"巨大的资源危机"，但像德国这样的国家"还没有吸取教训"。

柏林的气候活动家米勒（Tadzio Müller）指出，过去德国一直被奉为"气候美德的典范"。米勒说："具有讽刺意味的是，德国成为生态冠军的神话与德国的产业政策或其政府层面的政治战略无关，而来自强大的社会运动。"

他指的是 1970 年代和1980 年代兴起并长期推动逐步淘汰核能的反核运动,德国可再生能源的兴起, 以及最近年轻的气候抗议者对化石燃料退出的成功诉求。

但米勒表示，如果要解决与过度消费相关的气候变化和"极其严重的生物多样性丧失问题"，支撑德国经济政策的无限增长驱动原则必须从根本上转变。

循环经济至关重要

米勒指出，德国联邦政府目前正在辩论一项新的国家循环经济战略，以努力实现减少资源使用效率--即使保持相同的增长模式。

对于沃尔盖穆特而言，整体循环经济对于推迟地球超载日期至关重要。

"我们必须改变我们的商业模式，使产品真正可回收。" 沃尔盖穆特说，还提到了欧洲绿色协议循环经济行动计划核心的减少、再利用和回收原则。她还呼吁对德国的资源使用进行绝对限制。

这种限制需要包括能源使用。据绿色和平活动家称，德国只有四分之一的天然气供应用于取暖或做饭，其中大部分高碳化石燃料为不可持续的生产提供动力。

地球已无法承受

德国必须迅速加速减排

非营利环境组织德国观察（Germanwatch）的政治主任巴尔斯 (Christoph Bals) 表示，温室气体排放是生产和消费过剩的直接后果，如果德国要减少超载，就需要对此迅速削减。

"德国的二氧化碳排放量必须以现在的三倍速度下降。"他说。

改善高速、低排放的铁路运输和减少航空旅行是德国观察建议的减少这些排放的方法之一。但是，如果不首先解决过度消费问题，德国将无法量入为出。

全球足迹网络创始人兼总裁瓦克纳格尔（ Mathis Wackernagel）指出："我们以不同的方式看待所有问题--气候变化或生物多样性丧失或粮食短缺--就好像它们是独立发生的一样。"

他说："但它们都是同一个潜在主题的症状：我们的集体新陈代谢，即人类使用的东西的数量，与地球可以更新的东西相比，已经变得太大了。"

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