 地方财政紧张 中国大学大幅提高学费 | 经济纵横 | DW | 06.06.2023

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经济纵横

地方财政紧张 中国大学大幅提高学费

一段时间以来，中国不少地方的大学大幅提高学费。路透社报道指出，这是受到国家高等教育预算减少和地方政府财政紧张的影响，而一些大学的学费是20年来首次上涨。

中国多个省市宣布提高高校学费

中国多个省市宣布提高高校学费

（德国之声中文网）在经历了房地产危机、经济增长低迷以及三年的防疫封控之后，中国地方政府面临财政紧缩，在这一背景下，中国大学学费上涨。中国绝大部分高校是公办的，严重依赖国家财政资助。

根据周日（6月4日）发布的一份声明，上海的华东理工大学将一些主修理工科以及体育的新生学费提高了54%，达到每年7700元，文科的学费则提高了30%。

根据周一的一份通知，上海电机学院理工科的学费上涨40%，而主修管理、经济和文学的学生的学费则增长30%。

今年4月17日，上海市组织召开优化公办高校本专科学费形成机制听证会，拟从2023年秋季学年起，将公办高校本专科平均学费标准由每位学生5420元/学年调整至7215元/学年，调幅约33%。

据路透社报道，听证会后上海决定提高公办高校学费，而此前学费20多年一直没有发生变化。

中国人口稠密的四川省和东北地区的吉林省也决定不同程度地提高学费。根据地方政府的声明，在吉林省，"部属高校学费上浮不超过15%，国家级、省级一流专业学费可上浮不超过10%"。路透社报道指出，在四川省，部分学科的学费增幅高达41%。

根据中国媒体5月初报道，陕西省、山东省也在2022年宣布提高大学学费，安徽、辽宁、河南等省份则更早就发布了提高学费的通知。

国际学生学费或猛涨

中国教育部的一份预算报告显示，中国教育部2023年高等教育的预期预算支出比上一年下降了3.7%，为1026亿元。

根据北京理工大学教授刘进主导的研究报告，一个由资深教育专家领导的研究小组也于上月呼吁，广泛提高赴华留学的学费。该研究建议将国际学生的学费从每年约2万元增加到每年11万元。

（路透社等）

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