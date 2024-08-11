地方财政吃紧 中国刮起补税风

中国各地正倒查一些企业和个人几十年来拖欠的税款，试图解决居高不下的财政赤字并应对日益严重的债务危机。

（德国之声中文网）据美联社消息，超过十几家中国上市公司称被税务部门要求补缴税款。此举被认为是在房地产低迷导致土地收入大减的情况下，缓解地方政府财政压力的方式之一。

近期，中共高层呼吁地方政府扩展地方税源，且适当扩大"地方税收管理权限，提高债务管理能力"。

据悉，中国地方政府债务高达约11兆美元，已成为中国经济的主要系统性风险之一。中共曾提出300多项改革方针，旨在优化地方政府债务结构。

但美国经济研究公司荣鼎集团（Rhodium Group）的专家罗根·赖特（Logan Wright）则认为，当前中共不具备解决以及应对地方财政危机的能力。

追讨长期拖欠的税款突显地方财政紧张

中国食品业巨头维维股份在今年6月份发布的公告称，旗下一家子公司被认定补缴30年的税款，补缴税额高达8500万元（约1200万美元）。无独有偶，位于中国西部的藏格矿业公司收到了两张总计6.68亿元（约9200万美元）的税单，相当于补缴20年的税款。

据悉，中央政府控制大部分税收收入，地方政府只能从中央分配到相当有限的资金。且地方政府还要自行承担约80%的支出，包括公务员工资，社会服务开销以及道路、学校等基础设施的投资，这就造成了地方政府资金紧张的局面。加上近年来中国经济增长乏力以及疫情期间"清零"政策带来的负面效应，加重了地方政府增收的压力。

中国国家税务总局否认组织开展全国性的税务检查，指近期反映的是对企业以前年度欠税进行催缴、对存在的风险给予提示，均属依法依规正常履行税务部门职能。

倒查欠款或打击企业积极性 个人也可成为追讨目标

突如其来的新税单迫使一些企业不得不停产，宁波博汇化工科技公司在向当地税务局补缴了5亿元（6900万美元）的税款后，暂停了大部分生产。为度过难关，该公司正在裁员并削减薪资。

有专家对此表示，中国税收征管方式的任意性将打击企业的积极性和民营经济的信心。香港大学商学院金融学教授陈志武更是提到"中国经济放缓是不可避免的"。

不仅如此，据美联社报道，一些地方政府正在通过由地方税务局和当地警方合作的方式来索要欠款。据悉，自2019年以来，至少有23个省份已建立"警税合成作战中心"。

不仅仅是企业，个人也会成为追讨目标。据政府发布的公告显示，过去几年来，数十名歌手、演员和网红因逃税被罚款数百万美元。网络主播薇娅就曾在2021年因逃税漏税被罚13亿元（2.1亿美元）。

网络主播黄薇（网名：薇娅）2021年因逃税被处以天价罚单 图像来源: VCG/imago images

财政危机是否能够化解？

中国政府顾问以及外部专家一致认为，当务之急是解决中央和地方政府之间的结构性失衡问题。然而，在最具权威主义的领导人习近平领导下，决策过程变得愈发不透明。彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）高级研究员马丁·乔泽姆帕（Martin Chorzempa）认为，"中国有自己的一套逻辑体系，外界难以了解其内部发生的事情。"

经济学家还提到，解决地方债务危机需要中央政府的干预，并表示中央有份额承担更多的债务，目前债务占GDP比仅约为25%，远低于其他主要经济体。

美国经济研究公司荣鼎集团（Rhodium Group）的专家罗根·赖特（Logan Wright）认为，"中国地方债务危机是一个巨大的结构性问题，需要一个更为巨大的结构性解决方案"，且"债务问题没法绕过，目前情况在变得更糟"。

（美联社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。