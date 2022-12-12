地方政府动员退役军人和干部去郑州富士康工作

（德国之声中文网）上海证券报11月16日报道，河南开封已接到消息，动员基层干部到郑州富士康工作。某一线基层人员透露，"要求干部带队，工作时间是一个月起步。"河南济源市某一线基层干部向上证报透露，入职郑州富士康首先需要在当地培训三天，到郑州后培训四天，其间享受生活补贴。入职后当地会奖励800元的务工补贴，干满30天富士康再发3000元稳岗补贴。河南周口市某乡镇工作人员告诉该报记者，各乡镇有招工指标，"招工情况并不理想，县里也要求一个小时通报一次进度"。

除了号召基层干部到富士康工作外，河南一些地方也在动员退役军人去富士康工作。11月15日，河南长葛市退役军人事务局发出一份"关于号召广大退役军人积极报名郑州富士康招工的倡议书"，称"富士康厂区、餐厅、宿舍已全方位消毒完毕，安全防护设施已改造到位"，呼吁全市退役军人响应政府号召，"牢记誓言，争当生产服务先锋"，"牢记'若有战、召必回'的使命担当"，"勇于承担急难险重任务"，"闻令而动"前往富士康工作。

郑州富士康数位产品（iDPBG）事业群11月13日发布的招工政策显示，此次招聘的新员工以派遣小时工模式入职，员工入职日开始按照30元/时计薪。11月9日至11月19日报到的员工，在职满30天额外享有3000元稳岗津贴。

此前，为了留住工人，郑州富士康从10月以来先后公布了三次"出勤激励加码方案"，出勤补贴逐步从50元一天提高到最近的400元一天。

据河南日报报道，11月13日，来自新乡、驻马店、信阳、漯河等地的首批新员工已抵达郑州富士康厂区。

路透社报道称，富士康拒绝对招工计划发表评论，同时也拒绝提供关于郑州工厂生产状况的进一步信息。

郑州富士康的用工危机

郑州富士康工厂是世界上最大的iPhone制造厂。10月末，因疫情防控带来的混乱，大批郑州富士康工人逃离厂区，徒步返乡。有关视频和图片曝光后引起广泛关注。新京报11月15日的一篇报道中说，"多位中介估计，大约有上万名工人离开工厂"。

郑州富士康员工10月底大批离厂徒步返乡

路透社上个月报道称，郑州富士康11月的iPhone手机产量可能会下滑30%之多。上周，苹果公司降低了对高端iPhone 14的出货量预测。

对于河南省地方政府动员退役军人和基层干部到郑州富士康工作的消息，许多网民表示质疑。有人写道，"真好的话，不会摊派！"，也有人称之为"新时代的抓壮丁"。不少网民留言，担心去了会感染，或者"万一得病被胡乱隔离得不到正常医疗和家人照顾"。也有网民指出，"我所知的村里的老乡对新冠病毒的认识还停留在武汉阶段，这谁敢去。"

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