地方卫视面临去娱乐化 未来如何继续“披荆斩棘”？

（德国之声中文网）据新华社报道，中宣部和国家广电总局就卫视节目存在的过度娱乐化问题，对上海、江苏、浙江、湖南广播电视台进行约谈。

报道称，约谈过程中，中宣部和广电总局肯定了4省市广播电视台"积极推动媒体深度融合发展，在弘扬主流价值观、传播正能量方面作出了积极贡献"，但是各卫视频道也"不同程度存在过度娱乐化、追星炒星等问题，必须坚决整改"。

约谈强调，4省市广播电视台要"坚持政治家办台，坚持社会效益优先，大力弘扬社会主义核心价值观，更加聚焦新时代火热生活，聚焦新时代奋斗者、劳动者，当好省级广电转型发展排头兵"。

新华社微博官方账号这篇报道下读者评论看法各不相同。有人认为，"娱乐不是不行，但无底线的娱乐至死，没有约束的价值观取向，绝对是不能接受的"。也有人说，"湖南卫视至少比短视频平台的内容要优质正向，管理也严格多了吧，电视不娱乐最后大家都去看短视频网红能好到哪去？"有人讽刺评论道，应该"24小时播出抗日剧"或者"新闻联播24小时重播"。还有人质疑道："说是整治过度娱乐化，可是这个度谁来掌握？会不会懒政，从而一刀切呢？"

微博上一个用户名为"电视圈大哥"的用户发表评论写道："现在只有央视还有一定的观众群，头部省级卫视的节目收视已经掉到了0.3 0.4，接近无人问津的状态。做节目，不惟流量是从，遏制追星炒星是对的。2016年后，综艺节目似乎越来越重流量轻内容，可看性较低。当然希望这次谈话，也别被单纯的定义成限娱，有限制有鼓励才是科学发展之道。"

湖南广播影视集团下属的芒果超媒今年前三季度报，1-9月收入达到了116亿元，然而芒果超媒市值缩水超900亿。有人问，接下来，王牌综艺调整、去娱乐化后的芒果台，要如何走这披荆斩棘之路？

中国官方重拳整治娱乐圈 张哲瀚 2021年8月，演员张哲瀚被曝曾到乃木神社参加过婚礼，并参观过靖国神社。尽管张哲瀚立即发文道歉，中国演出行业协会仍发出公告，对其进行道德申诉，并要求对其进行从业抵制。其相关音乐作品、主演的电视剧和参与的综艺均被下架，其代言的商家均宣布与其终止合同关系。

中国官方重拳整治娱乐圈 赵薇 2021年8月26日晚，中国著名影星赵薇突遭全面封杀，她主演、参演或指导的影视作品纷纷下架。其名字被从创作人员列表中删除。赵薇到底犯了什么事，官方迄今还没有给出说法。中国海内外媒体分析可能涉及金融违规以及与马云的蚂蚁金融集团的关系，也可能和其曾穿”日本军旗“方巾的历史有关。

中国官方重拳整治娱乐圈 高晓松 2021年8月28日，著名音乐制作人、导演、作家高晓松主持的节目被优酷紧急下架，其名下图书馆也被暂时关闭。“中国历史研究院”发文，直接点名批高晓松在网络上发表了一系列谬论，“脱口秀袍子里，藏着的尽是包藏祸心的私货——历史虚无主义”，“奇谈”怪论的结局就是被历史埋葬。中国国家网信办从2021年5月开展“清朗”行动，其中一项就是整治网上历史虚无主义。也有人猜测，高晓松被封杀还涉及和马云的跨界渊源。

中国官方重拳整治娱乐圈 霍尊 2021年8月，以一曲《卷珠帘》名声鹊起的歌手霍尊宣布退出演艺圈，其参演的相关综艺全部被下架。先前，霍尊前女友陈露发布微博长文爆料霍尊出轨多名女子，并曝光其在微信群聊中的大尺度聊天记录，令其国风美少年的形象崩塌。

中国官方重拳整治娱乐圈 吴亦凡 吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」。7月31日，北京市朝阳区警方发布公告，吴亦凡因涉嫌强奸罪被刑事拘留。8月，吴亦凡遭网上全面封杀，微博账号被禁、音乐平台下架其作品。

中国官方重拳整治娱乐圈 郑爽 中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称，郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏。2021年8月 27日，上海税务局对郑爽做出追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计2.99亿元人民币的处罚决定。

中国官方重拳整治娱乐圈 范冰冰 早在2018年，中国著名女星范冰冰就遭到全面封杀。她被指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，并一度消失近4个月，最后，范冰冰在补缴税后】免去牢狱之灾。她被人民日报海外版旗下专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀。



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