地摊经济：中国经济新冠时代救星？

（德国之声中文网）就在过去的20年间，小商小贩们在中国各大城市摆摊叫卖的景象逐渐淡出的人们的视野。随着中国近几十年来的经济飞速发展，各地政府争先恐后推出形象工程。在让城市"亮起来"的同时，承载着一代中国人记忆的冰棍、煎饼果子、麻辣烫摊铺消失在了城市的车水马龙和玻璃钢铁幕墙之间。

2020年新冠疫情高峰过去后的中国两会，有望全面重塑这种消失的记忆。中国总理李克强先是在两会回答记者提问期间指出：中国是一个人口众多的发展中国家，人均年收入是3万元人民币。"但是有6亿人每个月的收入也就1000元"。这位中国总理坦言：1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情，"疫情过后民生为要。"

然后不过几日，又有李克强在山东烟台考察时表示："地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和'高大上'一样，是中国的生机。"

中国总理李克强两次盛赞地摊经济

世道变了

随后就是中国媒体铺天盖地的有关"地摊经济"的报道。中国中央人民政府6月3日转发了"21世纪经济报道"的文章，题目中写道："一夜之间，10万人就业！地摊经济火了：总理亲自点赞！湖北的夜市又热闹起来了"。

人们对城管向小商小贩暴力执法的记忆还没有完全抹去，地摊经济在中国就迅速的得到了"正身"。李克强在两会期间提出的："西部有个城市，按照当地的规范，设置了3.6万个流动商贩的摊位，结果一夜之间有10万人就业"的说法，已经成为中国其它各地城市争先效仿的典范。据中国官媒报道，已经有包括江西九江瑞昌在内的商贩接到了城管队员打来的电话，主动动员他们到指定地点摆摊经营。

中国官媒的有关报道还指出，近两个月时间，全中国范围内从成都、郑州、长沙、西安、大连、南京到青岛等城市，陆续提出放开地摊经济。南京市秦淮区宣传部相关负责人告诉"21世纪经济报道"的记者，南京市秦淮区制定了临时外摆摊点负面清单，要求本着便民利民不扰民的原则，选择具备外摆条件、有统一运营管理的特色街区、商业体外广场。

中央早有准备

急需摆脱新冠疫情的影响，重启中国经济的中国政府其实很早就开始为复苏"地摊经济"有所准备。3月20日，中国国务院办公厅下发的《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》中，就已提及"合理设定无固定经营场所摊贩管理模式，预留自由市场、摊点群等经营网点"等说法。5月份，中共中央文明办也发布消息称，在今年全国文明城市测评指标中，已明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容。

2020年的中国两会，政府破天荒的没有为今年的经济发展制定目标。同时，李克强的政府工作报告指出，今年将有870多万名高校毕业生进入就业市场。李克强6月初在山东考察时强调，大学毕业生的数字已经再创历史新高。他希望各个企业都能多招一些人，特别是大学生，"关键时候拉他们一把"，并承诺"国家会给企业更大的财政金融支持。"

线上"地摊"早已摆起

在中国政府高层此轮高调重引"地摊经济"之前，另一种形式的"摆摊"其实早就流行于网络。随着中国"直播经济"的崛起并考虑到中国绝大部分民众的消费水平，各大明星和主播们在网络上"带"的货，也很少有价格高昂的奢侈品。以追求实惠价格为主打经营理念的"拼多多"，在美国股市的市值也超过了京东，成为中国国内第四大互联网公司。

无论是线上还是线下。中国能否凭借"地摊经济"助力走出后新冠时代的经济危机和就业危机，已经成为中国政策设计层考虑的问题。而这个问题刚刚出现，就也引来的各种批评和质疑的声音。

使用前"凤凰卫视"媒体人杨锦麟名字和头像的推特账户发文称："开个两会，丢了一座金融中心，重启地摊经济，这智商，被驴车撞了"。

包括"幸满满"在内的许多微博用户对中国政府支持"地摊经济"的诚意和持续性表示怀疑，在相关新闻贴下评论称：" 等疫情结束，城管又叫你收摊了"。名为"J驴肉灌饼S"的用户说："需要你的时候，来啊来啊，我们不打你，来搞钱；美化市容的时候，影响市容市貌，打！砸！"