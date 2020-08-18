地中海之殇 45名难民葬身大海

（德国之声中文网）联合国难民署（UNHCR）和国际移民组织（IOM）的联合声明说，这是"今年在利比亚沿海发生最大的沉船事故"。据称遇难者中包括五名儿童。

主要来自塞内加尔、马里、乍得和加纳的大约37名幸存者被当地渔民营救并在抵达陆地后被拘留。获救的难民称，沉船原因是船的发动机发生爆炸。两个联合国组织呼吁立即对事件进行调查，并要求扩大现场的搜救能力。

"对人的生命的不必要威胁"

国际移民组织和联合国难民署指出："我们敦促各国对这些事件迅速作出反应，并系统地为海上获救人员提供一个安全的港湾。"在过去的几个月中，一再发生令人无法接受的救援延误和救援缺乏等情况，对人的生命造成不必要的威胁。

联合国难民署（UNHCR）发言人查理·雅克斯利（Charlie Yaxley）在推特上说："我们担心，如果不增加救援能力，将有许多人丧生。"应该允许非政府组织不受限制地开展工作。移民组织发言人萨法·姆塞利（Safa Msehli）提醒各国，根据国际法，他们有义务保护平民。

对于那些为摆脱战争和贫困而逃往欧洲的移民来说，饱受战争创伤的利比亚成为重要的过境国。据估计其中有654000人生活在极度贫困的状况，无法获得医疗服务。大多数移民乘坐不适合海上航行的橡皮艇冒险偷渡欧洲。数千人被拦截后重新返回利比亚。据上述两个国际组织称，今年至少有302名移民和难民在返回利比亚途中丧生。估计实际死亡人数要高得多。

国际移民组织和联合国难民署认为对遣返的移民来说利比亚并非是安全的地方，并呼吁另行制定新规，将海上获救的移民送到安全的港口。

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李京慧/叶宣 (法新社、美联社、德新社、路透社)

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