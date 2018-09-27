“地下”让位给“爱国” 再传主教易人

(德国之声中文网) 中国官方媒体《环球时报》周二 (12月18日) 报导，将有第二名地下教会主教让位给中国政府钦点的主教人选。梵蒂冈访中代表团上周正式授权让爱国教会主教黄炳章接掌广东省汕头教区。黄炳章在2011年因未被梵蒂冈授予圣职却担任主教，而被逐出教会。

黄炳章在接受《环球时报》专访时表示：「为了能提供教友更好的服务，这次的任务是集结中国天主教的各教区并减少分歧。」

天主教香港教区圣神研究中心的专家林瑞琪博士认为这个消息是预料中的事，因为庄建坚已88岁高龄，所以他早在10多年前就想退休。然而，庄建坚周一 (12月17日) 接受天主教亚洲通讯社采访时强调：「我没有退休。」

根据教会法规定，主教在75岁时必须向梵蒂冈提出辞呈，而教宗会批准或请主教等到有合适接班人后再让位。林瑞琪表示：「中国与梵蒂冈的协议解决了这个问题。由于原先被逐出教会的七名主教都被赦免了，所以黄炳章能接下这个职位。」

此外，林瑞琪也指出庄建坚让位的情况与郭希锦有些不同。郭希锦被北京任命为该教区主教的副手，专门辅佐接掌职位的新主教詹思禄。同时，该教区的地下与官方教会也将合并。郭希锦的去留是上周中国政府与梵蒂冈代表团协商的重点之一。此前，教廷为了能与中国政府展开对话，并终结双方长达数十年的外交争端，曾在2017年要求郭希锦让出主教的职位。

然而，长期关注中国宗教迫害议题的专家傅希秋在接受德国之声採访时表示，强迫庄建坚退休的决定对在中国受到多年迫害的天主教徒来说是种背叛。他强调：「梵蒂冈与中国政府达成的秘密协议让中国政府能钦点爱国的人选来担任主教。这样只会给加害者更多权利，而无法鼓舞那些饱受迫害的中国天主教徒。」

中国估计共有1200万天主教徒，分属官方教会和地下教会，前者的神职人员和中共政权关系密切，后者则宣誓效忠梵蒂冈。今年九月，中国政府与梵蒂冈达成任命主教的协议，使中梵关系加温。

与此同时，环球时报周三 (12月19日) 报导，官方教会宣布目前正面临主教短缺的情形，希望有政治立场可靠且有好的伦理观念的神职人员加入行列。根据统计，目前中国的98个教区中，有一半没有主教。

杨威廉/叶宣 (法新社等)