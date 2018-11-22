 地下教会主教郭希锦被要求让出职位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2018

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时政风云

地下教会主教郭希锦被要求让出职位

在梵蒂冈的要求下，中国闽东一位屡遭打压的地下教会主教被迫让出职位，成为北京任命的该教区主教的副手。这是中梵关系解冻付出的代价之一。

China Katholiken zelebrieren Messe zu Ostern (picture-alliance/dpa/A. Wong)

资料照片：2018年5月，闽东天主教会的弥撒活动

（德国之声中文网）中国估计共有1200万天主教徒，分属官方教会和地下教会，前者的神职人员和中共政权关系密切，后者则宣誓效忠梵蒂冈。

今年9月，北京政权与梵蒂冈达成任命主教的协议，铺平了双方友好共处的道路，开启了自1951年以来的首次外交联系。

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郭希锦是梵蒂冈教皇任命的福建省闽东教区地下教会主教，但是他的职位从来没有得到中国政府承认，而且官方在过去几年多次对他进行拘押和盘问。

本周，梵蒂冈罕见地派出一个代表团访问北京，随后郭希锦作出了让出主教职位的决定。官方媒体《环球时报》周五在其网站报道了这一消息。

这位主教是本周中梵谈判的焦点。自2017年以来，他多次被要求交出他的职位，以便中梵关系正常化的谈判顺利进行。

"詹思禄主教将成为闽东教区的主教，而我将成为副主教。" 郭希锦告诉《环球时报》，并说那里的地下教会和官方教会将会合并。

今年9月，教宗方济各承认了北京未经他同意任命的7名主教。

在中国政府发起对天主教的一场打压之后，梵蒂冈同意与其签署了协议。

很多教堂被拆毁，十字架从教堂尖顶取下，教堂经营的幼儿园被关停，《圣经》在书店里被下架。

位于四川成都的基督教会秋雨之福发布声明，警察上周日袭击了了他们的教堂，搜查了主教和部分信徒的家。据信众消息，该主教和数十名教会成员随后失踪。

张平/任琛（法新社）

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